Закон Республики Казахстан

О республиканском бюджете на 2024–2026 годы

Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2024–2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2024 год в следую­щих объемах:

1) доходы – 20 194 797 994 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 15 759 823 678 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям – 361 446 610 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала – 2 750 000 тысяч тенге;

поступлениям трансфертов – 4 070 777 706 тысяч тенге;

2) затраты – 23 316 158 487 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 363 477 575 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 617 804 497 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 254 326 922 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 49 929 694 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 49 929 694 тысяч тенге;

5) дефицит бюджета – -3 534 767 762 тысяч тенге, или 2,6 процента к валовому внутреннему продукту страны;

6) ненефтяной дефицит бюджета – -8 768 687 762 тысяч тенге, или 6,5 процента к валовому внутреннему продукту страны;

7) финансирование дефицита бюджета – 3 534 767 762 тысяч тенге.

Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 52 900 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 9 217 940 тысяч тенге.

Статья 3. Утвердить объемы поступлений на 2024 год, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:

1) по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;

2) по коду «Социальный налог» классификации поступ­лений бюджета Единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.

При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на суммы отчислений в Фонд социального медицинского страхования, Государственный фонд социального страхования, а также на сумму обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» и Социальным кодексом Респуб­лики Казахстан.

Статья 5. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год объемы бюджетных изъятий из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 469 501 019 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской – 168 718 843 тысяч тенге;

города Алматы – 226 102 075 тысяч тенге;

города Астаны – 74 680 101 тысячи тенге.

Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в сумме 1 276 687 тысяч тенге.

Распределение поступлений трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы определяется решением Правительства Респуб­лики Казахстан.

Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 000 000 000 тысяч тенге.

Статья 8. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год целевой трансферт из Нацио­нального фонда Республики Казахстан в сумме 1 600 000 000 тысяч тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.

Статья 9. Установить с 1 января 2024 года:

1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

4) месячный расчетный показатель – 3 692 тенге;

5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.

Статья 10. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9,0 процента.

Статья 11. Установить с 1 января 2024 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, – 1,9 процента от объекта исчис­ления взносов государства.

Статья 12. Установить с 1 января 2024 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

Статья 13. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2024 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты и бюджет города республиканского значения, в сумме 5 265 026 806 тысяч тенге, в том числе:

Абай – 234 948 938 тысяч тенге;

Акмолинской – 354 724 684 тысяч тенге;

Актюбинской – 293 012 614 тысяч тенге;

Алматинской – 183 608 471 тысячи тенге;

Восточно-Казахстанской – 245 334 008 тысяч тенге;

Жамбылской – 426 356 383 тысяч тенге;

Жетісу – 355 343 578 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской – 251 390 766 тысяч тенге;

Карагандинской – 322 790 809 тысяч тенге;

Кызылординской – 433 008 847 тысяч тенге;

Костанайской – 318 913 396 тысяч тенге;

Мангистауской – 135 605 790 тысяч тенге;

Павлодарской – 132 387 464 тысяч тенге;

Северо-Казахстанской – 316 648 616 тысяч тенге;

Туркестанской – 1 001 641 890 тысяч тенге;

Ұлытау – 51 803 957 тысяч тенге;

города Шымкента – 207 506 595 тысяч тенге.

Статья 14. Распределение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на 2024 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан на:

1) повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений;

2) проведение противоэпизоотических мероприятий;

3) обеспечение ветеринарной безопасности;

4) приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных;

5) обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;

6) обеспечение деятельности центров трудовой мобильности;

7) увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования;

8) реализацию подушевого нормативного финансирования в государственных дневных общеобразовательных сельских полнокомплектных школах;

9) увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессио­нального, послесреднего образования;

10) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;

11) проведение капитального ремонта объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;

12) возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса;

13) обеспечение радиационной безопасности;

14) изъятие земельных участков для государственных нужд;

15) ремонт транспортной инфраструктуры населенных пунктов, прилегающих к городу Астане;

16) приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;

17) обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения);

18) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

Порядок использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2024 год, указанных в подпункте 5) части первой настоящей статьи, определяется на основании решения Правительства Респуб­лики Казахстан.

Статья 15. Распределение средств на кредитование областных бюджетов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 16. Распределение и (или) порядок использования сумм кредитов областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на содействие предпринимательской инициативе молодежи определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 17. Распределение средств на кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 18. Распределение и (или) порядок использования средств на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт», определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 19. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2024 год в сумме 330 973 865 тысяч тенге.

Статья 20. Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2024 год предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 8 855 460 тысяч тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 2 750 000 тысяч тенге.

Статья 21. Учесть, что в составе затрат Министерства транспорта Республики Казахстан на 2024 год предусмот­рены средства для перечисления акционерному обществу «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 151 314 913 тысяч тенге.

Статья 22. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2024 году в размере 1 000 000 000 тысяч тенге.

Статья 23. Установить, что лимит предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта на 2024 год не применяется.

Статья 24. Установить, что лимит предоставления поручительств государства на 2024 год не применяется.

Статья 25. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2024 года в размере 28 743 600 000 тысяч тенге.

Статья 26. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан, на 2024 год в размере 4 038 959 599 тысяч тенге.

Статья 27. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвес­тру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2024 год, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2024 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 28. Утвердить прогноз поступлений и расходов Государственного фонда социального страхования и Фонда социального медицинского страхования согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 29. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 декабря 2023 года

№ 43-VІIІ ЗРК

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7