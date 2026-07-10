Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года, совершенный в Астане 28 ноября 2024 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 9 июля 2026 года

№ 344-VІIІ ЗРК