Закон Республики Казахстан

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О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) пункт 1 статьи 65 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) при расположении на своих земельных участках геодезических пунктов сообщать о случаях их повреждения или уничтожения в соответствии с правилами об охране, сносе или перезакладке (переносе) геодезических пунктов, утвержденными уполномоченным органом в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.»;

2) в подпункте 3) части второй пункта 4 статьи 69 слова «межевых и геодезических знаков» заменить словами «межевых знаков и геодезических пунктов»;

3) в пункте 1 статьи 159 слова «из космоса» исключить.

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

в части первой статьи 61 слова «из космоса» исключить.

3. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года:

в пункте 2 статьи 60 слова «из космоса» исключить.

4. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

в подпункте 21) части первой пункта 4-1 статьи 41 слова «картографо-геодезического фонда» заменить словами «фонда пространственных данных».

5. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декаб­ря 2017 года «О недрах и недропользовании»:

1) в части третьей пункта 3 статьи 25 слово «космических» исключить;

2) в пункте 1 статьи 73 слова «из космоса» исключить;

3) в пункте 1 статьи 74 слово «космических» исключить.

6. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

в пункте 8 статьи 152 слова «из космоса» исключить.

7. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»:

1) в подпункте 20) пункта 3 статьи 5 слова «из космоса» исключить;

2) в пункте 1 статьи 25 слова «из космоса» исключить.

8. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

в подпункте 1) пункта 2 статьи 3 слова «картографо-геодезического фонда» заменить словами «Национального фонда пространственных данных».

9. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

в подпункте 2) части первой пункта 6 статьи 10-1 слова «из космоса» исключить.

10. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»:

в подпункте 5) статьи 8 слово «точкам» заменить словом «пунктам».

11. В Закон Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»:

в подпункте 19-2) статьи 12 слова «из космоса» исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

подпункт 8) пункта 2 статьи 134 после слов «картографических работ,» дополнить словами «ведения Национального фонда пространственных данных,».

13. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктом 28-1) следующего содержания:

«28-1) уполномоченный орган в сфере геодезии, картографии и пространственных данных – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере геодезии, картографии и пространственных данных;».

14. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года «О Государственной границе Республики Казахстан»:

в статье 61:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 61. Компетенция уполномоченного органа в сфере геодезии, картографии и пространственных данных»;

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный орган в сфере геодезии, картографии и пространственных данных:».

15. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»:

в подпункте 52-1) пункта 1 статьи 12 слова «из космоса» исключить.

16. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) в приложении 2 строку 205 исключить;

2) приложение 3 дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Уведомление о начале или прекращении осуществления аэросъемочных работ».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 16 статьи 1, который вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 21 декабря 2022 года

№ 167-VІI ЗРК

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