Закон Республики Казахстан

Законы
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О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024–2026 годы

Статья 1. Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда
Респуб­лики Казахстан

Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального
фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2024–2026 годы:

2024 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.

Статья 2. Размеры цены отсечения

Установить следующие размеры цены отсечения на нефть по поступлениям
в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2024–2026 годы:

2024 год – 43,4 доллара США за баррель;

2025 год – 40,2 доллара США за баррель;

2026 год – 41,8 доллара США за баррель.

Статья 3. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2024 года.

2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 24 нояб­ря 2022 года «О гарантированном трансферте из Национальногофонда Республики Казахстан
на 2023–2025 годы».

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 5 декабря 2023 года

№ 42-VІIІ ЗРК

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