Об органах военной полиции

Настоящий Закон устанавливает правовые основы, принципы, задачи и систему органов военной полиции Вооруженных сил, органов национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан (далее — органы военной полиции). Глава 1. Общие положения Статья 1. Статус органов военной полиции Органы военной полиции являются специальными воинскими подразделениями, организационно входящими в состав Вооруженных сил, органов национальной безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан и осуществляющими функции по обеспечению правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан. Статья 2. Правовая основа деятельности органов военной полиции Правовую основу деятельности органов военной полиции составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан. Статья 3. Принципы деятельности органов военной полиции Деятельность органов военной полиции строится на принципах законности, единоначалия, гласности, равенства всех перед законом, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Статья 4. Система и структура органов военной полиции 1. Органы военной полиции создаются в Вооруженных силах, органах национальной безопасности и во внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан. 2. Создание, реорганизацию и упразднение подразделений органов военной полиции осуществляют министр обороны, министр внутренних дел, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 3. Руководство деятельностью, структуру и штатную численность органов военной полиции осуществляют и определяют соответствующие должностные лица. Статья 5. Задачи органов военной полиции Задачами органов военной полиции являются: 1) обеспечение правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан; 2) профилактика, предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и правонарушений в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан; 3) выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и правонарушений; 4) производство дознания в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан; 5) розыск военнослужащих, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также самовольно оставивших месторасположение воинских частей; 6) обеспечение безопасности дорожного движения военных транспортных средств; 7) исполнение в предусмотренных законодательством случаях задержания военнослужащих с содержанием на гауптвахте. Статья 6. Взаимодействие и сотрудничество органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами 1. Органы военной полиции осуществляют свою деятельность во взаимодействии с правоохранительными и другими государственными органами Республики Казахстан в пределах, установленных законодательством, и взаимно информируют друг друга по вопросам, относящимся к их компетенции. 2. Командование воинских формирований, органы военного управления и военнослужащие обязаны оказывать содействие органам военной полиции в решении возложенных на них задач. Глава 2. Полномочия органов военной полиции Статья 7. Полномочия органов военной полиции Полномочия органов военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан в части проведения дознания распространяются на военнослужащих Республиканской гвардии, органов управления и частей гражданской обороны центрального исполнительного органа Республики Казахстан в области чрезвычайных ситуаций за пределами территории воинских частей. На территории воинских частей указанных воинских формирований полномочия органов военной полиции осуществляют соответствующие командиры (начальники). Статья 8. Права органов военной полиции Органы военной полиции для выполнения возложенных на них задач в пределах полномочий и порядке, установленном законом, вправе: 1) требовать от военнослужащих, граждан, пребывающих в запасе, во время прохождения ими воинских сборов, а также лиц гражданского персонала воинских частей, соединений, учреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей соблюдения общественного порядка, правил ношения военной формы одежды, прекращения противоправных действий и действий, препятствующих осуществлению задач и функций органов военной полиции; 2) при совершении правонарушений военнослужащими и гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов, а на территории воинских частей (военных объектов) и гарнизонов иными лицами проверять документы, удостоверяющие их личность, принимать меры, обеспечивающие прекращение правонарушения; 3) по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам вызывать военнослужащих и иных граждан в органы военной полиции, получать от них объяснения, документы или их копии, производить допросы и иные следственные действия, а также в установленном законом порядке подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки без уважительной причины; 4) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении преступления, а также обвиняемых или подсудимых, скрывающихся от органов дознания, предварительного следствия или суда; 5) проводить личный досмотр задержанных лиц, указанных в подпункте 4) настоящей статьи, досмотр их вещей, документов, транспортных средств, изымать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке предметы, находящиеся в незаконном обороте; 6) задерживать и доставлять в учреждения органов военной полиции или по месту службы военнослужащих, грубо нарушающих воинскую дисциплину или общественный порядок; 7) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в отношении военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе, во время прохождения ими воинских сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях; 8) передавать материалы о дисциплинарных проступках, совершенных военнослужащими, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов на рассмотрение соответствующих командиров (начальников) воинских частей; 9) производить дознание в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан; 10) при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, угрожающих безопасности граждан, входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещения государственных органов и организаций независимо от форм собственности (кроме представительств иностранных государств и международных организаций, обладающих дипломатическим иммунитетом) и осматривать их либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершено или совершается преступление, с последующим уведомлением об этом прокурора в течение двадцати четырех часов; 11) беспрепятственно и безвозмездно получать по возбужденным уголовным делам информацию и материалы от государственных органов и организаций независимо от форм собственности с соблюдением требований, установленных законодательством Республики Казахстан; 12) вносить в пределах своей компетенции военному командованию и иным должностным лицам представления по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений и правонарушений; 13) в безотлагательных случаях в служебных целях пользоваться средствами связи независимо от их местонахождения и принадлежности; 14) при проведении мероприятий по розыску и задержанию военнослужащих, самовольно оставивших месторасположение воинской части с оружием, по согласованию с правоохранительными органами самостоятельно устанавливать контрольно-пропускные пункты; 15) задерживать транспортные средства Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, отстранять от управления военными транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения, и направлять их на медицинское обследование в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Казахстан; 16) при проведении мер по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, по согласованию с органами дорожной полиции ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц, автомобильных дорог и других территориях; 17) в координации с органами дорожной полиции регулировать дорожное движение на автомобильных дорогах и улицах во время прохождения колонн военных транспортных средств, организовывать и обеспечивать сопровождение этих колонн и транспортных средств специального назначения; 18) проверять в воинских частях и военных учреждениях исполнение контрольных и профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; 19) при отсутствии иных возможностей использовать воинский транспорт для проезда к месту происшествия, доставления в лечебные учреждения военнослужащих и граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи; 20) иметь специальное помещение — гауптвахту для содержания военнослужащих, задержанных органами военной полиции либо находящихся под следствием и судом, а также для исполнения командованием гарнизонов уголовного наказания в виде ареста либо для применения дисциплинарного взыскания в виде ареста с содержанием на гауптвахте. Статья 9. Обязанности органов военной полиции Органы военной полиции в соответствии с поставленными перед ними задачами и в пределах полномочий обязаны: 1) защищать права и свободы военнослужащих и других граждан от противоправных посягательств; 2) обеспечивать правопорядок в гарнизонах, предупреждать, выявлять, раскрывать и пресекать воинские преступления и иные правонарушения, устанавливать обстоятельства, способствующие их совершению; 3) рассматривать обращения граждан, вести учет и анализировать оперативную информацию о преступлениях и правонарушениях, совершенных военнослужащими и гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов, а также о происшествиях в воинских частях и гарнизонах; 4) во взаимодействии с другими правоохранительными органами осуществлять розыск военнослужащих, самовольно оставивших месторасположение воинской части, совершивших преступления, скрывшихся от органов дознания, предварительного следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, и в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 5) производить в установленном законом порядке дознание по делам о всех преступлениях, совершенных военнослужащими, проходящими военную службу по призыву или контракту; гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воинских сборов; лицами гражданского персонала воинских частей, соединений, учреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей или находящимися в расположении этих частей, соединений и учреждений; 6) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за дорожным движением военных транспортных средств и соблюдением правил их эксплуатации; 7) выполнять в установленном законом порядке поручения следователя, указания прокурора, решения суда; 8) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции органов военной полиции; 9) обеспечивать правопорядок и безопасность при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 10) оказывать содействие военному командованию в обеспечении воинской дисциплины среди военнослужащих; 11) оказывать помощь гражданам, пострадавшим от противоправных посягательств, происшествий и несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для их здоровья и жизни; 12) участвовать в соответствии с законодательством Республики Казахстан в обеспечении режима чрезвычайного или военного положения, выполнять отдельные задачи в системе территориальной обороны Республики Казахстан в военное время; 13) задерживать военнослужащих в предусмотренных законодательством случаях с содержанием их на гауптвахте; 14) по письменным требованиям органов, ведущих уголовный процесс, обеспечивать конвоирование арестованных для проведения следственных действий. Статья 10. Ответственность сотрудников органов военной полиции 1. За ненадлежащее выполнение служебных обязанностей или злоупотребление своим служебным положением сотрудники органов военной полиции несут в соответствии с законодательством Республики Казахстан дисциплинарную, уголовную и иную ответственность. 2. Действия (бездействие) сотрудников органов военной полиции могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Глава 3. Применение сотрудниками органов военной полиции огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы Статья 11. Применение огнестрельного оружия 1. Применение огнестрельного оружия является крайней мерой и допускается в случае, когда другие меры оказались неэффективными или если по условиям обстановки применение других мер является невозможным. 2. Сотрудники органов военной полиции имеют право применять огнестрельное оружие в случаях: 1) защиты военнослужащих, других граждан от преступного посягательства, а равно освобождения заложников; 2) отражения нападения на сотрудников органов военной полиции или членов их семей, лиц, выполняющих служебный и общественный долг по охране правопорядка; 3) отражения нападения на объекты, находящиеся под охраной, конвой, помещения, сооружения, транспортные средства, в том числе воздушные и морские суда воинских частей, а также для освобождения их в случае захвата; 4) задержания лиц, застигнутых при совершении преступления и оказавших сопротивление, совершивших побег из-под стражи (кроме содержащихся под административным арестом), а также для задержания вооруженного лица; 5) остановки военного транспортного средства путем его повреждения, если водитель не подчиняется законным требованиям сотрудников органов военной полиции и создает угрозу жизни либо здоровью военнослужащих и граждан; 6) защиты от нападения животных; 7) подачи сигналов тревоги или вызова помощи; 8) необходимой обороны и крайней необходимости. 3. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин и несовершеннолетних, кроме случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного сопротивления, захвата заложников, транспортных средств либо группового нападения. 4. Во всех случаях применения огнестрельного оружия сотрудники органов военной полиции обязаны принять необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих, оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, доложить непосредственному начальнику о применении оружия. 5. О каждом случае применения сотрудниками органов военной полиции огнестрельного оружия, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия, незамедлительно информируется военный прокурор. 6. По каждому факту применения огнестрельного оружия проводится служебное расследование. В случае установления факта неправомерного применения огнестрельного оружия виновный несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Статья 12. Применение специальных средств и физической силы 1. Сотрудники органов военной полиции имеют право применять физическую силу и специальные средства, в том числе боевые приемы борьбы, наручники, резиновые палки, устройства для вскрытия помещений, принудительной остановки транспорта, служебных собак, а также специальные транспортные средства, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан, в случаях: 1) защиты военнослужащих, других лиц и самозащиты от нападения и иных действий, создающих угрозу их жизни и здоровью; 2) пресечения массовых беспорядков в воинских частях, а также групповых нарушений общественного порядка и воинской дисциплины военнослужащими; 3) отражения нападения на военные городки, объекты, строения, помещения, сооружения и военные транспортные средства или их освобождения в случае захвата; 4) задержания правонарушителей, если они оказывают неповиновение или сопротивление сотрудникам военной полиции, иным лицам, выполняющим возложенные на них обязанности по соблюдению воинской дисциплины и охране общественного порядка, для их доставления в воинские части и гауптвахты, конвоирования и охраны задержанных, заключенных под стражу лиц, если имеются достаточные основания полагать, что они могут совершить побег, причинить вред окружающим или себе. 2. Запрещается применять специальные средства и физическую силу в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения, угрожающего жизни и здоровью окружающих, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления. 3. О каждом случае применения сотрудниками органов военной полиции специальных средств и физической силы, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия, незамедлительно информируется военный прокурор. Глава 4. Кадровый состав, социальная и правовая защита сотрудников органов военной полиции Статья 13. Кадровый состав органов военной полиции 1. Органы военной полиции комплектуются военнослужащими, рабочими и служащими в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 2. Военнослужащие и иные лица, призываемые для прохождения службы в органах военной полиции, перед назначением на должности проходят обязательную специальную проверку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Лица, впервые поступающие на службу в органы военной полиции, в обязательном порядке проходят специальное первоначальное обучение и стажировку, для них может быть установлен испытательный срок. Порядок и условия прохождения ими испытательного срока и стажировки определяются министром обороны, министром внутренних дел, председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. 3. Не могут быть приняты на службу в органы военной полиции лица, ранее судимые и освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, а также лица, уволенные из государственных органов по отрицательным мотивам. 4. Вопросы приема на работу и условия труда рабочих и служащих органов военной полиции регулируются законодательством Республики Казахстан о труде. Статья 14. Социальная и правовая защита военнослужащих органов военной полиции 1. На военнослужащих органов военной полиции распространяется законодательство Республики Казахстан, регламентирующее прохождение воинской службы, устанавливающее правовые и социальные гарантии, льготы, медицинское, пенсионное и другие виды обеспечения, а также не противоречащее этим условиям законодательство Республики Казахстан, регламентирующее прохождение службы в соответствующих органах, в структуру которых входит военная полиция. 2. Сотрудники органов военной полиции являются представителями государственной власти и находятся под защитой государства, им выдаются служебные удостоверения и нагрудные знаки установленного образца. 3. Воспрепятствование выполнению сотрудниками, органов военной полиции возложенных на них обязанностей, оскорбление, сопротивление, угроза насилием или посягательство на их жизнь, здоровье, честь и достоинство, имущество в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей влекут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Статья 15. Надзор за соблюдением законности в деятельности органов военной полиции Надзор за соблюдением законности в деятельности органов военной полиции осуществляют Генеральный прокурор Республики Казахстан и подчиненные ему военные прокуроры.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 21 февраля 2005 года № 32-III ЗРК