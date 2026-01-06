Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

90

О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан

Статья 1. Внести дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

дополнить статьей 380-3 следующего содержания:

«Статья 380-3. Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи

1. Угроза применения насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи при исполнении или в связи с исполнением им своих служебных или профессиональных обязанностей либо из мести за их выполнение –

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

1) в отношении двух и более лиц;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно;

4) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

5) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в части первой настоящей статьи, –

наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок от двух до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное:

1) в отношении двух и более лиц;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно;

4) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

5) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

5. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц и по мотивам, которые указаны в части первой настоящей статьи, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно;

4) в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков;

5) в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или зоне проведения антитеррористической операции, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) часть вторую статьи 187 после цифр «380-2» дополнить словами «, 380-3 (частями четвертой, пятой и шестой)»;

2) часть вторую статьи 191 после цифр «379» дополнить словами «, 380-3 (частями первой, второй и третьей)».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 3 января 2026 года

№ 252-VІIІ ЗРК

Популярное

Все
В Уральске открыл двери творческий центр
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Есть вода, но трещат магистрали
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
Серебро и бронза из Фуджейры
Машинки швейной звук как знак судьбы
Улытау усиливает цифровую безопасность
Расширяются география и объемы зернового экспорта
Вы в наших сердцах!
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Фармация: на пути к цифровизации
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнени…
Закон Республики Казахстан О профилактике правонарушений
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнени…
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнени…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]