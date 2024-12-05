Закон Республики Казахстан

О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы

Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Закону соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1) доходы – 21 392 054 673 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 15 193 343 932 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям – 435 325 855 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала – 5 200 000 тысяч тенге;

поступлениям трансфертов – 5 758 184 886 тысяч тенге;

2) затраты – 25 193 022 392 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 252 140 981 тысячи тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 510 480 002 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 258 339 021 тысячи тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 46 891 300 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 46 891 300 тысяч тенге;

5) дефицит бюджета – -4 100 000 000 тысяч тенге, или 2,7 процента

к валовому внутреннему продукту страны;

6) ненефтяной дефицит бюджета – -10 999 700 000 тысяч тенге,

или 7,3 процента к валовому внутреннему продукту страны;

7) финансирование дефицита бюджета – 4 100 000 000 тысяч тенге.

Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2025 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом «Байконур» в сумме 54 050 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 9 418 330 тысяч тенге.

Статья 3. Утвердить объемы поступлений на 2025 год, направляемых

в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4

к настоящему Закону.

Статья 4. Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:

1) по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;

2) по коду «Социальный налог» классификации поступлений бюджета Единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.

При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на суммы отчислений в Фонд социального медицинского страхования, Государственный фонд социального страхования, а также на сумму обязательных пенсионных взносов работодателя в единый накопительный пенсионный фонд, исчисленные в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» и Социальным кодексом Республики Казахстан.

Статья 5. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2025 год объемы бюджетных изъятий из областного бюджета, бюджетов городов республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 504 192 231 тысячи тенге, в том числе:

Атырауской – 178 103 098 тысяч тенге;

города Алматы – 251 515 914 тысяч тенге;

города Астаны – 74 573 219 тысяч тенге.

Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2025 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы в сумме 3 992 655 тысяч тенге.

Распределение поступлений трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы определяется решением Правительства Республики Казахстан.

Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2025 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 000 000 000 тысяч тенге.

Статья 8. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2025 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 3 250 000 000 тысяч тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.

Статья 9. Установить с 1 января 2025 года:

1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;

4) месячный расчетный показатель – 3 932 тенге;

5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.

Статья 10. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2025 года на 8,5 процента.

Статья 11. Установить с 1 января 2025 года размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, – 2 процента от объекта исчисления взносов государства.

Статья 12. Установить с 1 января 2025 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

Статья 13. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2025 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты и бюджет города республиканского значения, в сумме 5 774 300 885 тысяч тенге, в том числе:

Абай – 251 802 902 тысяч тенге;

Акмолинской – 383 299 707 тысяч тенге;

Актюбинской – 318 046 527 тысяч тенге;

Алматинской – 203 587 891 тысячи тенге;

Восточно-Казахстанской – 270 135 370 тысяч тенге;

Жамбылской – 465 951 698 тысяч тенге;

Жетісу – 386 544 063 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской – 266 852 747 тысяч тенге;

Карагандинской – 347 076 005 тысяч тенге;

Кызылординской – 476 697 239 тысяч тенге;

Костанайской – 340 665 775 тысяч тенге;

Мангистауской – 166 821 060 тысяч тенге;

Павлодарской – 146 670 494 тысяч тенге;

Северо-Казахстанской – 336 217 821 тысячи тенге;

Туркестанской – 1 103 589 982 тысяч тенге;

Ұлытау – 59 142 606 тысяч тенге;

города Шымкента – 251 198 998 тысяч тенге.

Статья 14. Распределение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на 2025 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан на:

1) повышение заработной платы медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел;

2) повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений;

3) проведение противоэпизоотических мероприятий;

4) обеспечение ветеринарной безопасности;

5) приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных;

6) выплату государственной адресной социальной помощи;

7) обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;

8) обеспечение деятельности центров трудовой мобильности;

9) повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг;

10) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

11) увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования;

12) увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций дошкольного образования;

13) увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых;

14) размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования;

15) увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования;

16) увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

17) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»;

18) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне;

19) закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;

20) повышение заработной платы работников организаций здравоохранения местных исполнительных органов;

21) приобретение жилищ коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;

22) обеспечение радиационной безопасности;

23) увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций физической культуры и спорта;

24) возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса;

25) обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения).

Порядок использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2025 год, указанных в подпункте 7) части первой настоящей статьи, определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 15. Распределение средств на кредитование областных бюджетов на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 16. Распределение средств на кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 17. Распределение и (или) порядок использования средств на возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандаликвидшахт», определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 18. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2025 год в сумме 375 704 477 тысяч тенге.

Статья 19. Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на 2025 год предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 10 490 926 тысяч тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 5 200 000 тысяч тенге.

Статья 20. Учесть, что в составе затрат Министерства транспорта Республики Казахстан на 2025 год предусмотрены средства для перечисления акционерному обществу «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» на выполнение обязательств по договору доверительного управления государственным имуществом в сумме 179 531 062 тысяч тенге.

Статья 21. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2025 году в размере 1 000 000 000 тысяч тенге.

Статья 22. Установить лимит предоставления государственных гарантий по поддержке экспорта в 2025 году в размере 200 000 000 тысяч тенге.

Статья 23. Установить, что лимит предоставления поручительств государства на 2025 год не применяется.

Статья 24. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2025 года в размере 32 843 600 000 тысяч тенге.

Статья 25. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан, на 2025 год в размере 4 278 352 764 тысяч тенге.

Статья 26. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2025 год, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2025 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 27. Утвердить прогноз поступлений и расходов Государственного фонда социального страхования и Фонда социального медицинского страхования согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 28. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2025 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 4 декабря 2024 года

№ 141-VІIІ ЗРК