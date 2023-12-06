Статья 1. Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда

Респуб­лики Казахстан

Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального

фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2024–2026 годы:

2024 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.

Статья 2. Размеры цены отсечения

Установить следующие размеры цены отсечения на нефть по поступлениям

в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2024–2026 годы:

2024 год – 43,4 доллара США за баррель;

2025 год – 40,2 доллара США за баррель;

2026 год – 41,8 доллара США за баррель.

Статья 3. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 24 нояб­ря 2022 года «О гарантированном трансферте из Национальногофонда Республики Казахстан

на 2023–2025 годы».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 декабря 2023 года

№ 42-VІIІ ЗРК