Закон Республики Казахстан

«Статья 50. Передача функций цент­ральных и (или) местных исполнительных органов в конкурентную среду путем государственного социального заказа

4. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

Волонтерская деятельность кандидата учитывается при поступлении на граж­данскую службу с учетом его личных способностей и профессиональной подготовки в порядке, установленном законодательством Республики Казах­стан.».

3. В Трудовой кодекс Республики Казах­стан от 23 ноября 2015 года:

«2. Государством стимулируется благотворительность субъектов предпринимательства посредством установления и присуждения субъектам предпринимательства, осуществляющим такую деятельность, внесшим значительный вклад в развитие благотворительности, государственных наград в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан, а также почетных званий в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере благотворительности.».

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

«расходы на выполнение государственного заказа на реализацию стратегического партнерства.».

1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения

Передача функций центральных и (или) местных исполнительных органов в конкурентную среду путем государственного социального заказа осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан.»;

2) в пункте 6 статьи 53 слова «проведения мониторинга реализации государственного социального заказа» заменить словами «формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного социального заказа».

5. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 236-1) следующего содержания:

«236-1) стратегически важные лекарственные средства и медицинские изделия – лекарственные средства и медицинские изделия, предназначенные для медицинского применения в условиях:

военных действий и ликвидации их последствий;

возникновения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

угрозы возникновения, распространения новых особо опасных инфекционных заболеваний и ликвидации их последствий;

профилактики, диагностики, лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, а также ликвидации их последствий;

отсутствия или угрозы отсутствия лекарственных средств или медицинских изделий на рынках государств – членов Евразийского экономического союза в условиях введения ограничительных экономических мер в отношении хотя бы одного из государств-членов;»;

2) в статье 7:

в подпункте 97):

слова «формированию, реализации» заменить словом «формированию»;

после слова «оценке» дополнить словом «результатов»;

дополнить подпунктом 104-1) следующего содержания:

«104-1) определяет перечень стратегически важных лекарственных средств и медицинских изделий;»;

3) подпункт 19) статьи 8 изложить в следующей редакции:

«19) формирует государственный социальный заказ, проводит мониторинг его реализации и оценку результатов по удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан;»;

4) в подпункте 32) пункта 2 статьи 12:

слова «формированию, реализации» заменить словом «формированию»;

после слова «оценке» дополнить словом «результатов»;

5) в статье 23:

подпункт 5) пункта 1 исключить;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Государственная регистрация стратегически важных лекарственных средств и медицинских изделий осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) балк-продукты лекарственных средств или медицинских изделий.»;

6) статью 233 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Запрещается оптовая и розничная реализация балк-продуктов лекарственных средств или медицинских изделий, за исключением оптовой реализации балк-продуктов лекарственных средств или медицинских изделий, используемых субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий для производства лекарственных средств.»;

7) часть вторую пункта 7 статьи 245 исключить.

6. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»:

подпункт 1) пункта 1 статьи 39 после слова «учредитель» дополнить словами «, попечительский совет».

7. В Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе реализации государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий для неправительственных организаций в Республике Казахстан.»;

3) в статье 1:

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

«3-1) государственный орган в сфере государственного социального заказа и грантов для неправительственных организаций (далее – государственный орган) – государственный орган, в том числе центральный государственный и местный исполнительный органы, осуществляющий деятельность по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа, формированию и оценке эффективности государственных грантов для неправительственных организаций;»;

дополнить подпунктами 5-2), 5-3), 5-4) и 5-5) следующего содержания:

«5-2) формирование государственных грантов – деятельность государственных органов по определению направлений государственных грантов, проведению процедуры ежегодного и (или) среднесрочного планирования и определения бюджетных средств для государственных грантов;

5-3) оценка эффективности государственных грантов – процесс анализа результатов, полученных в ходе реализации проектов, их соответствия поставленным целям и ожидаемым результатам;

5-4) стратегический партнер – неправительственная организация, прошедшая конкурсный отбор в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, с которой заключен договор на выполнение государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

5-5) государственный заказ на реализацию стратегического партнерства – средства, предоставляемые неправительственным организациям центральными исполнительными органами в целях привлечения потенциала неправительственных организаций для реализации общенациональных приоритетов;»;

подпункт 7-1) изложить в следующей редакции:

«7-1) грант для неправительственных организаций (далее – грант) – средства, предоставляемые неправительственным организациям оператором в сфере грантового финансирования неправительственных организаций в целях поддержки гражданских инициатив, привлечения потенциала неправительственных организаций к решению актуальных вопросов развития социальной сферы;»;

подпункт 7-5) после слова «заказа» дополнить словами «, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства»;

4) в статье 2:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Законодательство Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона, а также Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие в связи с предоставлением грантов без участия оператора, а также на отношения, возникающие в процессе предоставления грантов, которые регулируются Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и иными законами Республики Казахстан.»;

5) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Принципы государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий

Государственный социальный заказ, государственный заказ на реализацию стратегического партнерства, предоставление грантов и присуждение премий основываются на принципах:

1) законности;

2) повышения эффективности реализации социальных программ, социальных проектов в Республике Казахстан;

3) участия граждан Республики Казахстан в решении социальных задач;

4) обеспечения равных возможностей для неправительственных организаций;

5) гласности и открытости процесса государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления грантов и присуждения премий.»;

6) статью 4 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) утверждает правила осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

1-2) определяет направления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;»;

7) статьи 4-1 и 4-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 4-1. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) осуществляет координацию деятельности государственных органов по формированию, мониторингу реализации и оценке результатов государственного социального заказа;

2) оказывает информационную, консультативную, методическую поддержку государственным органам, осуществляющим формирование, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа;

3) разрабатывает и утверждает правила формирования, мониторинга реализации и оценки результатов государственного социального заказа;

4) разрабатывает и утверждает стандарты государственного социального заказа;

5) размещает на своем интернет-ресурсе темы государственного социального заказа, формируемого государственными органами;

6) ежегодно до 31 марта предоставляет информацию в Правительство Республики Казахстан по итогам реализации государственного социального заказа в Республике Казахстан;

7) утверждает правила формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;

8) создает Координационный совет, утверждает положение о нем и его состав;

9) направляет на рассмотрение Координационного совета перечень направлений государственных грантов, относящихся к компетенции центральных государственных органов;

10) направляет в центральные государственные органы рекомендации Координационного совета по направлениям государственных грантов в соответствии с их компетенцией;

11) рассматривает отчет оператора о результатах его деятельности и утверждает его форму;

12) утверждает правила присуждения премий и осуществляет их присуждение;

13) разрабатывает правила осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

14) ежегодно до 1 февраля информирует Правительство Республики Казахстан о результатах государственного заказа на реализацию стратегического партнерства на основании информации, предоставляемой центральными исполнительными органами;

15) вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по определению направлений государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

16) осуществляет проверку сведений, представляемых в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» для включения в Базу данных неправительственных организаций;

17) определяет порядок формирования Базы данных неправительственных организаций;

18) осуществляет ведение Базы данных неправительственных организаций;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 4-2. Компетенция центральных государственных и местных исполнительных органов

1. Центральные государственные органы:

1) осуществляют формирование, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа в порядке, определяемом уполномоченным органом;

2) создают советы по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями;

3) предоставляют информацию по реализации государственного социального заказа в уполномоченный орган;

4) размещают на своих интернет-ресурсах планируемые темы и информацию по реализации государственного социального заказа, а также оценку результатов государственного социального заказа;

5) оказывают информационную, консультативную, методическую поддержку неправительственным организациям, осуществляющим государственный социальный заказ;

6) предоставляют государственные гранты в пределах своих компетенций через оператора и рассматривают отчет оператора о результатах реализации государственных грантов;

7) осуществляют оценку эффективности государственных грантов с привлечением представителей гражданского общества в соответствии с правилами формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;

8) на основе рекомендаций Координационного совета формируют государственные гранты по направлениям и объемам финансирования;

9) проводят конкурсный отбор стратегических партнеров и заключают с ними договоры в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

10) осуществляют оценку исполнения стратегическими партнерами обязательств в соответствии с заключенными договорами и правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

11) ежегодно до 1 декабря предоставляют в уполномоченный орган информацию о результатах государственного заказа на реализацию стратегического партнерства в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства;

12) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Действия, предусмотренные подпунктами 9) – 11) части первой настоящего пункта, не распространяются на государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан.

2. Местные исполнительные органы:

1) осуществляют формирование, мониторинг реализации и оценку результатов государственного социального заказа в порядке, определяемом уполномоченным органом;

2) создают советы по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями;

3) предоставляют информацию по реализации государственного социального заказа в уполномоченный орган;

4) размещают на своих интернет-ресурсах планируемые темы и информацию по реализации государственного социального заказа, а также оценку результатов государственного социального заказа;

5) оказывают информационную, консультативную, методическую поддержку неправительственным организациям, осуществляющим государственный социальный заказ;

6) предоставляют государственные гранты в пределах своих компетенций через оператора и рассматривают отчет оператора о результатах реализации государственных грантов;

7) осуществляют оценку эффективности государственных грантов с привлечением представителей гражданского общества в соответствии с правилами формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;

8) выносят на рассмотрение советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями перечень направлений государственных грантов;

9) на основе рекомендаций советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями формируют государственные гранты по направлениям и объемам финансирования;

10) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.»;

8) часть первую пункта 2 статьи 4-3 после слов «неправительственных организаций,» дополнить словами «а также результаты государственного заказа на реализацию стратегического партнерства,»;

9) в статье 5:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Сферы реализации государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления государственных грантов и присуждения премий»;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Реализация государственного социального заказа, предоставление государственных грантов и присуждение премий осуществляются по следующим сферам:»;

дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

«16) развитие и поддержка волонтерских инициатив.»;

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Реализация государственного социального заказа осуществляется также по сферам:

1) оказания помощи лицу (семье), находящемуся (находящейся) в трудной жизненной ситуации;

2) формирования ответственного обращения с животными, в том числе поддержки приютов для животных;

3) по иным социально значимым сферам, не противоречащим законодательству Республики Казахстан.

3. В рамках сфер государственного социального заказа формируются темы.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Государственный заказ на реализацию стратегического партнерства осуществляется в соответствии с общенациональными приоритетами, определяемыми Президентом Республики Казахстан.»;

10) в статье 5-1 слова «, а также сведений, представляемых местными исполнительными органами» исключить;

11) пункты 2 и 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный социальный заказ осуществляется в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

3. Для участия в конкурсе допускаются потенциальные поставщики, осуществляющие деятельность в соответствии с уставными целями по сферам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 5 настоящего Закона.»;

12) статью 6-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 6-1. Гранты

1. Гранты подразделяются на:

1) государственные гранты, предоставляемые за счет бюджетных средств;

2) негосударственные гранты, предоставляемые из внебюджетных источников финансирования.

2. Государственные гранты подразделяются на следующие виды:

1) краткосрочные гранты – гранты, срок реализации которых составляет от трех месяцев до одного года, объем финансирования – не менее пятисоткратного и не более трехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

2) среднесрочные гранты – гранты, срок реализации которых составляет от одного года до двух лет, объем финансирования – не менее трехтысячекратного и не более десятитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

3) долгосрочные гранты – гранты, срок реализации которых составляет от двух до трех лет, объем финансирования – не менее десятитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, предоставляемые неправительственным организациям, имеющим необходимую материальную базу для реализации долгосрочных проектов, в соответствии с правилами формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов.

3. Государственные гранты предоставляются через оператора в соответствии с договором на предоставление государственного гранта для реализации социальных программ, социальных проектов, разработанных неправительственными организациями.

4. Государственные гранты предоставляются на основе конкурсного отбора неправительственным организациям, включенным в Базу данных неправительственных организаций, за исключением неправительственных организаций:

находящихся в процессе ликвидации;

признанных банкротами;

имеющих задолженности по исполнительному производству;

состоящих в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

на имущество которых наложен арест;

экономическая деятельность которых приостановлена;

руководители, учредители которых являются супругом (супругой), близкими родственниками, свойственниками уполномоченных лиц государственного органа и (или) оператора;

руководители, учредители которых включены в список лиц, причастных к террористической деятельности, а также перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

5. Неправительственные организации, получившие государственный грант, могут использовать часть полученных средств на материально-техническое обеспечение и институциональное развитие:

1) не более десяти процентов для краткосрочных и среднесрочных грантов;

2) не более пяти процентов для долгосрочных грантов.

6. Требования к предоставлению негосударственных грантов и отчетности определяются условиями договора, заключенного между оператором и физическими или юридическими лицами в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

7. Формирование государственных грантов по направлениям и объемам финансирования на следующий финансовый год, проведение оператором конкурсного отбора на получение неправительственными организациями государственного гранта осуществляются с учетом результатов оценки эффективности государственных грантов, проводимой государственными органами в соответствии с правилами формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов.»;

13) в статье 6-2:

в подпункте 1) пункта 1 слова «институтов гражданского общества» заменить словами «неправительственных организаций»;

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) осуществлять мониторинг реализации государственных грантов в соответствии с правилами формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов;»;

14) в статье 6-3:

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Одна и та же неправительственная организация может выдвигаться на соискание премии только в одной сфере.»;

предложение первое пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Премия в одной сфере может присуждаться одному или одновременно нескольким соискателям.»;

15) в подпункте 1) пункта 2 статьи 6-4 слово «осуществления» заменить словом «реализации»;

16) дополнить статьей 6-5 следующего содержания:

«Статья 6-5. Государственный заказ на реализацию стратегического партнерства

1. Центральные исполнительные органы вносят в уполномоченный орган предложения по направлениям государственного заказа на реализацию стратегического партнерства в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства.

2. Правительство Республики Казахстан по предложению уполномоченного органа определяет направления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, вытекающие из документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан.

3. По каждому направлению государственного заказа на реализацию стратегического партнерства определяется только один стратегический партнер на основе конкурсного отбора в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства.

4. Государственный заказ на реализацию стратегического партнерства осуществляется на основе договора, заключенного между центральным исполнительным органом и стратегическим партнером, в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства.

5. В случаях недостижения по вине стратегического партнера целевых показателей, установленных в договоре, и (или) систематического неисполнения стратегическим партнером своих обязательств договор подлежит расторжению в одностороннем порядке по инициативе соответствующего центрального исполнительного органа в порядке, определяемом правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства.

6. Акт оказанных услуг по государственному заказу на реализацию стратегического партнерства принимается комиссией из представителей центрального исполнительного органа и гражданского общества, созданной в соответствии с правилами осуществления государственного заказа на реализацию стратегического партнерства.»;

17) статьи 7, 8 и 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Финансирование и использование бюджетных средств государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, государственных грантов и премий

Финансирование государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, государственных грантов и премий осуществляется за счет бюджетных средств.

Бюджетные средства, предусмотренные для реализации государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, предоставления государственных грантов и присуждения премий, используются в целях и порядке, которые установлены настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, договором на осуществление государственного социального заказа, договором на выполнение государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, договором на предоставление государственного гранта.

Статья 8. Контроль за исполнением государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, использованием грантов и присуждением премий

Контроль за исполнением государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, использованием грантов и присуждением премий осуществляется уполномоченным органом, а также иными государственными органами в пределах их компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан

Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.».

8. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

1) подпункт 10) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«10) устанавливает порядок и правила присуждения государственной стипендии в области культуры;»;

2) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«2. В целях государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, а также особо одаренных молодых творческих работников учреждается государственная стипендия в области культуры в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.»;

3) пункт 2-1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«2-1. Финансирование творческих союзов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан, а также за счет филантропической деятельности и (или) спонсорской деятельности, и (или) меценатской деятельности.».

9. В Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О специальных социальных услугах»:

подпункт 1) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1) участвовать в конкурсах на предоставление специальных социальных услуг, услуг по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах, оказываемых за счет бюджетных средств, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках и о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан;».

10. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»:

в подпункте 10) статьи 5 слова «формирование, реализацию» заменить словом «формирование».

11. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

статью 75 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15. Коммунальное имущество может быть предоставлено в доверительное управление без права последующего выкупа на льготных условиях благотворительным и волонтерским организациям в соответствии с порядком, предусмотренным частью третьей пункта 3 настоящей статьи.».

12. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»:

1) в подпункте 6) статьи 7 слова «формирование, реализацию» заменить словом «формирование»;

2) пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«1. Общественный мониторинг качества оказания государственных услуг проводится физическими лицами, некоммерческими организациями по собственной инициативе и за свой счет.

Общественный мониторинг качества оказания государственных услуг также проводится по государственному социальному заказу уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан.».

13. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»:

1) часть третью пункта 2 статьи 4 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) периоды осуществления деятельности, доходы от которой исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, в соответствии с подпунктом 51) пункта 1 статьи 341 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);»;

2) часть первую пункта 3 статьи 15 после слов «обязательных профессиональных пенсионных взносов,» дополнить словами «за деятельность, доходы от которой исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, в соответствии с подпунктом 51) пункта 1 статьи 341 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс),»;

3) в части второй пункта 2 статьи 16 слова «или следовавшими за ними» заменить словами «указанному периоду или следовавшими за ним».

14. В Закон Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года «О государственной молодежной политике»:

по всему тексту слова «формирование, реализацию» заменить словом «формирование».

15. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О благотворительности»:

1) в статье 1:

подпункты 2), 4), 4-1), 4-2) и 4-3) изложить в следующей редакции:

«2) спонсорская деятельность – деятельность спонсора по оказанию спонсорской помощи на условиях популяризации имени спонсора в соответствии с настоящим Законом, законами Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан;»;

«4) добровольные пожертвования – деньги, а также иное имущество, переданные пользователям для решения их вопросов социального характера;

4-1) корпоративная благотворительность – добровольная деятельность субъектов предпринимательства по оказанию благотворительной помощи;

4-2) малая родина – административно-территориальная единица Республики Казахстан, на территории которой физическое лицо родилось и (или) провело часть своей жизни;

4-3) лицо, оказывающее поддержку малой родине, – физическое лицо, оказывающее поддержку малой родине;»;

дополнить подпунктом 4-4) следующего содержания:

«4-4) поддержка малой родины – добровольная деятельность, основанная на патриотизме, направленная на оказание поддержки малой родине;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) волонтер благотворительности – физическое лицо, принимающее участие в сборе средств путем применения своего опыта, специальных навыков, знаний, умений, личных контактов на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан с благотворительной организацией или пользователем;»;

дополнить подпунктами 10-1), 11-1) и 18) следующего содержания:

«10-1) уполномоченный орган в сфере благотворительности – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере благотворительности;»;

«11-1) сбор средств – процесс привлечения добровольных пожертвований и (или) благотворительной помощи;»;

«18) электронная благотворительность – деятельность по привлечению добровольных пожертвований в виде денег, осуществляемых электронным способом.»;

2) пункт 1 статьи 3 после слов «Благотворители», «благотворителей,», «благотворителя» дополнить соответственно словами «, благотворительные организации», «благотворительных организаций и», «, благотворительной организации»;

3) в статье 4:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Объектами благотворительности выступают физические и юридические лица, здания и сооружения, животные и растения.

3. Субъектами благотворительности являются благотворители, благотворительные организации и волонтеры благотворительности.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Субъекты и объекты благотворительности за распространение заведомо ложной информации несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.»;

4) главу 1 дополнить статьями 4-1 и 4-2 следующего содержания:

«Статья 4-1. Электронная благотворительность

Переводы денег, связанные с электронной благотворительностью, осуществляются благотворителями и (или) благотворительными организациями электронным способом через поставщиков платежных услуг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах.

Статья 4-2. Корпоративная благотворительность

1. В случае принятия решения о развитии корпоративной благотворительности субъекты предпринимательства разрабатывают внутренние документы по оказанию благотворительной помощи.

2. Внутренние документы определяют принципы, основные направления, порядок оказания благотворительной помощи пользователям, порядок формирования расходной части бюджета субъекта предпринимательства.

3. Цели оказываемой благотворительной помощи определяются в соответствии со статьей 2 настоящего Закона.»;

5) в статье 6:

в пункте 2 слово «благотворителей» заменить словами «субъектов благотворительности»;

пункты 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«4. Благотворители при осуществлении филантропической и (или) спонсорской, и (или) меценатской деятельности и (или) деятельности по оказанию поддержки малой родине, благотворительные организации при осуществлении благотворительности могут взаимодействовать с государственными органами.

5. Государственные органы не вправе заниматься благотворительностью за счет бюджетных средств, а также в одностороннем порядке вносить изменение (изменения) в благотворительную программу, утвержденную благотворителем или благотворительной организацией.

6. Государство стимулирует благотворительность путем установления и присуждения субъектам благотворительности государственных наград в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан, а также почетных званий в порядке, определяемом уполномоченным органом в сфере благотворительности.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Государство оказывает поддержку благотворительным организациям в виде предоставления коммунального имущества в доверительное управление без права последующего выкупа на льготных условиях в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».»;

6) в статье 7:

пункт 1 после слова «благотворителей» дополнить словами «, благотворительных организаций»;

пункт 5 исключить;

7) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

«Статья 7-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере благотворительности

Уполномоченный орган в сфере благотворительности:

1) реализует государственную политику в сфере благотворительности;

2) взаимодействует с физическими, юридическими лицами и государственными органами в сфере благотворительности;

3) разрабатывает и утверждает правила присуждения почетного звания в сфере благотворительности;

4) присуждает почетное звание в сфере благотворительности;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

8) в статье 8:

пункт 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) осуществлять сбор средств;»;

пункт 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) публиковать в средствах массовой информации и (или) на интернет-ресурсе благотворительной организации отчет о выполненной благотворительной программе не реже одного раза в год.

Отчет должен содержать краткую информацию о доходах и расходах, достигнутых целях в рамках выполнения благотворительной программы;»;

9) в статье 11:

в пункте 1 слова «Благотворитель осуществляет» заменить словами «Благотворитель или благотворительная организация осуществляет»;

в пункте 2 слова «Благотворитель ведет учет и предоставляет» заменить словами «Благотворитель или благотворительная организация ведет учет и предоставляет»;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Благотворитель или благотворительная организация, передавшие пользователю свое имущество, имеет право требовать от него отчет об использовании данного имущества.

4. Пользователь, получивший от благотворителя или благотворительной организации деньги в качестве благотворительной помощи, имеющей целевой характер, по требованию благотворителя или благотворительной организации представляет отчет в сроки и порядке, которые определены договорными отношениями между благотворителем или благотворительной организацией и пользователем в соответствии с пунктом 3 статьи 5 настоящего Закона.»;

10) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) благотворительных грантов;»;

11) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Благотворительная программа

1. Благотворительная программа разрабатывается, утверждается и выполняется благотворителем и (или) благотворительной организацией.

2. Благотворительная программа включает в себя цели, задачи, период реализации, смету предполагаемых доходов и расходов.

3. Благотворителем и (или) благотворительной организацией может осуществляться одна или несколько благотворительных программ.

4. Выполнение благотворительной программы подтверждается отчетом благотворителя и (или) благотворительной организации.»;

12) пункт 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«5. Управление целевым капиталом (эндаументом), составляющим сумму менее ста миллионов тенге, осуществляет орган управления благотворительной организации, уполномоченный на это учредительными или внутренними документами организации.»;

13) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«4. Количество и размер благотворительных грантов устанавливаются органом управления благотворительной организации, уполномоченным на это учредительными или внутренними документами организации, или управляющей компанией в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 19 настоящего Закона.»;

14) пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«2. Решение о расформировании целевого капитала (эндаумента) принимает орган управления благотворительной организации, уполномоченный на это учредительными или внутренними документами организации, при наличии одного из оснований, указанных в пункте 1 настоящей статьи.»;

15) статью 22 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) физические лица, нуждающиеся в неотложном платном лечении в медицинских учреждениях Республики Казахстан и (или) за рубежом;»;

16) пункты 2, 3 и 4 статьи 23 исключить;

17) дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

«Статья 23-1. Волонтер благотворительности

1. Волонтером благотворительности может быть лицо старше восемнадцати лет.

2. Волонтер благотворительности имеет право осуществлять сбор средств в пользу благотворительной организации или пользователя на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

3. Волонтер благотворительности обязан представлять благотворительной организации или пользователю отчет о сборе средств в соответствии с заключенным договором.

4. Государственные служащие не могут быть волонтерами благотворительности.»;

18) подпункт 2) статьи 28 исключить.

16. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»:

в статье 5:

часть вторую пункта 2 исключить;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Лица, за исключением лиц, предусмотренных подпунктом 9) части первой пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, за которых не произведена уплата отчислений и (или) взносов в фонд, для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования обязаны оплатить взносы в фонд за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете, за каждый месяц.»;

дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. Лица, предусмотренные подпунктом 9) части первой пункта 2 статьи 14 настоящего Закона, которые не произвели уплату взносов в фонд, для приобретения права на медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования уплачивают взносы в фонд одним из следующих способов:

1) за период двенадцать месяцев, следующих за датой оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете, за каждый месяц;

2) за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете, за каждый месяц.».

17. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения»:

пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«3. Социальная профессиональная ориентация проводится центрами занятости населения с правом привлечения частных агентств занятости и (или) иных организаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан и о государственных закупках.».

18. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О волонтерской деятельности»:

1) в статье 1:

в подпункте 5) слова «в интересах физических и (или) юридических лиц» исключить;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) уполномоченный орган в сфере волонтерской деятельности – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере волонтерской деятельности;»;

дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) корпоративное волонтерство – добровольное коллективное участие сотрудников организации в различных волонтерских программах (проектах) и волонтерских акциях при поддержке своей организации.»;

2) в подпункте 5) пункта 2 статьи 4 слова «мероприятий проекта» заменить словами «волонтерских программ (проектов) и волонтерских акций»;

3) в статье 6:

пункт 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) корпоративного волонтерства;»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Организатор волонтерской деятельности при привлечении волонтеров или волонтерская организация при осуществлении волонтерской деятельности имеет право на заключение договора в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.»;

4) главу 1 дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

«Статья 6-1. Корпоративное волонтерство

1. Организации в случае принятия решения о развитии корпоративного волонтерства разрабатывают внутренние документы по осуществлению волонтерской деятельности.

2. Внутренние документы корпоративного волонтерства определяют принципы, основные направления и порядок осуществления корпоративной волонтерской деятельности.

3. Цели корпоративного волонтерства определяются в соответствии со статьей 4 настоящего Закона.»;

5) в статье 8:

подпункты 6) и 8) пункта 1 исключить;

пункт 2 исключить;

6) в статье 9:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) осуществляет координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов в части организации волонтерской деятельности;»;

подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

«3) разрабатывает и утверждает правила по ведению реестра учета волонтерской деятельности;

4) разрабатывает методические рекомендации по поддержке волонтерской деятельности и порядку привлечения волонтерских организаций и волонтеров к участию в реализации волонтерских программ (проектов) и проведению волонтерских акций;»;

подпункты 5) и 7) исключить;

дополнить подпунктами 7-1) и 7-2) следующего содержания:

«7-1) ведет реестр учета волонтерской деятельности;

7-2) размещает на своем интернет-ресурсе реестр учета волонтерской деятельности;»;

7) подпункт 3) пункта 1 и подпункт 3) пункта 2 статьи 10 исключить;

8) подпункт 3) статьи 11 после слов «(проектах) и» дополнить словом «волонтерских»;

9) в статье 12:

предложение третье пункта 2 исключить;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Волонтеры, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, не могут быть привлечены к:

1) участию в оказании помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных и других катастроф, социальных конфликтов, несчастных случаев; жертвам правонарушений, беженцам и вынужденным переселенцам; а также содействию центральным и местным исполнительным органам в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

2) оказанию помощи лицам, имеющим или имевшим судимость, подвергающимся или подвергавшимся уголовному преследованию, за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании пунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

3) тяжелым работам, работам с вредными и (или) опасными условиями.»;

в пункте 3:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) прекращение волонтерской деятельности.

В случае заключения с волонтером гражданско-правового договора прекращение волонтерской деятельности осуществляется в соответствии с данным договором;»;

в подпункте 5) слова «опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами» заменить словами «тяжелыми работами, работами с вредными и (или) опасными условиями»;

дополнить подпунктами 10), 11) и 12) следующего содержания:

«10) получение преимущества при наличии знака отличия за проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию при проведении конкурса на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием в случае равенства баллов в порядке, установленном законами Республики Казахстан;

11) учет волонтерской деятельности при поступлении на гражданскую службу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Также при поступлении на гражданскую службу учитываются личные способности и профессиональная подготовка кандидата;

12) участие в проведении информационно-разъяснительной работы среди населения.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Волонтер может осуществлять иные права и обязанности, установленные законами Республики Казахстан, а также предусмотренные гражданско-правовым договором.»;

10) в статье 14:

в пункте 7 слова «опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами» заменить словами «тяжелыми работами, работами с вредными и (или) опасными условиями»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Волонтерская организация вправе вести учет волонтеров своей организации.»;

11) пункт 2 статьи 16 исключить;

12) статью 17 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Государство стимулирует волонтерскую деятельность путем награждения волонтеров государственными наградами в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом Республики Казахстан «О государственных наградах в Республике Казахстан».

4. Государство оказывает поддержку волонтерским организациям в виде предоставления коммунального имущества в доверительное управление без права последующего выкупа на льготных условиях в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».».

19. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об обязательном социальном страховании»:

в пункте 4 статьи 20:

в части третьей:

после слов «социальных отчислений» дополнить словами «, доход, исключенный из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, в соответствии с подпунктом 51) пункта 1 статьи 341 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»;

слово «учитывается» заменить словом «учитываются»;

часть десятую дополнить словами «, период осуществления деятельности, доходы от которой исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, в соответствии с подпунктом 51) пункта 1 статьи 341 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) пунктов 13 и 19 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 апреля 2020 года;

2) пункта 1, абзацев седьмого, восьмого и одиннадцатого подпункта 3), подпунктов 5), 6), абзацев шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, тридцать третьего, тридцать четвертого, тридцать пятого и тридцать седьмого подпункта 7), подпункта 8), абзацев пятнадцатого и шестнадцатого подпункта 9), подпунктов 16) и 17) пункта 7 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года;

3) абзацев пятого, восьмого, девятого и десятого подпункта 6) пункта 18 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2024 года.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 4 июля 2022 года

№ 134-VІI ЗРК