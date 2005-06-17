Закон Республики Казахстан

О валютном регулировании и валютном контроле

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при реализации резидентами и нерезидентами прав на валютные ценности, определяет цели, задачи и порядок валютного регулирования и валютного контроля.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 1) базовый актив — финансовый инструмент, показатель или товар, к цене которых привязана стоимость производного финансового инструмента; 2) валюта — денежные единицы, принятые государствами как законное платежное средство, или официальные стандарты стоимости в наличной и безналичной формах, в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе из драгоценных металлов (включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки), а также средства на счетах, в том числе в международных денежных или расчетных единицах; 3) валютные операции: операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; ввоз, пересылка и перевод в Республику Казахстан, а также вывоз, пересылка и перевод из Республики Казахстан валютных ценностей, национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал которых выражен в национальной валюте, не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами; 4) валютные ценности: иностранная валюта; ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в иностранной валюте; не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные нерезидентами; аффинированное золото в слитках; национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами; не имеющие номинала ценные бумаги, выпущенные резидентами, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами; 5) валютный договор — соглашение, учредительные документы, включая изменения и дополнения к ним, а также иные документы, на основании и (или) во исполнение которых осуществляются валютные операции; 6) иностранная валюта — валюта иностранного государства, а также международные денежные или расчетные единицы; 7) иностранные банки — банки и иные финансовые институты, созданные за пределами Республики Казахстан и имеющие право на осуществление банковских операций по законодательству государств, в которых они зарегистрированы; 8) коммерческие кредиты — отсрочка платежа по экспорту или предварительная оплата (авансовый платеж) по импорту, осуществляемая непосредственно между поставщиками (продавцами) и получателями (покупателями) товаров (работ, услуг); 9) национальная валюта — валюта Республики Казахстан; 10) нерезиденты — физические лица, юридические лица, их филиалы и представительства, не указанные в подпункте 15) настоящей статьи; 11) обменные пункты — специально оборудованные места проведения обменных операций с иностранной валютой; 12) паспорт сделки — документ установленной формы, в котором отражаются сведения о внешнеэкономической сделке, необходимые для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям; 13) производные финансовые инструменты — финансовые инструменты, стоимость которых может быть оценена отдельно от стоимости базового актива и которые могут являться самостоятельным объектом сделок; 14) прямые инвестиции — вложения денег, ценных бумаг, вещей, имущественных прав, включая права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, и иного имущества в оплату акций (вкладов участников) юридического лица, в результате которых лицу, осуществляющему такие вложения, будут принадлежать десять и более процентов голосующих акций (десять и более процентов голосов от общего количества голосов участников) данного юридического лица; 15) резиденты: граждане Республики Казахстан, в том числе временно находящиеся за границей или находящиеся на государственной службе Республики Казахстан за ее пределами, за исключением граждан Республики Казахстан, имеющих документ на право постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства; иностранцы и лица без гражданства, имеющие документ на право постоянного проживания в Республике Казахстан; все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местонахождением на территории Республики Казахстан, а также их филиалы и представительства с местонахождением в Республике Казахстан и за ее пределами; дипломатические, торговые и иные официальные представительства Республики Казахстан, находящиеся за пределами Республики Казахстан; 16) уполномоченные банки — созданные в Республике Казахстан банки и организации, имеющие право на проведение отдельных видов банковских операций, осуществляющие валютные операции, в том числе по поручениям клиентов, за исключением указанных в подпункте 17) настоящей статьи; 17) уполномоченные организации — юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой; 18) финансовые займы: займы, предоставляемые в денежной форме (за исключением коммерческих кредитов); вклады (депозиты) в банках, внесенные их дочерними организациями, созданными за рубежом в целях привлечения средств на международных рынках капитала; деньги, передаваемые в обеспечение исполнения обязательств должника; финансирование третьими лицами приобретения товаров (работ, услуг) и иных сделок, а также исполнение третьими лицами обязательств должника перед кредитором, в результате которых возникает обязанность лица, за которого исполнено обязательство, по возврату денег и иного имущества с вознаграждением или без такового лицу, предоставившему такое финансирование и (или) осуществившему такое исполнение; 19) экспорт (импорт) — реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг резидентом нерезиденту (нерезидентом резиденту). Статья 2. Валютное законодательство Республики Казахстан 1. Валютное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора. Статья 3. Сфера применения настоящего Закона Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан и распространяется на резидентов Республики Казахстан и нерезидентов, осуществляющих валютные операции на территории Республики Казахстан. За пределами Республики Казахстан настоящий Закон распространяется на резидентов Республики Казахстан.

Глава 2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Статья 4. Цели и задачи валютного регулирования 1. Целью валютного регулирования является содействие государственной политике по достижению устойчивого экономического роста и обеспечению экономической безопасности. 2. Задачами валютного регулирования являются: 1) установление порядка обращения валютных ценностей в Республике Казахстан; 2) создание условий для дальнейшей интеграции Республики Казахстан в мировую экономику; 3) обеспечение информационной базы по валютным операциям и потокам капитала. Статья 5. Органы валютного регулирования 1. Основным органом валютного регулирования в Республике Казахстан является Национальный Банк Республики Казахстан. 2. Правительство Республики Казахстан и иные государственные органы осуществляют валютное регулирование в пределах своей компетенции. 3. Национальный Банк Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан в соответствии с настоящим Законом в пределах своей компетенции издают нормативные правовые акты, обязательные для резидентов и нерезидентов. Нормативные правовые акты по вопросам валютного регулирования, разработанные органами валютного регулирования, подлежат обязательному согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан. 4. Национальный Банк Республики Казахстан как основной орган валютного регулирования устанавливает: 1) требования к осуществлению резидентами деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, в соответствии со статьей 6 настоящего Закона; 2) порядок осуществления резидентами и нерезидентами валютных операций, в том числе режимы валютного регулирования: лицензирования; регистрации; уведомления; 3) порядок осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (валютный мониторинг); 4) формы учета и отчетности по валютным операциям, обязательные для исполнения всеми резидентами и нерезидентами, по согласованию с уполномоченными государственными органами в соответствии с их компетенцией. Валютные операции, в отношении которых настоящим Законом не установлен порядок их осуществления, проводятся без ограничений. Статья 6. Требования к осуществлению деятельности, связанной с использованием валютных ценностей 1. Подлежат лицензированию Национальным Банком Республики Казахстан следующие виды деятельности, связанной с использованием валютных ценностей: 1) осуществление розничной торговли и оказание услуг за наличную иностранную валюту; 2) организация обменных операций с иностранной валютой уполномоченными организациями. Лицензия на осуществление деятельности, указанной в подпункте 1) настоящего пункта, выдается лицам, осуществляющим свою деятельность в таможенном режиме магазина беспошлинной торговли, а также на морском, внутреннем водном, воздушном, железнодорожном и автомобильном транспорте, совершающем международные перевозки. 2. Национальный Банк Республики Казахстан устанавливает квалификационные требования к деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также порядок регистрации (открытия) дополнительных торговых точек и обменных пунктов. При регистрации обменного пункта выдается документ установленного образца — регистрационное свидетельство обменного пункта. Для уполномоченных организаций дополнительно устанавливаются порядок согласования учредительных документов, требования к составу учредителей, организационно-правовой форме, размеру и порядку формирования уставного капитала, ограничения по созданию подразделений и участию в других юридических лицах. 3. Резиденты для получения лицензии, помимо документов, определенных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании», представляют в Национальный Банк Республики Казахстан документы из предусмотренных в подпунктах 1), 3)-9) части первой статьи 10 настоящего Закона на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан. 4. Лицензии на осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, или отказ в выдаче лицензии выдаются в течение тридцати календарных дней с даты представления резидентом полного пакета документов. При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивированный ответ в письменной форме. 5. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 1) непредоставление документов либо иной информации, предусмотренных в соответствии с настоящим Законом; 2) несоответствие заявителя требованиям, установленным в соответствии с настоящим Законом; 3) иные основания, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан. 6. Нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан устанавливаются формы и порядок предоставления информации по деятельности, на осуществление которой получена лицензия. Статья 7. Лицензирование валютных операций 1. Национальный Банк Республики Казахстан выдает лицензии на валютные операции, предусмотренные главой 4 настоящего Закона. 2. Резидент-участник валютной операции обязан обратиться за получением лицензии до открытия счета или до начала исполнения обязательств по договору одной из сторон, либо в течение тридцати календарных дней с даты истечения срока, указанного в части второй пункта 5, в пункте 7 статьи 20 и подпункте 2) пункта 3 статьи 25 настоящего Закона. 3. Резиденты для получения лицензии, помимо документов, определенных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании», представляют в Национальный Банк Республики Казахстан документы из предусмотренных в подпунктах 1)-8), 10) части первой статьи 10 настоящего Закона на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан. Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить дополнительно документы, на которые имеются ссылки в представленных документах. 4. Национальный Банк Республики Казахстан в нормативном правовом акте устанавливает требования: 1) в отношении объемов валютных операций, подлежащих лицензированию в соответствии с пунктом 3 статьи 22 настоящего Закона; 2) в отношении условий сделки между резидентом и нерезидентом, имеющим право на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по законодательству государства, где он зарегистрирован, предусматривающей совершение нерезидентом по поручению, в интересах и за счет клиента-резидента операций, подлежащих лицензированию в соответствии с пунктом 2 статьи 22 настоящего Закона; 3) представления обоснования отсутствия возможности осуществления валютных операций через счета в уполномоченных банках по операциям, подлежащим лицензированию в соответствии со статьей 25 настоящего Закона. 5. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 1) непредоставление документов либо иной информации, предусмотренных в соответствии с настоящим Законом; 2) несоответствие проводимой операции законодательству Республики Казахстан; 3) несоответствие проводимой валютной операции и (или) заявителя требованиям, установленным в соответствии с настоящим Законом; 4) наличие налоговой задолженности, просроченной задолженности по кредитам, выданным за счет бюджетных средств, правительственных внешних займов, и по требованиям, возникшим в силу исполнения государственных гарантий, в отношении валютных операций, подлежащих лицензированию в соответствии со статьями 22 и 25 настоящего Закона; 5) иные основания, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан. При отказе в выдаче лицензии заявителю дается мотивированный ответ в письменной форме с указанием причин отказа. 6. Нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан устанавливаются минимальная сумма валютной операции, подлежащей лицензированию, а также формы и порядок предоставления информации по валютной операции в соответствии с выданной лицензией. Статья 8. Регистрация валютных операций 1. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет регистрацию валютных операций, указанных в главе 4 настоящего Закона. 2. Режим регистрации включает регистрацию валютного договора и последующее представление резидентом сведений по зарегистрированному валютному договору. 3. Резидент-участник валютной операции обязан обратиться за регистрацией до начала исполнения обязательств по валютному договору одной из сторон либо в течение тридцати календарных дней с даты истечения срока, указанного в пункте 7 статьи 20 и пункте 2 статьи 23 настоящего Закона, а в случаях, предусмотренных в пункте 5 статьи 25 настоящего Закона, — до начала проведения операций по счету. 4. Резиденты для регистрации валютных операций представляют в Национальный Банк Республики Казахстан документы из предусмотренных в подпунктах 1)-4), 6), 7), 10) части первой статьи 10 настоящего Закона на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан. Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить дополнительно документы, на которые имеются ссылки в представленных документах. 5. Регистрация осуществляется в течение десяти рабочих дней с даты представления резидентом полного пакета документов. При регистрации валютного договора заявителю выдается документ установленного образца — регистрационное свидетельство. 6. Отказ в регистрации осуществляется в случаях: 1) предоставления недостоверной информации либо непредоставления информации, предусмотренной в соответствии с настоящим Законом; 2) несоответствия проводимой операции законодательству Республики Казахстан. 7. Нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан устанавливаются минимальная сумма сделки, подлежащей регистрации, и исключения из порядка регистрации. Статья 9. Уведомление о валютных операциях 1. Режим уведомления включает предоставление в Национальный Банк Республики Казахстан информации по валютному договору в установленной форме резидентами-участниками валютных операций и (или) уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими валютные операции по поручению клиентов, и последующее предоставление информации о проведенных операциях и изменениях валютного договора. Резиденты-участники валютных операций уведомляют Национальный Банк Республики Казахстан после заключения валютного договора, но не позднее семи рабочих дней с даты начала исполнения обязательств по нему одной из сторон, а при открытии счета в иностранном банке в срок, установленный в пункте 2 статьи 25 настоящего Закона. В случае, если порядок уведомления распространился на валютный договор в процессе исполнения обязательств по нему, — не позднее семи рабочих дней с даты, когда валютные операции, осуществляемые по валютному договору, стали подлежать уведомлению. 2. Национальным Банком Республики Казахстан резиденту-участнику валютных операций выдается подтверждение об уведомлении в срок не более десяти дней с даты получения от него информации о валютном договоре. 3. Национальный Банк Республики Казахстан в целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций вправе затребовать валютный договор, на основании которого осуществляются валютные операции. 4. Уполномоченные банки и (или) профессиональные участники рынка ценных бумаг при отсутствии подтверждения об уведомлении проводят валютные операции клиентов, уведомляя Национальный Банк Республики Казахстан в порядке, устанавливаемом нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан. Статья 10. Документы, требуемые для получения лицензии и регистрационного свидетельства Резиденты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к осуществлению деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, а также в соответствии с требованиями режимов валютного регулирования, установленными настоящим Законом, представляют в Национальный Банк Республики Казахстан: 1) заявление; 2) копию валютного договора, прошитую и заверенную подписью (для физических и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц); 3) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, осуществляющих валютную операцию); 4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц); 5) нотариально засвидетельствованную копию учредительных документов (для юридических лиц); 6) копию документа, подтверждающего присвоение унифицированного идентификационного кода, выданного уполномоченным органом государственной статистики Республики Казахстан (для юридических лиц); 7) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию налогоплательщика; 8) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, в том числе квалификационным требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан; 9) справку банка о наличии у резидента счета в иностранной валюте; 10) копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору. Национальный Банк Республики Казахстан вправе запросить у резидента для ознакомления оригиналы документов, указанных в настоящей статье. Статья 11. Валютный мониторинг 1. Валютный мониторинг осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан в целях оценки устойчивости платежного баланса Республики Казахстан. Основными задачами валютного мониторинга являются: 1) создание информационной базы по валютным операциям, осуществляемым объектами валютного мониторинга; 2) совершенствование статистики, анализа и прогноза платежного баланса, внешнего долга и международной инвестиционной позиции Республики Казахстан. 2. Объектами валютного мониторинга являются филиалы и представительства юридических лиц-нерезидентов, действующие на территории Республики Казахстан более одного года. Виды деятельности, на которые распространяется валютный мониторинг, определяет Национальный Банк Республики Казахстан. 3. Валютный мониторинг осуществляется методом сбора от объектов валютного мониторинга информации по их валютным операциям с резидентами и нерезидентами по реализуемым проектам в соответствии с установленными формами отчетности. 4. Сроки и формы отчетности для проведения валютного мониторинга устанавливаются нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан. Статья 12. Репатриация иностранной и национальной валюты 1. Резиденты обязаны обеспечить в сроки, предусмотренные условиями сделки, зачисление на банковские счета в уполномоченных банках: 1) национальной и иностранной валюты, полученной резидентом в оплату экспорта товаров (работ, услуг); 2) национальной и иностранной валюты, переведенной резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчетов по импорту товаров (работ, услуг), в случае неисполнения и (или) неполного исполнения обязательств нерезидентом. 2. Зачисление резидентом на банковские счета в уполномоченных банках национальной и иностранной валюты при осуществлении расчетов по экспорту, импорту товаров (работ, услуг) не требуется в случаях: 1) зачисления валютной выручки на счета резидента в иностранных банках, предназначенные для обеспечения обязательств резидента в соответствии с условиями привлеченного от нерезидента займа; 2) зачисления валютной выручки на счета в иностранных банках, предназначенные для обеспечения деятельности филиалов и представительств резидента, открытых за рубежом. 3. При непоступлении национальной и иностранной валюты на счета в уполномоченных банках при осуществлении расчетов по экспорту, импорту товаров (работ, услуг) обязательство по зачислению в соответствии с настоящим Законом считается частично или полностью исполненным в случаях: 1) прекращения обязательства нерезидента зачетом встречного однородного требования; 2) прекращения обязательства нерезидента заменой первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения; 3) уступки другому лицу права требования к нерезиденту; 4) получения страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств. 4. Национальный Банк Республики Казахстан устанавливает единые правила и условия оформления резидентами паспортов сделок по экспорту и импорту и порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в целях обеспечения выполнения резидентами требования репатриации. Паспорт сделки не оформляется по контрактам, заключенным на сумму, не превышающую эквивалента десяти тысяч долларов США на дату заключения экспортером (импортером) контракта. 5. В целях контроля за зачислением резидентом на свои счета в уполномоченных банках и (или) иностранных банках национальной и иностранной валюты в контракте, предусматривающем экспорт, импорт товаров (работ, услуг), должны быть обязательно предусмотрены сроки исполнения обязательств нерезидентами. Уполномоченные банки, проводящие валютные операции резидентов, вправе потребовать от резидента уточнения и (или) четкого определения сроков зачисления иностранной валюты на счета в уполномоченных банках. Резиденты в случае изменения сроков исполнения обязательств, возникновения иных обстоятельств, влияющих на установленные сроки зачисления иностранной валюты на счета в уполномоченных и (или) иностранных банках, обязаны уведомить уполномоченные банки и (или) Национальный Банк Республики Казахстан, предоставив соответствующее обоснование и подтверждающие документы. 6. Контроль за выполнением требований настоящей статьи и обоснованностью невозврата валютных средств осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан совместно с органами налоговой службы, таможенными и правоохранительными органами.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 13. Валютные операции между резидентами Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением: 1) операций, одной из сторон которых выступают Национальный Банк Республики Казахстан и (или) Министерство финансов Республики Казахстан; 2) операций с валютными ценностями, относимых к банковским операциям и иным операциям, которые вправе осуществлять уполномоченные банки и уполномоченные организации в соответствии с выданной им лицензией и (или) законодательными актами Республики Казахстан; 3) оплаты банковских услуг по проведению валютных операций, а также оплаты неустойки (штрафов, пеней) по договорам, предусматривающим оказание банковских услуг в иностранной валюте; 4) операций, связанных с приобретением, продажей, выплатой вознаграждения и (или) погашением ценных бумаг, выпущенных резидентами в иностранной валюте, и ценных бумаг, выпущенных нерезидентами; 5) платежей и переводов денег по договорам комиссии, связанным с осуществлением экспорта (импорта), при использовании переводных аккредитивов в качестве формы оплаты; 6) передачи векселей, выраженных в иностранной валюте, в качестве исполнения денежных обязательств; 7) расчетов с резидентами, имеющими лицензию на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту, полученную в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан; 8) оплаты расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики Казахстан; 9) безвозмездных переводов денег или безвозмездной передачи валютных ценностей физическими лицами физическим лицам, а также юридическим лицам, уставная деятельность которых направлена на осуществление благотворительной деятельности; 10) внесения банковских вкладов физическими лицами в пользу других физических лиц; 11) операций, связанных с уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Статья 14. Валютные операции между резидентами и нерезидентами 1. Резиденты вправе совершать сделки с нерезидентами в национальной и (или) иностранной валюте по соглашению сторон в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан. 2. Резиденты вправе выпускать по операциям с нерезидентами векселя, выраженные в иностранной валюте. 3. Нерезиденты вправе без ограничений получать и переводить дивиденды, вознаграждение и иные доходы, полученные по вкладам (депозитам), ценным бумагам, заемным и иным валютным операциям с резидентами, осуществленным в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 4. Если в отношении валютных операций, указанных в статьях 20-24 настоящего Закона, не установлены режимы валютного регулирования, валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан, который вправе установить режим уведомления. Режимы валютного регулирования, установленные настоящим Законом, не распространяются на валютные операции с нерезидентами, одной из сторон которых являются Национальный Банк Республики Казахстан и (или) Министерство финансов Республики Казахстан. Статья 15. Валютные операции между нерезидентами 1. Валютные операции между нерезидентами на территории Республики Казахстан осуществляются без ограничений с учетом требований, установленных статьей 16 настоящего Закона. 2. Ограничения на проведение валютных операций между нерезидентами на территории Республики Казахстан могут быть введены только в случаях, предусмотренных статьей 32 настоящего Закона. Статья 16. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов 1. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов осуществляются через счета в уполномоченных банках, за исключением: 1) платежей и переводов денег физических лиц, а также платежей и переводов денег в их пользу в национальной валюте на территории Республики Казахстан; 2) переводов денег физических лиц, осуществляемых без открытия счета в уполномоченных банках, в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи; 3) платежей между физическими лицами и юридическими лицами, имеющими лицензию Национального Банка Республики Казахстан на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту; 4) платежей между физическими лицами и уполномоченными банками или уполномоченными организациями, осуществляемых через их обменные пункты; 5) выплаты юридическими лицами-резидентами заработной платы работникам-нерезидентам, а также юридическими лицами-нерезидентами заработной платы работникам — резидентам и нерезидентам в иностранной валюте; 6) оплаты юридическими лицами расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики Казахстан, в иностранной валюте; 7) платежей между физическими лицами и юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими свою деятельность под таможенным контролем на таможенной территории Республики Казахстан в аэропортах, портах и пограничных переходах, открытых для международного сообщения; 8) платежей между юридическими лицами — резидентами и нерезидентами, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Казахстан, в национальной валюте в пределах суммы, установленной законодательством Республики Казахстан о платежах и переводах денег; 9) платежей посредством выдачи (передачи) чека, векселя; 10) платежей и переводов денег, осуществляемых через счета в иностранных банках, открытые в порядке, установленном настоящим Законом; 11) переводов денег со счетов нерезидентов в иностранных банках, осуществляемых ими в счет исполнения обязательств резидента, в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан. Наличная иностранная валюта, полученная юридическими лицами-резидентами и нерезидентами при проведении валютных операций на территории Республики Казахстан, подлежит обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках. 2. Платежи и переводы денег по валютным операциям на территории Республики Казахстан, в отношении которых настоящим Законом определено требование лицензирования, регистрации, уведомления и (или) оформления паспорта сделки, осуществляются только через счета, открытые в уполномоченных банках. 3. Физические лица — резиденты и нерезиденты в пределах установленной суммы вправе осуществлять без открытия счета в уполномоченных банках: 1) безвозмездные переводы денег на территории Республики Казахстан, из Республики Казахстан и в Республику Казахстан (налоговые, лицензионные платежи, штрафы, переводы сумм наследства, алиментов, грантов и другие); 2) иные переводы денег из Республики Казахстан, не связанные с осуществлением физическим лицом предпринимательской деятельности и в отношении которых в соответствии с настоящим Законом не определено требование лицензирования, регистрации, уведомления. 4. Порядок использования и зачисления на счет наличной иностранной валюты резидентами и нерезидентами, а также сумма и порядок осуществления переводов денег без открытия банковского счета устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. Статья 17. Обменные операции с иностранной валютой 1. Уполномоченные банки могут свободно продавать и покупать иностранную валюту как в Республике Казахстан, так и за рубежом в соответствии с выданной им лицензией или правом, предоставленным законодательными актами Республики Казахстан. 2. Продажа и покупка иностранной валюты в Республике Казахстан производятся резидентами и нерезидентами исключительно через уполномоченные банки, их обменные пункты, а также обменные пункты уполномоченных организаций в порядке, установленном Национальным Банком Республики Казахстан. Статья 18. Ввоз и вывоз, пересылка валютных ценностей, наличной национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал и (или) стоимость которых выражены в национальной валюте, не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами 1. Физические лица — резиденты и нерезиденты вправе вывозить из Республики Казахстан наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалента десяти тысяч долларов США, без представления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты. При вывозе наличной иностранной валюты из Республики Казахстан физическими лицами — резидентами и нерезидентами в размере, превышающем эквивалент десяти тысяч долларов США, необходимо представление в таможенные органы Республики Казахстан документов, подтверждающих легальность их происхождения, на сумму, превышающую эквивалент десяти тысяч долларов США. Перечень документов, подтверждающих легальность происхождения вывозимой наличной иностранной валюты, устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан. 2. Ввоз и вывоз из Республики Казахстан физическими лицами — резидентами и нерезидентами наличной иностранной и (или) национальной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, подлежат обязательному декларированию таможенному органу Республики Казахстан путем подачи таможенной декларации на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной и (или) национальной валюты. 3. Ввоз и вывоз из Республики Казахстан платежных документов (векселей, чеков, в том числе дорожных), номинальная стоимость (номинал) которых выражена в национальной и иностранной валюте, не подлежат письменному декларированию и осуществляются без ограничений. 4. Порядок таможенного оформления ввоза и вывоза валютных ценностей, наличной национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал и (или) стоимость которых выражены в национальной валюте, а также не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами, осуществляется в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан. Статья 19. Обязательство по предоставлению информации и документов 1. Резиденты, а также нерезиденты, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны предоставлять органам валютного регулирования и контроля и агентам валютного контроля отчетность, информацию и документы по проводимым ими валютным операциям в целях исполнения требований, установленных настоящим Законом. 2. Резиденты и нерезиденты обязаны по запросу уполномоченных банков указывать цель платежей и переводов денег по проводимым через них валютным операциям, а также представлять документы, подтверждающие указанные цели платежей и переводов денег, в целях исполнения требований, установленных настоящим Законом.

ГЛАВА 4. ОПЕРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

Статья 20. Расчеты по экспорту (импорту) 1. Валюта в оплату экспорта товаров (работ, услуг) должна быть получена резидентами и зачислена на счета в уполномоченных банках в течение 180 дней с даты экспорта товаров (работ, услуг) или в течение 365 дней с даты экспорта отдельных товаров, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан. На основании лицензии Национального Банка Респ