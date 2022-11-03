Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации, совершенный в Москве 24 марта 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 2 ноября 2022 года

№ 151-VІI ЗРК