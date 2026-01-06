Статья 1. Внести дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

дополнить статьей 380-3 следующего содержания:

«Статья 380-3. Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи

1. Угроза применения насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи при исполнении или в связи с исполнением им своих служебных или профессиональных обязанностей либо из мести за их выполнение –

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

1) в отношении двух и более лиц;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно;

4) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

5) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в части первой настоящей статьи, –

наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок от двух до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.