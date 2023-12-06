Закон Республики Казахстан Законы 6 декабря 2023 г. 5:00 419 О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024–2026 годы Статья 1. Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2024–2026 годы: 2024 год – 2 000 000 000 тысяч тенге; 2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге; 2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге. Статья 2. Размеры цены отсечения Установить следующие размеры цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2024–2026 годы: 2024 год – 43,4 доллара США за баррель; 2025 год – 40,2 доллара США за баррель; 2026 год – 41,8 доллара США за баррель. Статья 3. Порядок введения в действие настоящего Закона 1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года. 2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года «О гарантированном трансферте из Национальногофонда Республики Казахстан на 2023–2025 годы». Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 5 декабря 2023 года № 42-VІIІ ЗРК