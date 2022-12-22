Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) пункт 1 статьи 65 дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) при расположении на своих земельных участках геодезических пунктов сообщать о случаях их повреждения или уничтожения в соответствии с правилами об охране, сносе или перезакладке (переносе) геодезических пунктов, утвержденными уполномоченным органом в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.»;

2) в подпункте 3) части второй пункта 4 статьи 69 слова «межевых и геодезических знаков» заменить словами «межевых знаков и геодезических пунктов»;

3) в пункте 1 статьи 159 слова «из космоса» исключить.

2. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

в части первой статьи 61 слова «из космоса» исключить.

3. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года:

в пункте 2 статьи 60 слова «из космоса» исключить.

4. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года:

в подпункте 21) части первой пункта 4-1 статьи 41 слова «картографо-геодезического фонда» заменить словами «фонда пространственных данных».

5. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декаб­ря 2017 года «О недрах и недропользовании»:

1) в части третьей пункта 3 статьи 25 слово «космических» исключить;

2) в пункте 1 статьи 73 слова «из космоса» исключить;

3) в пункте 1 статьи 74 слово «космических» исключить.

6. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

в пункте 8 статьи 152 слова «из космоса» исключить.