О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс):
1) в пункте 1 статьи 1:
подпункт 38) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«физическому лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации;»;
подпункт 45) дополнить словами «, без учета разубоживания»;
подпункт 49) изложить в следующей редакции:
«49) добыча – весь комплекс работ (операций), непосредственно связанных с извлечением минерального сырья или твердых полезных ископаемых из недр на поверхность и (или) отделением полезных ископаемых из мест их залегания, в том числе из техногенных минеральных образований, а также связанных с забором подземных вод;»;
подпункт 49-1) исключить;
подпункт 53) дополнить словами «, и (или) единого платежа»;
2) пункт 3 статьи 16 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Электронный налогоплательщик вправе определить уполномоченного представителя путем оформления электронного документа налогоплательщика посредством веб-приложения налоговых органов, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.»;
3) в статье 19:
подпункт 7) пункта 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«которым ограничена выписка электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур в соответствии с пунктом 1 статьи 120-1 настоящего Кодекса;»;
пункт 4 изложить в следующей редакции: