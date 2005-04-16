Закон Республики Казахстан

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О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»

1. Внести в Закон Республики Казахстан от 16 мая 2002 г. «О государственных закупках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 9, ст. 95; 2004 г., № 14, ст. 83; № 17, ст. 101) следующее дополнение: пункт 2 статьи 14 дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «5) они являются неправительственными организациями, участвующими в конкурсе на получение государственного социального заказа.». 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 12 апреля 2005 года № 35-III ЗРК

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