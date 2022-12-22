О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс):

1) в пункте 1 статьи 1:

подпункт 38) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«физическому лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации;»;

подпункт 45) дополнить словами «, без учета разубоживания»;

подпункт 49) изложить в следующей редакции:

«49) добыча – весь комплекс работ (операций), непосредственно связанных с извлечением минерального сырья или твердых полезных ископаемых из недр на поверхность и (или) отделением полезных ископаемых из мест их залегания, в том числе из техногенных минеральных образований, а также связанных с забором подземных вод;»;

подпункт 49-1) исключить;

подпункт 53) дополнить словами «, и (или) единого платежа»;

2) пункт 3 статьи 16 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Электронный налогоплательщик вправе определить уполномоченного представителя путем оформления электронного документа налогоплательщика посредством веб-приложения налоговых органов, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.»;

3) в статье 19:

подпункт 7) пункта 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«которым ограничена выписка электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур в соответствии с пунктом 1 статьи 120-1 настоящего Кодекса;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. При выявлении фактов уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет в ходе налоговой проверки, а также преднамеренного банкротства, указывающих на признаки уголовного правонарушения, налоговые органы направляют соответствующим правоохранительным органам материалы, отнесенные к их подследственности, для принятия процессуального решения в соответствии с законами Республики Казахстан.»; 4) в части первой статьи 24: в подпункте 1): в части первой слова «одного рабочего дня, следующего» заменить словами «двух рабочих дней, следующих»; в части четвертой слово «трех» заменить словом «двух»; в подпункте 6): в части первой слова «одного рабочего дня, следующего» заменить словами «двух рабочих дней, следующих»; в части второй слово «трех» заменить словом «двух»; абзац восьмой подпункта 13) изложить в следующей редакции: «физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, структурного подразделения юридического лица, имеющих налоговую задолженность, не погашенную в течение двух месяцев со дня ее возникновения, в размере более 5 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;»; в подпункте 15): абзац первый дополнить словами «, банковских счетов, предназначенных для зачисления платежей и субсидий в целях оплаты за арендованное жилье в частном жилищном фонде, единовременных пенсионных выплат, зачисляемых из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения»; дополнить частью второй следующего содержания: «При этом в случае согласия налогоплательщика, имеющего налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам, банк вправе открыть банковский счет при условии осуществления расходных операций по такому банковскому счету после полного погашения налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам, в том числе путем перечисления данных видов задолженности налогоплательщиком с указанного банковского счета.»; 5) в абзаце третьем подпункта 3) статьи 25 слова «, а также государственную регистрацию безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна» исключить; 6) пункт 3 статьи 29 дополнить частью второй следующего содержания: «Уполномоченный орган публикует реестр лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой пункта 1 настоящей статьи, на своем интернет-ресурсе.»; 7) в статье 30: в пункте 1: в подпункте 5) слова «статьей 19» заменить словами «статьями 19 и 29»; подпункт 11-1) изложить в следующей редакции: «11-1) о полугодовом графике периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска;»; дополнить подпунктом 19) следующего содержания: «19) о численности наемных работников, отраженной в налоговой отчетности.»; пункт 3 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания: «5-1) кадровым службам государственных органов в части сведений о наличии денег в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, у лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций. Уполномоченный государственный орган, указанный в настоящем подпункте, утверждает перечень должностных лиц, имеющих доступ к сведениям;»; пункт 7 дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания: «4) передача банкам второго уровня сведений об идентификационном номере транспортного средства для уплаты физическим лицом налога на транспортные средства; 5) передача банкам второго уровня сведений об юридическом адресе индивидуального предпринимателя для исполнения налоговых обязательств, предусмотренных настоящим Кодексом.»; 8) в абзаце втором части первой пункта 1 статьи 44 слова «учредителя доверительного управляющего» заменить словами «учредителя доверительного управления»; 9) часть первую пункта 3 статьи 49 после слов «Евразийского экономического союза,» дополнить словами «подписному бонусу,»; 10) в статье 51: часть первую пункта 5 дополнить предложением вторым следующего содержания: «При этом к решению о предоставлении рассрочки по уплате налогов и (или) плат прилагается график исполнения налогового обязательства.»; дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. График исполнения налогового обязательства может быть пересмотрен на основании мотивированного заявления налогоплательщика. При этом график исполнения налогового обязательства может быть пересмотрен не более одного раза.»; 11) абзац пятый подпункта 2) статьи 52 изложить в следующей редакции: «имущество, на которое наложены ограничения государственными органами, за исключением ограничений, наложенных органами государственных доходов;»; 12) пункт 2 статьи 54 дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «5) нарушения срока, установленного графиком исполнения налогового обязательства по уплате сумм налогов и (или) плат, более чем на пять рабочих дней.»; 13) пункт 1 статьи 55 изложить в следующей редакции: «1. При прекращении действия отсрочки или рассрочки в случаях, установленных подпунктами 2) и 5) пункта 2 статьи 54 настоящего Кодекса, налоговый орган обращает взыскание на заложенное имущество налогоплательщика и (или) третьего лица либо требует исполнения банковской гарантии.»; 14) подпункт 4) части первой пункта 1 статьи 59 изложить в следующей редакции: «4) не включено в список выборочных налоговых проверок на основании результатов мероприятий системы оценки рисков либо не включено в полугодовой график налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска, а также периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска;»; 15) подпункт 2) части первой пункта 1 статьи 66 изложить в следующей редакции: «2) не включены в список выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо не включены в полугодовой график налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска, а также периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска.»; 16) в статье 67: подпункт 4) части первой пункта 2 изложить в следующей редакции: «4) отсутствующие в списке выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо отсутствующие в полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска, а также периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска;»; в пункте 6: абзац четвертый изложить в следующей редакции: «окончания периода приостановления деятельности, указанного в налоговом заявлении о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности при прекращении деятельности в упрощенном порядке по основаниям, предусмотренным подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи;»; дополнить абзацем пятым следующего содержания: «истечения последнего месяца, за который исчислены и уплачены индивидуальный подоходный налог и социальные платежи (за исключением случаев приостановления деятельности) при прекращении деятельности в упрощенном порядке по основаниям, предусмотренным подпунктом 3) пункта 1 и подпунктом 1-1) части первой пункта 5 настоящей статьи.»; 17) в статье 69: в подпункте 6) пункта 3 слова «и местных исполнительных органов» заменить словами «органов, местных исполнительных органов и Государственной корпорации «Правительство для граждан»; пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Общий порядок проведения налоговой проверки определяется настоящим Кодексом, а также Предпринимательским кодексом Республики Казахстан в части, не урегулированной настоящим Кодексом.»; 18) пункт 1 статьи 73 дополнить подпунктом 9) следующего содержания: «9) направления информационных сообщений посредством сервисных программных продуктов, в том числе руководителю и (или) ответственному работнику по расчетам с бюджетом. Положения настоящего подпункта не распространяются на субъекты крупного предпринимательства.»; 19) в пункте 3 статьи 79 слова «посредством веб-портала «электронного правительства» заменить словами «посредством сервисных программных продуктов»; 20) в пункте 3 статьи 80 слова «веб-портала «электронного правительства» заменить словами «сервисных программных продуктов»; 21) в статье 85: подпункт 1) пункта 4 после слов «по налогу на добавленную стоимость» дополнить словами «или игорному бизнесу»; в части второй подпункта 4) пункта 6 слова «абзаце девятом» заменить словами «абзацах восьмом и девятом»; 22) пункт 2 статьи 95 изложить в следующей редакции: «2. Камеральный контроль проводится после выписки счетов-фактур в электронной форме и (или) за соответствующий налоговый период после истечения срока представления налоговой отчетности за такой период, установленного настоящим Кодексом.»; 23) в статье 96: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. В случае выявления нарушений по результатам камерального контроля оформляются: по нарушениям с высокой степенью риска – уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений и их степени риска. При этом нарушениями с высокой степенью риска являются нарушения, выявленные по результатам камерального контроля, проведенного после выписки счетов-фактур в электронной форме в целях установления фактического совершения оборота по реализации товаров, оказанию работ и услуг; по нарушениям со средней степенью риска – уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений и их степени риска; по нарушениям с низкой степенью риска – извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, с приложением описания выявленных нарушений и их степени риска. Извещение о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, направляется налогоплательщику (налоговому агенту) в срок не позднее десяти рабочих дней со дня выявления нарушений в налоговой отчетности для сведения. Форма извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, устанавливается уполномоченным органом.»; в части второй пункта 2: подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции: «1) в случае согласия с указанными в уведомлении нарушениями – устранение выявленных нарушений налогоплательщиком (налоговым агентом) путем: постановки на регистрационный учет в налоговых органах; представления налоговой отчетности по уведомлению за налоговый период, к которому относятся выявленные нарушения; уплаты суммы налога на добавленную стоимость в бюджет, ранее возвращенной из бюджета по требованию налогоплательщика о возврате налога на добавленную стоимость, а также уплаты пени в размере, указанном в пункте 4 статьи 104 настоящего Кодекса, за каждый день с даты перечисления налогоплательщику таких сумм; отзыва, исправления или дополнения счетов-фактур, выписанных в электронной форме, в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан; 2) в случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями со средней степенью риска – представление в налоговый орган, направивший уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном или электронном носителе пояснения об отсутствии нарушений с приложением выписок из регистров налогового и (или) бухгалтерского учетов (учета) и (или) документов, относящихся к указанным нарушениям, подтверждающих достоверность данных, внесенных в налоговую отчетность, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи;»; дополнить подпунктом 3) следующего содержания: «3) в случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями с высокой степенью риска – представление в налоговый орган, направивший уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном или электронном носителе пояснения с приложением копий документов, подтверждающих факт осуществления операций (сделок), указанных в нарушениях.»; дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: «2-1. В пояснениях, предусмотренных подпунктами 2) и 3) части второй пункта 2 настоящей статьи, должны быть указаны: дата подписания пояснения налогоплательщиком (налоговым агентом); фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) либо полное наименование лица, представившего пояснение, его место жительства (место нахождения); идентификационный номер налогоплательщика (налогового агента); наименование налогового органа, направившего уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля; номер и дата уведомления, на которое представляется пояснение; обстоятельства несогласия лица, представившего пояснение, с указанными в уведомлении нарушениями с обязательным приложением документов, указанных в подпунктах 2) и 3) части второй пункта 2 настоящей статьи. В рамках исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, путем представления пояснения требование документов, не относящихся к описанным в уведомлении нарушениям, не допускается.»; пункты 4 и 6 изложить в следующей редакции: «4. Налоговый орган признает уведомление об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, неисполненным в случаях неустранения нарушения или устранения нарушения не в полном объеме. При признании уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, неисполненным налоговым органом выносится решение о признании уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, не исполненным по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным органом, и направляется налогоплательщику одним из следующих способов: 1) по почте заказным письмом с уведомлением; 2) электронным способом в веб-приложение или личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства»; 3) вручает его налогоплательщику под роспись. При этом решение, направленное одним из нижеперечисленных способов, считается врученным налогоплательщику (налоговому агенту) в следующих случаях: 1) по почте заказным письмом с уведомлением – с даты отметки налогоплательщиком (налоговым агентом) в уведомлении почтовой или иной организации связи. При этом такое решение должно быть доставлено почтовой или иной организацией связи в срок не позднее десяти рабочих дней с даты отметки о приеме почтовой или иной организацией связи; 2) электронным способом: с даты доставки решения налоговым органом в веб-приложение. Данный способ распространяется на налогоплательщика, взаимодействующего с налоговыми органами электронным способом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи; с даты доставки решения в личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства». Данный способ распространяется на налогоплательщика, зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства»; 3) через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» – с даты его получения в явочном порядке.»; «6. Если иное не установлено настоящей статьей, неисполнение в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, в порядке и сроки, которые установлены пунктами 2 и 2-1 настоящей статьи, влечет приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в соответствии со статьей 118 настоящего Кодекса.»; дополнить пунктом 6-1 следующего содержания: «6-1. По нарушениям с высокой степенью риска неисполнение в установленный срок и (или) признание неисполненным уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, влекут ограничение выписки электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур в соответствии со статьей 120-1 настоящего Кодекса.»; 24) пункт 8 статьи 97 изложить в следующей редакции: «8. Выписка из лицевого счета налогоплательщика о состоянии расчетов с бюджетом по всем или отдельным видам налогов, платежей в бюджет, социальных платежей, штрафов, пени выдается налоговыми органами по запросу налогоплательщика в течение одного рабочего дня со дня получения запроса.»; 25) в части третьей пункта 1 статьи 101 слова «сертификатов в сфере гражданской авиации,» исключить; 26) в статье 108: в пункте 1: в подпункте 4) слова «искового или иного заявления (жалобы)» заменить словами «обращения гражданина Конституционным Судом Республики Казахстан, искового или иного заявления (жалобы) судом»; подпункт 5): после слова «прекращения» дополнить словами «конституционного производства,»; после слов «рассмотрению в» дополнить словами «Конституционном Суде Республики Казахстан,»; подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции: «1) отзыва гражданином своего обращения в Конституционный Суд Республики Казахстан, отказа истца от иска;»; 27) параграф 1 главы 11 дополнить статьей 108-1 следующего содержания: «Статья 108-1. Особенности зачета по налоговому обязательству по доле Республики Казахстан по разделу продукции в натуральной форме 1. При ведении лицевого счета в натуральной форме излишне переданным объемом полезных ископаемых, передаваемых недропользователем в натуральной форме в счет исполнения налогового обязательства по доле Республики Казахстан по разделу продукции в натуральной форме, является положительная разница между переданным объемом полезных ископаемых в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме и объемом полезных ископаемых, подлежащих передаче в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме, на дату проведения зачета. 2. При ведении лицевого счета в натуральной форме зачет излишне переданного объема полезных ископаемых, передаваемых недропользователем в натуральной форме в счет исполнения налогового обязательства по доле Республики Казахстан по разделу продукции в натуральной форме, производится налоговым органом по месту ведения лицевого счета недропользователя по доле Республики Казахстан по разделу продукции на основании сведений такого лицевого счета. 3. При ведении лицевого счета в натуральной форме зачет излишне переданного объема полезных ископаемых, передаваемых недропользователем в натуральной форме в счет исполнения налогового обязательства по доле Республики Казахстан по разделу продукции в натуральной форме, производится налоговым органом в счет погашения не исполненного в срок налогового обязательства по доле Республики Казахстан по разделу продукции в натуральной форме без налогового заявления на зачет недропользователя.»; 28) в статье 116: в пункте 5 слова «В случае обжалования» заменить словами «Если иное не предусмотрено пунктом 5-1 настоящей статьи, в случае обжалования»; дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: «5-1. В случае оставления уполномоченным органом жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки без удовлетворения применение способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства, за исключением ограничения в распоряжении имуществом налогоплательщика (налогового агента), приостанавливается на пятнадцать рабочих дней с момента вынесения решения по результатам рассмотрения жалобы.»; 29) часть первую пункта 3 статьи 117 дополнить абзацем девятым следующего содержания: «при наличии заключенного с уполномоченным органом по инвестициям соглашения об инвестиционном налоговом кредите в течение срока его действия и по налогам, по которым предоставлен такой кредит;»; 30) в подпункте 7) пункта 1 статьи 118 слова «пунктом 4-3» заменить словами «пунктами 4 и 4-3»; 31) главу 13 дополнить статьей 120-1 следующего содержания: «Статья 120-1. Ограничение выписки электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур 1. Налоговые органы по нарушениям с высокой степенью риска производят ограничение выписки электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур в случае неисполнения в установленный срок и (или) признания неисполненным уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля. 2. Ограничение выписки электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур производится в течение одного рабочего дня со дня, следующего за днем неисполнения в установленный срок и (или) признания неисполненным уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, по нарушениям с высокой степенью риска, на основании решения об ограничении выписки электронных счетов-фактур, вынесенного в порядке и по форме, которые установлены уполномоченным органом. 3. Решение об ограничении выписки электронных счетов-фактур направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, электронным способом в информационную систему электронных счетов-фактур, веб-приложение, личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства». 4. Налоговые органы производят отмену ограничения выписки электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур в течение одного рабочего дня со дня исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных налоговыми органами по результатам камерального контроля, по нарушениям с высокой степенью риска путем вынесения решения об отмене ограничения в порядке и по форме, которые установлены уполномоченным органом. 5. Обжалование налогоплательщиком решения об ограничении выписки элект­ронных счетов-фактур не приостанавливает его действие.»; 32) в статье 123: пункты 2 и 4 изложить в следующей редакции: «2. Налогоплательщик (налоговый агент) обязан не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления о погашении налоговой задолженности представить в налоговый орган, направивший такое уведомление, список дебиторов с указанием суммы дебиторской задолженности. При наличии решений судов, вступивших в законную силу, о взыскании с дебиторов сумм задолженности в пользу налогоплательщика (налогового агента) предоставляется также такое решение суда. При этом в целях выявления дебиторов налогоплательщика (налогового агента) налоговый орган вправе использовать данные информационных систем налоговых органов, а также провести проверку налогоплательщика (налогового агента) по вопросу определения взаиморасчетов между налогоплательщиком (налоговым агентом) и его дебиторами. В ходе проверки налогоплательщика (налогового агента) налоговый орган вправе провести встречную проверку дебиторов. Налоговый орган не вправе подтверждать суммы дебиторской задолженности, оспариваемые в суде. В случае погашения налогоплательщиком (налоговым агентом) налоговой задолженности список дебиторов или акт сверки взаиморасчетов не представляется.»; «4. В случае непредставления дебиторами акта сверки взаиморасчетов в срок, предусмотренный частью второй пункта 3 настоящей статьи, либо неподтверждения суммы дебиторской задолженности налоговым органом проводится налоговая проверка указанных дебиторов. При этом налоговый орган не вправе подтверждать суммы дебиторской задолженности, оспариваемые в суде. В случае отсутствия дебиторской задолженности дебитор одновременно с актом сверки взаиморасчетов представляет в налоговый орган документы, подтверждающие факт погашения задолженности перед налогоплательщиком (налоговым агентом).»; часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции: «5. На основании акта сверки взаиморасчетов и (или) акта проверки дебитора, в том числе встречной проверки, проведенной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, подтверждающих сумму дебиторской задолженности, и (или) представленного решения суда налоговый орган выставляет на банковские счета дебитора инкассовые распоряжения о взыскании суммы налоговой задолженности налогоплательщика (налогового агента).»; 33) в статье 132: в части пятой пункта 2 слова «пяти календарных дней со дня его получения» заменить словами «пяти рабочих дней со дня его вручения»; дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Требование, извещение или мотивированное решение, указанные в настоящей статье, должны быть вручены налогоплательщику лично под роспись или иным способом, подтверждающим факт отправки и получения, если иное не установлено настоящей статьей. При этом требование, извещение или мотивированное решение, направленные одним из нижеперечисленных способов, считаются врученными налогоплательщику в следующих случаях: 1) по почте заказным письмом с уведомлением – с даты отметки налогоплательщиком в уведомлении почтовой или иной организации связи. При этом такое требование, извещение или мотивированное решение должны быть доставлены почтовой или иной организацией связи в срок не позднее десяти рабочих дней с даты отметки о приеме почтовой или иной организацией связи; 2) электронным способом: с даты доставки требования, извещения или мотивированного решения налоговым органом в веб-приложение. Данный способ распространяется на налогоплательщика, взаимодействующего с налоговыми органами электронным способом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи; с даты доставки требования, извещения или мотивированного решения в личный кабинет пользователя на веб-портале «электронного правительства». Данный способ распространяется на налогоплательщика, зарегистрированного на веб-портале «электронного правительства». Формы требования, извещения и мотивированного решения утверждаются уполномоченным органом.»; 34) подпункт 1) пункта 5 статьи 136 изложить в следующей редакции: «1) отбор субъектов (объектов) периодической налоговой проверки на основе оценки степени риска;»; 35) пункт 3 статьи 137 изложить в следующей редакции: «3. В целях реализации подпунктов 1) и 2) пункта 5 статьи 136 настоящего Кодекса наряду с конфиденциальными критериями применяются критерии, не являющиеся конфиденциальной информацией. Критерии риска и порядок применения системы управления рисками по таким критериям определяются уполномоченным органом.»; 36) в статье 145: подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: «1) периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска;»; пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Периодическими налоговыми проверками на основе оценки степени риска являются проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков (налоговых агентов) по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информаций, по деятельности налогоплательщиков (налоговых агентов). Основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа. Не допускается внесение изменений в полугодовые графики проведения проверок. Уполномоченный орган размещает полугодовой сводный график проведения проверок на интернет-ресурсе в срок до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок, и до 25 мая текущего календарного года.»; в пункте 3: часть первую подпункта 4) после слов «камерального контроля» дополнить словами «со средней степенью риска»; подпункт 6) изложить в следующей редакции: «6) по вопросам определения взаиморасчетов между налогоплательщиком (налоговым агентом) и его дебиторами в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;»; 37) пункт 8 статьи 146 изложить в следующей редакции: «8. При проведении хронометражного обследования срок, указанный в предписании, не может превышать тридцать рабочих дней. Продление и (или) приостановление течения срока налоговой проверки, предусмотренные настоящей статьей, не применяются при проведении хронометражного обследования. Хронометражное обследование может проводиться во внеурочное время (ночное время, выходные, праздничные дни), если проверяемое лицо в указанное время и дни осуществляет свою деятельность.»; 38) в статье 147: в пункте 1: после слов «до начала проведения» дополнить словом «периодической»; слова «, проводимой по особому порядку на основе оценки степени риска,» заменить словами «на основе оценки степени риска»; в пункте 3: после слова «проведение» дополнить словом «периодической»; слова «, проводимой по особому порядку на основе оценки степени риска,» заменить словами «на основе оценки степени риска»; в пункте 5: в части первой: после слов «Налоговый орган вправе начать» дополнить словом «периодическую»; слова «, проводимую по особому порядку на основе оценки степени риска,» заменить словами «на основе оценки степени риска»; в части второй: после слов «Налоговый орган осуществляет» дополнить словом «периодическую»; слова «, проводимую по особому порядку на основе оценки степени риска,» заменить словами «на основе оценки степени риска»; 39) абзац второй части первой пункта 2 статьи 150 изложить в следующей редакции: «при проведении периодической налоговой проверки на основе степени риска – в течение пяти календарных дней со дня вручения предписания;»; 40) пункт 3 статьи 158 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания: «При отказе налогоплательщика (налогового агента) от получения акта налоговой проверки производится соответствующая запись в акте налоговой проверки с составлением протокола (акта), предусмотренного статьей 71 настоящего Кодекса. При этом датой вручения акта налоговой проверки является дата составления протокола (акта).»; 41) в абзаце первом пункта 10 статьи 172 слова «по выбору импортера» исключить; 42) в статье 175: заголовок изложить в следующей редакции: «Статья 175. Контроль за деятельностью уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов и Государственной корпорации «Правительство для граждан»; в пункте 1: в части первой слова «уполномоченных государственных и местных исполнительных органов» заменить словами «уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов и Государственной корпорации «Правительство для граждан»; часть вторую после слов «уполномоченных государственных органов» дополнить словами «и Государственной корпорации «Правительство для граждан»; в абзаце первом части четвертой слова «и местных исполнительных органов» заменить словами «органов, местных исполнительных органов и Государственной корпорации «Правительство для граждан»; 43) подпункт 2) пункта 1 статьи 189 дополнить абзацем пятнадцатым следую­щего содержания: «цифровой майнинг.»; 44) в статье 190: пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания: «В целях настоящего пункта бухгалтерская документация или первичные учетные документы, оформленные в информационной системе электронных счетов-фактур с применением электронной цифровой подписи, также признаются учетной документацией.»; пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания: «Налоговый учет страховых, перестраховочных организаций, связанный с деятельностью по заключению и исполнению договоров страхования (перестрахования), основывается на данных отчетности, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, с учетом требований уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, согласованных с уполномоченным органом и уполномоченным органом в области налоговой политики.»; 45) в пункте 2 статьи 193 слова «счетов-фактур, зарегистрированных» заменить словами «счетов-фактур, бухгалтерской документации и первичных учетных документов, зарегистрированных»; 46) пункт 1 статьи 202 дополнить частью второй следующего содержания: «Указанные индивидуальные предприниматели вправе также производить оформление первичных учетных документов в информационной системе электронных счетов-фактур с применением электронной цифровой подписи.»; 47) часть вторую пункта 3 статьи 208 исключить; 48) пункт 5 статьи 209 дополнить подпунктами 12) и 13) следующего содержания: «12) налоговая отчетность представлена индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, регистрация которого признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда; 13) налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость представлена лицами, снятыми с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость по решению налогового органа в случаях, предусмотренных абзацами восьмым и девятым подпункта 6) пункта 4 статьи 85 настоящего Кодекса.»; 49) в пункте 5 статьи 211: подпункт 7) изложить в следующей редакции: «7) в части отражения в декларациях физических лиц задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности), образовавшихся по отношениям, возникшим с физическим лицом, кроме задолженностей по сделкам, нотариально засвидетельствованным в Республике Казахстан до начала года, в котором возникло обязательство по представлению декларации физического лица, а также задолженностей, признанных по решению суда;»; дополнить частью второй следующего содержания: «Положение подпунктов 1) и 2) части первой настоящего пункта не распространяется на право налогового агента по внесению изменений и дополнений в налоговую отчетность, указанную в статьях 648 и 657 настоящего Кодекса, в части нерезидентов, по которым налоговым органом не рассматриваются: заявление на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета на основании международного договора, предусмотренное статьей 672 настоящего Кодекса; жалоба на уведомление о результатах проверки, проведенной согласно заявлению, представленному на основании статьи 672 настоящего Кодекса.»; 50) пункт 7 статьи 214 дополнить частью второй следующего содержания: «При переходе на специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения индивидуальный предприниматель признается возобновившим деятельность с даты начала действия такого специального налогового режима.»; 51) в пункте 2 статьи 225: подпункт 22) изложить в следующей редакции: «22) стоимость электрических сетей: признанных бесхозяйными в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, принятых энергопередающей организацией в собственность на безвозмездной основе; принятых на безвозмездной основе энергопередающей организацией на баланс от государственных или местных исполнительных органов, других энергопередающих организаций или собственников электрических сетей, не осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии;»; дополнить подпунктами 26-1) и 28-1) следующего содержания: «26-1) увеличение стоимостного баланса групп (подгрупп) амортизируемых активов, образовавшееся вследствие применения условного коэффициента недропользователем по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше) в соответствии с пунктом 6 статьи 258 и (или) пунктом 2-1 статьи 268 настоящего Кодекса;»; «28-1) стоимость имущества, стоимость капитального ремонта, реконструкции объектов государственной собственности, полученных безвозмездно в рамках благотворительной помощи юридическим лицом со стопроцентным участием государства в уставном капитале от некоммерческой организации, созданной в форме фонда в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;»; 52) в статье 231: в пункте 1: подпункты 2) и 4) изложить в следующей редакции: «2) увеличения активов перестрахования по незаработанным премиям, непроизошедшим убыткам, заявленным, но неурегулированным убыткам, произошедшим, но незаявленным убыткам;»; «4) снижения страховых резервов страховыми, перестраховочными организациями по договорам страхования, перестрахования;»; дополнить частью второй следующего содержания: «Доходы, связанные с деятельностью страховых, перестраховочных организаций по заключению и исполнению договоров страхования (перестрахования), определяются на основании данных отчетности, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, с учетом требований уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, согласованных с уполномоченным органом и уполномоченным органом в области налоговой политики.»; в пункте 3 слово «созданных» заменить словом «рассчитанных»; 53) в пункте 6 статьи 232 слово «созданных» заменить словом «рассчитанных»; 54) в статье 243: пункт 1 дополнить частями второй и третьей следующего содержания: «Порча, утрата товаров, понесенные в период действия чрезвычайного положения субъектом крупного предпринимательства, подлежат вычету в сумме ущерба, причиненного в период действия чрезвычайного положения, при наличии копии постановления органа, ведущего уголовное преследование, о признании налогоплательщика потерпевшим по уголовным делам, связанным с чрезвычайным положением, на стоимость товаров, которые учтены в бухгалтерском учете на дату чрезвычайного положения и по которым имеются: документ, подтверждающий факты порчи, утраты товара, оформленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности; сведения, отраженные в налоговом регистре, составленном в соответствии с пунктом 7-1 статьи 215 настоящего Кодекса. При этом сумма, относимая на вычеты порчи, утраты товаров, не может превышать балансовую стоимость этих товаров.»; пункт 12 изложить в следующей редакции: «12. Вычету подлежат расходы налогоплательщика по начисленным отчислениям в фонд социального медицинского страхования в размере, определяемом законодательством Республики Казахстан.»; дополнить пунктом 14-2 следующего содержания: «14-2. Вычету подлежат расходы, понесенные Национальным оператором инфраструктуры в связи с оказанием услуг магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом железнодорожному перевозчику, осуществляющему деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа, почтовых отправлений, на безвозмездной основе, в том числе с применением временного понижающего коэффициента в размере 0 к тарифу на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»; 55) абзац четвертый подпункта 1) части первой пункта 1 статьи 244 исключить; 56) абзац десятый пункта 4 статьи 246 изложить в следующей редакции: «Д – сумма вознаграждения:»; дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания: «за кредиты (займы), выдаваемые кредитным товариществом, созданным в Республике Казахстан, банком, являющимся национальным институтом развития, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу; в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта либо премии от стоимости первичного размещения и (или) стоимости приобретения) по долговым ценным бумагам, держателем которых является единый накопительный пенсионный фонд;»; 57) в пункте 1 статьи 249: в абзаце первом слово «начисленные» исключить; в подпункте 4) слова «расходы по созданию» заменить словом «увеличение»; дополнить частью второй следующего содержания: «Вычеты, связанные с деятельностью страховых, перестраховочных организаций по заключению и исполнению договоров страхования (перестрахования), определяются на основании данных отчетности, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, с учетом требований уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, согласованных с уполномоченным органом и уполномоченным органом в области налоговой политики.»; 58) в пункте 5 статьи 250: слова «созданию страховых резервов» заменить словами «рассчитанным страховым резервам»; слово «созданных» заменить словом «рассчитанных»; 59) в статье 251 слово «созданных» заменить словом «рассчитанных»; 60) часть вторую пункта 1 статьи 252 изложить в следующей редакции: «Размер и порядок отчислений в ликвидационный фонд устанавливаются контрактом на недропользование или проектом разработки месторождения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.»; 61) в статье 255: в абзаце первом пункта 2 слова «указанных в настоящей статье» заменить словами «указанных в пункте 1 настоящей статьи»; дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: «5. Перевозчик грузов имеет право на вычет расходов по временной балансирующей плате, уплаченной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о железнодорожном транспорте оператору локомотивной тяги в пассажирском движении. 6. Вычет расходов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, осуществляется в пределах размеров, установленных государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий.»; 62) в статье 257: часть первую пункта 1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «4) расходов налогоплательщика, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.»; пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Вычету подлежат расходы налогоплательщика, в том числе в виде выплат физическим лицам, указанные в подпунктах 1), 5), 7), 8), 9), 10), 10-1), 10-2) и 12) пункта 2 статьи 319, подпунктах 42) и 44) пункта 1 статьи 341 настоящего Кодекса.»; 63) в статье 258: в пункте 2: части первую и вторую изложить в следующей редакции: «2. Расходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вычитаются из совокупного годового дохода в виде амортизационных отчислений с момента начала добычи после коммерческого обнаружения полезных ископаемых. Сумма амортизационных отчислений исчисляется путем применения к сумме накопленных расходов по группе амортизируемых активов, предусмотренной настоящим пунктом, на конец налогового периода нормы амортизации, определяемой по усмотрению недропользователя, но не выше: 1) 37,5 процента – по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным морским проектам на срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 722-1 настоящего Кодекса; 2) 25 процентов – по иным контрактам на недропользование, в том числе по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным морским проектам после окончания срока, предусмотренного подпунктом 1) настоящего пункта. Указанный порядок применяется также в случаях: если недропользователь осуществляет деятельность по контракту на добычу, который заключен на основании обнаружения и оценки месторождения в рамках контракта на разведку. Сумма накопленных расходов по группе амортизируемых активов, сложившаяся на конец последнего налогового периода по такому контракту на разведку, подлежит вычету из совокупного годового дохода в виде амортизационных отчислений в рамках указанного контракта на добычу; выделения после 1 января 2018 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании части участка разведки путем внесения изменений в контракт на разведку и добычу, по которому производится выделение, и заключения отдельного контракта на добычу по выделенному участку недр. При этом сумма накопленных расходов по группе амортизируемых активов, подлежащая переносу для целей отнесения на вычеты по контракту на добычу, определяется по удельному весу прямых расходов, приходящихся на такую выделяемую часть участка разведки, в общей сумме прямых расходов, произведенных недропользователем до момента выделения по соответствующему контракту на разведку.»; в абзаце первом части четвертой слова «и статьи 260» заменить словами «, статей 260 и 722-1»; пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания: «При этом по контрактам на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше) суммы расходов, предусмотренных подпунктами 4) и 5) части первой настоящего пункта, определяются с учетом ранее примененного условного коэффициента, установленного пунктом 6 настоящей статьи.»; дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 722-1 настоящего Кодекса, размер расходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении

контракта на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше) определяется путем применения к таким расходам следующего условного коэффициента: 1,5 – по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам на суше; 2,0 – по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным морским проектам.»; 64) в пункте 2 статьи 260: в абзаце десятом части третьей слова «погашенных запасов урана с учетом нормируемых потерь в недрах» заменить словами «добытого урана»; в абзаце восьмом части седьмой слова «погашенных запасов урана с учетом нормируемых потерь в недрах» заменить словами «добытого урана»; в части восьмой слова «погашенных запасов урана» заменить словами «добытого урана»; 65) статью 268 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: «2-1. Недропользователь по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше) определяет первоначальную стоимость активов в порядке, установленном настоящей статьей, с применением соответствующего коэффициента, предусмотренного пунктом 6 статьи 258 настоящего Кодекса.»; 66) статью 270 дополнить пунктом 15 следующего содержания: «15. При выбытии фиксированного актива у недропользователя по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше) стоимостный баланс подгруппы (группы) уменьшается на определенную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности на дату выбытия балансовую стоимость с учетом ранее примененного условного коэффициента, установленного пунктом 2-1 статьи 268 настоящего Кодекса.»; 67) в статье 271: часть четвертую пункта 7 изложить в следующей редакции: «В целях настоящего пункта контрактом на недропользование не признается контракт на добычу подземных вод при условии, что недропользователь, осуществляющий добычу подземных вод, является недропользователем исключительно из-за обладания такого права на добычу подземных вод и использует добытую подземную воду для производства безалкогольных напитков, а также контракт на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше).»; дополнить пунктом 7-1 следующего содержания: «7-1. С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 722-1 настоящего Кодекса, амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются недропользователем по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше) путем применения указанных в налоговом регистре по определению стоимостных балансов групп (подгрупп) фиксированных активов и последующим расходам по фиксированным активам норм амортизации, которые не должны превышать предельные нормы, установленные настоящим пунктом, к стоимостному балансу подгруппы, группы на конец налогового периода:  »; 68) часть вторую пункта 2 статьи 289 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «обязательные расходы собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, направленные для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;»; 69) в статье 293: пункт 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания: «7) недропользователями, осуществляющими разработку газовых проектов на суше в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.»; часть третью пункта 4-3 дополнить словами «, а также по доходам по сомнительным обязательствам, сумме пени и штрафов»; дополнить пунктом 4-4 следующего содержания: «4-4. С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 722-1 настоящего Кодекса, недропользователи, осуществляющие разработку газовых проектов на суше в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании, при определении суммы корпоративного подоходного налога по такому контракту, подлежащей уплате в бюджет, уменьшают сумму исчисленного в соответствии со статьей 302 настоящего Кодекса корпоративного подоходного налога на 100 процентов.»; 70) пункт 2 статьи 305 дополнить подпунктом 11) следующего содержания: «11) налогоплательщики, соответствующие условиям пункта 2 статьи 6 Конституционного закона Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана».»; 71) статью 317 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. По доходам, подлежащим налогообложению у источника выплаты, плательщика единого платежа исчисление, удержание и перечисление индивидуального подоходного налога, а также представление налоговой отчетности производятся налоговым агентом в порядке, установленном главой 89-1 настоящего Кодекса.»; 72) в пункте 2 статьи 319: в подпункте 1) слова «за каждый день такой работы в размере 0,35-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату начисления таких выплат» заменить словами «в пределах норм, установленных коллективным, трудовым договорами и (или) актом работодателя»; подпункты 23) и 24) изложить в следующей редакции: «23) доход при прекращении обязательств в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан по кредиту (займу, ипотечному займу, ипотечному жилищному займу, микрокредиту), в том числе по основному долгу, вознаграждению, комиссии и неустойке (пени, штрафу), в следующих случаях, наступивших после выдачи кредита (займа, ипотечного займа, ипотечного жилищного займа, микрокредита) такому лицу: признания физического лица – заемщика на основании вступившего в законную силу решения суда безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным или объявления его на основании вступившего в законную силу решения суда умершим; установления физическому лицу – заемщику инвалидности первой или второй группы, а также в случае смерти физического лица – заемщика; отсутствия другого дохода у физического лица – заемщика, получающего социальные выплаты в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» в случаях потери кормильца, дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, кроме указанных выплат; вступления в законную силу постановления судебного исполнителя о возврате исполнительного документа банку (микрофинансовой организации, ипотечной организации) в случае, когда у физического лица – заемщика и третьих лиц, несущих совместно с физическим лицом – заемщиком солидарную или субсидиарную ответственность перед банком (микрофинансовой организацией, ипотечной организацией), отсутствуют имущество, в том числе деньги, ценные бумаги, или доходы, на которые может быть обращено взыскание, и меры по выявлению его имущества или доходов, принятые судебным исполнителем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, оказались безрезультатными; продажи заложенного имущества, которое полностью обеспечивало основное обязательство на дату заключения ипотечного договора, с торгов во внесудебном порядке по цене ниже суммы основного обязательства или перехода такого имущества в собственность залогодержателя в соответствии с Законом Респуб­лики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества» на сумму непогашенного кредита (ипотечного займа, ипотечного жилищного займа, микрокредита) после продажи заложенного имущества. Положения абзацев пятого и шестого части первой настоящего подпункта не распространяются на прекращение обязательств по кредиту (займу, ипотечному займу, ипотечному жилищному займу, микрокредиту): выданному работнику банка (ипотечной организации, микрофинансовой организации), супругу (супруге), близким родственникам работника банка (ипотечной организации, микрофинансовой организации), взаимосвязанной стороне банка (ипотечной организации, микрофинансовой организации); по которому произведены уступка права требования и (или) перевод долга; 24) доход, образовавшийся при прекращении обязательств в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан по кредиту (займу, ипотечному займу, ипотечному жилищному займу, микрокредиту), выданному банком (ипотечной организацией, микрофинансовой организацией), в виде: прощения основного долга; прощения задолженности по вознаграждению, комиссии, неустойке (пени, штрафу); дохода, полученного заемщиком в результате оплаты за такое лицо банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, а также коллекторским агентством государственной пошлины, взимаемой с подаваемого в суд искового заявления;»; подпункт 35) изложить в следующей редакции: «35) сумма, зачисляемая банком и (или) Национальным оператором почты за счет средств банка и (или) Национального оператора почты на счет физического лица за осуществление безналичных платежей;»; дополнить подпунктом 39-1) следующего содержания: «39-1) сумма вознаграждения, полученная в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 14 статьи 22 настоящего Кодекса;»; 73) в статье 331: в пункте 1: в подпункте 1) слово «гаражей,» заменить словами «гаражей, парковочных мест,»; дополнить частью второй следующего содержания: «Для целей определения прироста стоимости при наследовании прав одним из супругов на недвижимое имущество, указанное в подпунктах 1), 2) и 3) части первой настоящего пункта, период, указанный в данных подпунктах, определяется с даты регистрации права общей совместной собственности супругов на такое имущество.»; части вторую и третью пункта 7 изложить в следующей редакции: «При реализации здания, части здания, построенного физическим лицом, его реализующим, который не является индивидуальным предпринимателем, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации такого имущества и стоимостью земельного участка, приобретенного для строительства такого здания, части здания. При реализации части здания стоимость земельного участка определяется пропорционально реа­лизуемой части здания. В случае реализации здания, не используемого в предпринимательской дея­тельности, которое было ранее реконструировано из индивидуального жилого дома, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации такого имущества и стоимостью его приобретения как индивидуального жилого дома.»; подпункт 1) пункта 8 после слов «Евразийского экономического союза, и» дополнить словами «таможенные и утилизационные платежи, а также»; 74) пункт 4 статьи 332 после слов «Доход физического лица при реализации» дополнить словами «цифрового актива,»; 75) подпункт 45) пункта 1 статьи 341 изложить в следующей редакции: «45) государственная адресная социальная помощь, пособия и компенсации, выплачиваемые за счет средств бюджета в размерах, установленных законодательством Республики Казахстан, а также субсидии из средств бюджета для оплаты за арендованное жилье в частном жилищном фонде в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан;»; 76) пункт 2 статьи 348 изложить в следующей редакции: «2. Подтверждающим документом для применения налогового вычета по добровольным пенсионным взносам является документ, подтверждающий уплату добровольных пенсионных взносов.»; 77) статью 358 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Налоговые агенты, применяющие специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов, исчисленные суммы единого платежа отражают в декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу.»; 78) в статье 372: пункт 2 дополнить подпунктом 10) следующего содержания: «10) получение временной балансирующей платы в соответствии с законодательством Республики Казахстан о железнодорожном транспорте оператором локомотивной тяги в пассажирском движении.»; пункт 5 дополнить подпунктом 38) следующего содержания: «38) оказание Национальным оператором инфраструктуры услуг магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом железнодорожному перевозчику, осуществляющему деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа, почтовых отправлений, на безвозмездной основе, в том числе с применением временного понижающего коэффициента в размере 0 к тарифу на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»; 79) статью 379 дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. При реализации на условиях рассрочки платежа залогового имущества, ранее принятого на баланс дочерней организации банка, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка в счет погашения задолженности, датой совершения оборота по реализации является дата наступления срока получения такого платежа по договору купли-продажи или дата получения такого платежа в зависимости от того, какое событие наступит раньше.»; 80) подпункт 2) пункта 1 статьи 381 после слов «(за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов)» дополнить словами «, без включения в нее налога на добавленную стоимость»; 81) в статье 388: заголовок изложить в следующей редакции: «Статья 388. Налогообложение реализации горюче-смазочных материалов, осуществляемой аэропортами, поставщиками услуг наземного обслуживания при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, международные воздушные перевозки»; в пункте 1: часть первую после слов «материалов, осуществляемой аэропортами» дополнить словами «, поставщиками услуг наземного обслуживания»; часть вторую после слов «применяются в отношении аэропортов,» дополнить словами «поставщиков услуг наземного обслуживания,»; в пункте 3: абзац первый после слов «материалов, осуществляемой аэропортами» дополнить словами «, поставщиками услуг наземного обслуживания»; в подпункте 1): часть первую изложить в следующей редакции: «1) договор аэропорта, поставщика услуг наземного обслуживания с иностранной авиакомпанией, предусматривающий и (или) включающий реализацию горюче-смазочных материалов, – при осуществлении регулярных рейсов; заявка иностранной авиакомпании и (или) договор (соглашение) аэропорта, поставщика услуг наземного обслуживания с иностранной авиакомпанией – при осуществлении нерегулярных рейсов.»; в абзаце втором части четвертой: слова «, регулирующим использование» заменить словами «об использовании»; слово «деятельность» заменить словом «деятельности»; абзац пятый подпункта 2) изложить в следующей редакции: «подписи командира воздушного судна или представителя иностранной авиа­компании и сотрудника соответствующей службы аэропорта, поставщика услуг наземного обслуживания, осуществившего заправку.»; подпункт 3) изложить в следующей редакции: «3) документ, подтверждающий факт оплаты за реализованные аэропортом, поставщиком услуг наземного обслуживания горюче-смазочные материалы;»; 82) в части первой статьи 394: подпункт 48) изложить в следующей редакции: «48) транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники при соблюдении следующих условий: реализующее юридическое лицо является уполномоченным представителем производителя транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники; транспортные средства и (или) сельскохозяйственная техника, бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники приобретены у производителя без налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 38) или подпунктом 53) части первой настоящей статьи. В целях применения настоящего подпункта уполномоченным представителем производителя транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники признается юридическое лицо, назначенное уполномоченным представителем в рамках сделки, заключенной с производителем транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, и включенное в реестр уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, приобретенных у их производителя;»; дополнить подпунктами 51), 52) и 53) следующего содержания: «51) товаров, работ, услуг на безвозмездной основе в рамках благотворительной помощи некоммерческой организацией, созданной в форме фонда в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан; 52) аффинированного золота и (или) серебра субъектами производства драгоценных металлов субъектам производства ювелирных и других изделий, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан; 53) бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов при одновременном соблюдении следующих условий: в состав реализуемого бытового прибора и (или) прибора бытовой электроники, а также их компонентов входят ранее ввезенные сырье и (или) материалы, а также их компоненты, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 399 или пунктом 5 статьи 451 настоящего Кодекса; бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники, а также их компоненты включены в перечень бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость, утвержденный уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом.»; 83) в абзаце шестом части первой статьи 395 слова «, регулирующим использование» заменить словами «об использовании»; 84) часть первую пункта 1 статьи 399 дополнить подпунктами 19), 20) и 21) следующего содержания: «19) сахара-сырца тростникового; 20) химических веществ (сырья) для производства пестицидов при одновременном соблюдении следующих условий: производство указанных товаров отсутствует на территории Республики Казахстан или не покрывает потребности Республики Казахстан; ввезенные товары включены в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриальной деятельности по согласованию с уполномоченным органом, уполномоченным органом в области налоговой политики и уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса; ввезенные товары предназначены исключительно для производства пестицидов и не предназначены для дальнейшей реализации. В случае нарушения в течение трех лет с даты выпуска товаров для внутреннего потребления на территории Республики Казахстан требований, установленных настоящим подпунктом, налог на добавленную стоимость на импортируемые товары подлежит уплате с начислением пени со срока, установленного для уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары, в порядке и размере, которые определены таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан; 21) произведений искусства, ввозимых негосударственными музеями. Перечень произведений искусства, указанных в настоящем подпункте, утверждается уполномоченным органом в области культуры по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.»; 85) в статье 400: пункт 6 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи»; дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Сумма налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, использованным или которые будут использоваться Национальным оператором инфраструктуры для оказания железнодорожному перевозчику, осуществляющему деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузобагажа, почтовых отправлений, услуг магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом на безвозмездной основе, в том числе с применением временного понижающего коэффициента в размере 0 к тарифу на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит отнесению в зачет при соблюдении условий, установленных пунктом 1 настоящей статьи.»; 86) в подпункте 3) пункта 1 статьи 402: абзац пятый изложить в следующей редакции: «счет-фактура выписан на бумажном носителе в нарушение требований пункта 1 статьи 412 настоящего Кодекса, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1) пункта 2 статьи 412 настоящего Кодекса;»; дополнить абзацем шестым следующего содержания: «счет-фактура выписан на бумажном носителе в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 и пунктом 2-1 статьи 412 настоящего Кодекса и не введен в информационную систему электронных счетов-фактур;»; 87) в статье 404: в абзаце первом части второй и абзаце первом части третьей подпункта 2) пункта 2 слова «субъектами малого и среднего предпринимательства» исключить; пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Корректировка суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, в случаях, установленных подпунктами 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 2 и пунктом 3 настоящей статьи, производится в том налоговом периоде, в котором наступили такие случаи. Корректировка суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, в случае, установленном подпунктом 6) пункта 2 настоящей статьи, производится в налоговом периоде, определенном пунктом 5 статьи 401 настоящего Кодекса.»; 88) пункт 3 статьи 410 дополнить частью второй следующего содержания: «Налог на добавленную стоимость, не разрешенный к отнесению в зачет, не учитывается для целей пункта 9 статьи 243 настоящего Кодекса.»; 89) в подпункте 2) части первой пункта 1 статьи 411: предложение первое абзаца первого дополнить словами «или промыслового рыболовства»; дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым и девятнадцатым следующего содержания: «производство дрожжей; производство шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения при условии заключения налогоплательщиком соглашения в порядке, определенном уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса; производство сахара;»; 90) в статье 412: часть первую пункта 1 дополнить подпунктами 10) и 11) следующего содержания: «10) юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке для осуществления деятельности по подтверждению соответствия, определенное законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании; 11) налогоплательщик, являющийся таможенным представителем, таможенным перевозчиком, владельцем складов временного хранения, владельцем таможенных складов и уполномоченным экономическим оператором в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.»; дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: «2-1. При ограничении выписки электронных счетов-фактур в информационной системе электронных счетов-фактур в соответствии со статьей 120-1 настоящего Кодекса счет-фактура выписывается на бумажном носителе. При этом счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, подлежит введению в информационную систему электронных счетов-фактур в течение пятнадцати календарных дней с даты отмены ограничения выписки счетов-фактур в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур в соответствии со статьей 120-1 настоящего Кодекса.»; подпункт 1) части второй пункта 7 изложить в следующей редакции: «1) по сделкам (операциям), заключенным (совершенным) в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции, контракта на недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан;»; в пункте 14: часть первую изложить в следующей редакции: «14. В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой и частью третьей пункта 13 настоящей статьи, получатель товаров, работ, услуг вправе в течение ста восьмидесяти календарных дней с даты совершения поставщиком оборота по реализации обратиться к поставщику данных товаров, работ, услуг с требованием выписать счет-фактуру, а поставщик обязан выполнить такое требование с учетом положений настоящей статьи, в том числе в части указания в сведениях о получателе товаров, работ, услуг реквизитов юридического лица, через доверенное лицо которого осуществляется приобретение товаров, работ, услуг, или индивидуального предпринимателя, приобретающего товары, работы, услуги.»; часть вторую после слова «вправе» дополнить словами «в течение ста восьмидесяти календарных дней с даты совершения поставщиком оборота по реализации»; в части третьей слова «в течение срока, установленного пунктом 2 статьи 413 настоящего Кодекса,» заменить словами «в течение ста восьмидесяти календарных дней с даты совершения поставщиком оборота по реализации»; дополнить частью четвертой следующего содержания: «Выписка счета-фактуры в соответствии с положениями настоящего пункта осуществляется по месту реализации товаров, работ, услуг.»; 91) пункт 2 статьи 413 изложить в следующей редакции: «2. В целях выполнения требований пункта 14 статьи 412 настоящего Кодекса выписка счета-фактуры осуществляется в день или в течение ста девяноста пяти календарных дней после даты совершения оборота.»; 92) пункт 4 статьи 424 дополнить частью второй следующего содержания: «Положение настоящего пункта не распространяется на лиц, указанных в подпункте 4), абзацах восьмом и девятом подпункта 6) пункта 4 статьи 85 настоящего Кодекса.»; 93) абзац третий части первой пункта 2 статьи 431 изложить в следующей редакции: «в остальных случаях – в течение семидесяти пяти рабочих дней.»; 94) в части одиннадцатой пункта 2 статьи 434: абзац четвертый изложить в следующей редакции: «для налогоплательщиков, являющихся производителями товаров собственного производства обрабатывающей промышленности:»; дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: «соответствующих условиям пункта 2 статьи 429 настоящего Кодекса, – в размере не более 50 процентов от суммы превышения налога на добавленную стоимость, сложившегося за отчетный налоговый период; соответствующих условиям пункта 3 статьи 429 настоящего Кодекса, – в размере не более 50 процентов от части суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет по товарам (работам, услугам), использованным для целей оборота по реализации, облагаемого по нулевой ставке, но не более 50 процентов от суммы превышения налога на добавленную стоимость, сложившегося за отчетный налоговый период;»; 95) пункт 5 статьи 440 дополнить частью пятой следующего содержания: «В случае нахождения временно ввезенных товаров на территории Республики Казахстан более двух лет с даты ввоза ввоз таких товаров признается облагаемым импортом и подлежит обложению налогом на добавленную стоимость по импортированным товарам с даты принятия на учет таких товаров в порядке и размере, которые определены настоящим Кодексом.»; 96) пункт 6 статьи 453 изложить в следующей редакции: «6. При реализации импортером товаров, ввезенных с территории государств – членов Евразийского экономического союза на территорию Республики Казахстан в одном налоговом периоде, счет-фактура в электронной форме выписывается не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом. В иных случаях счет-фактура при реализации импортером товаров, ввезенных с территории государств – членов Евразийского экономического союза на территорию Республики Казахстан, выписывается в сроки, установленные главой 47 настоящего Кодекса.»; 97) в таблице подпункта 1) пункта 4 статьи 463: в строке 1 слова «лечебных и фармацевтических препаратов,» исключить; строку 3 изложить в следующей редакции: « »; дополнить строкой 3-1 следующего содержания: «  »; строку 8 изложить в следующей редакции: « »; 98) подпункты 2) и 5) пункта 3 статьи 464 изложить в следующей редакции: «2) спирт этиловый в пределах квот, определяемых уполномоченным государственным органом по контролю за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, отпускаемый государственным организациям здравоохранения, уведомившим о начале своей деятельности в установленном порядке;»; «5) средства идентификации, которые выведены из оборота по причине брака, утраты, повреждения, принятые налоговыми органами на основании акта о списании и уничтожении.»; 99) в подпункте 3) пункта 3 статьи 484 слова «подпункте 53)» заменить словами «подпункте 50)»; 100) в статье 494: пункт 3 исключить; пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Уплата налога физическими лицами производится в бюджет по месту жительства не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом.»; 101) таблицу статьи 505 изложить в следующей редакции: « »; 102) часть первую пункта 3 статьи 517 дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «5) недропользователи по контрактам на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше) в рамках контрактной деятельности с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 722-1 настоящего Кодекса.»; 103) пункт 4 статьи 518 изложить в следующей редакции: «4. Если иное не установлено настоящим пунктом, плательщиком налога по объектам, переданным в финансовую аренду, соответствующую международным стандартам финансовой отчетности и (или) требованиям законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, является арендодатель. Плательщиком налога по объектам, переданным в финансовый лизинг, является лизингополучатель.»; 104) пункт 1 статьи 519 дополнить подпунктом 7) следующего содержания: «7) здания и сооружения, относящиеся к таковым в соответствии с классификацией, установленной уполномоченным органом в области технического регулирования, части таких зданий и сооружений, предоставленные в финансовую аренду и учитываемые в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности как дебиторская задолженность.»; 105) пункты 2 и 4 статьи 520 изложить в следующей редакции: «2. По объектам налогообложения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, указанным в подпунктах 2) и 7) пункта 1 статьи 519 настоящего Кодекса, налоговая база устанавливается в размере среднегодовой суммы дебиторской задолженности, в том числе долгосрочной, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.»; «4. Среднегодовая сумма дебиторской задолженности, в том числе долгосрочной, устанавливаемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, определяется как одна тринадцатая суммы, полученной при сложении сумм дебиторской задолженности, в том числе долгосрочной, на 1 число каждого месяца текущего налогового периода и 1 число месяца налогового периода, следующего за отчетным.»; 106) в подпункте 9) пункта 3 статьи 521 слово «Нур-Султана» заменить словом «Астаны»; 107) таблицу пункта 2 статьи 529 изложить в следующей редакции: «  »; 108) таблицу пункта 2 статьи 531 изложить в следующей редакции: «  »; 109) в статье 550: в пункте 2: абзац первый изложить в следующей редакции: «2. Для целей настоящей главы под регистрационными действиями подразумевается совершение уполномоченными государственными органами в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, следующих действий:»; подпункт 3) изложить в следующей редакции: «3) государственной регистрации залога движимого имущества и ипотеки судна;»; в пункте 3: абзац первый изложить в следующей редакции: «3. Сборы взимаются при выдаче соответствующими уполномоченными государственными органами, налоговыми органами, местными исполнительными органами в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, следующих документов или их дубликатов:»; подпункт 5) исключить; в пункте 4 слова «и уполномоченная организация в сфере гражданской авиации,» исключить; в пункте 5 слова «и уполномоченная организация в сфере гражданской авиации» исключить; 110) в пункте 1 статьи 552 слова «, местный исполнительный орган и уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации» заменить словами «и местный исполнительный орган»; 111) в статье 553: строки 17., 17.1. и 17.2. таблицы пункта 3 изложить в следующей редакции: «  »; «  »; строки 1.5., 2.5. и 3.5. таблицы пункта 4 исключить; 112) в статье 554: в таблице пункта 4: дополнить строкой 1.85. следующего содержания: «  »; строки 2.1. и 2.2. изложить в следующей редакции: «  »; пункт 7 исключить; 113) пункт 1 статьи 558 изложить в следующей редакции: «1. Плательщики платы ежегодно уплачивают по месту нахождения налогооблагаемого объекта суммы платы равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года.»; 114) строки 1., 1.1., 1.3., 1.7.1. и 1.8.1. таблицы пункта 3 статьи 582 изложить в следующей редакции: « »; « »; « »; « »; 115) пункт 1 статьи 591 изложить в следующей редакции: «1. Ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения определяются из расчета: с пешехода – 0,1 МРП; мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,2 МРП; легковые автомобили – 0,3 МРП; микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1,0 МРП; автобусы до 32 мест – 2,0 МРП; автобусы свыше 32 мест – 3,0 МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, в котором возникнет необходимость использования особо охраняемых природных территорий, за каждый день пребывания на особо охраняемой природной территории.»; 116) в статье 605: строки 8.1. и 8.2. таблицы пункта 3 изложить в следующей редакции: «  »; примечание изложить в следующей редакции: «Примечание. Под стороной размещения наружной (визуальной) рекламы понимается сторона объекта наружной (визуальной) рекламы исходя из места расположения и площади стороны размещения наружной (визуальной) рекламы, вне зависимости от количества размещаемой наружной (визуальной) рекламы, в том числе изображений, видеоизображений, бегущих строк на казахском и русском языках.»; 117) статью 606-2 изложить в следующей редакции: «Статья 606-2. Плательщики платы В целях настоящей главы плательщиками платы являются лица: осуществляющие цифровой майнинг на территории Республики Казахстан; оказывающие услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим деятельность цифрового майнинга.»; 118) статью 606-4 изложить в следующей редакции: «Статья 606-4. Налоговый период и налоговая декларация 1. Налоговым периодом для исчисления платы является квартал. 2. Декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.»; 119) в статье 606-5: в пункте 2 слова «20 числа месяца» заменить словами «25 числа второго месяца»; дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Сумма платы подлежит уплате в бюджет по месту нахождения налогоплательщика.»; 120) в пункте 1 статьи 609:

подпункт 1) после слова «подаваемых» дополнить словами «в Конституционный Суд Республики Казахстан обращений граждан,»; подпункт 17) изложить в следующей редакции: «17) за выдачу государственных регистрационных номерных знаков (дубликатов), за исключением государственных регистрационных номерных знаков на автомобиль, находившихся на хранении в течение периода, не превышающего срока, установленного для их хранения законодательством Республики Казахстан по учету государственных регистрационных номерных знаков;»; 121) в статье 610: заголовок после слова «пошлины» дополнить словами «в Конституционном Суде Республики Казахстан и»; дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. С подаваемых в Конституционный Суд Республики Казахстан обращений граждан государственная пошлина взимается в размере 1 МРП.»; 122) в статье 616: заголовок после слова «пошлины» дополнить словами «в Конституционном Суде Республики Казахстан и»; дополнить частью третьей следующего содержания: «От уплаты государственной пошлины в Конституционном Суде Республики Казахстан освобождаются физические лица – герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, «Алтын Қыран», «Отан», удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа», ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью.»; 123) в абзаце пятом подпункта 1) и абзаце третьем подпункта 2) статьи 621 слова «Конституционного Совета» заменить словами «Конституционного Суда»; 124) подпункт 1) пункта 1 статьи 623 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «по обращениям граждан, рассматриваемым Конституционным Судом Республики Казахстан, – до подачи обращения;»; 125) в абзаце четвертом подпункта 5) и абзаце четвертом подпункта 6) статьи 628 слова «Конституционного Совета» заменить словами «Конституционного Суда»; 126) в статье 631: в пункте 1: подпункт 1) дополнить частью второй следующего содержания: «При этом лица, принимающие в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» антикоррупционное ограничение по открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, в декларации об активах и обязательствах отражают информацию о наличии денег в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, вне зависимости от суммы банковского вклада;»; абзац четвертый подпункта 2) изложить в следующей редакции: «ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива), цифровые активы;»; часть первую пункта 4 после слов «при наличии стоимости» дополнить словами «на 31 декабря отчетного налогового периода»; 127) абзац второй части второй пункта 1 статьи 632 изложить в следующей редакции: «кандидатов на выборную должность, на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и их супругов;»; 128) в пункте 2 статьи 634: подпункт 5) дополнить частью второй следующего содержания: «При этом лица, принимающие в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» антикоррупционное ограничение по открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, в декларации о доходах и имуществе отражают информацию о наличии денег в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, вне зависимости от суммы банковского вклада;»; абзац третий подпункта 6) изложить в следующей редакции: «ценных бумагах, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан, цифровых активах;»; 129) в части первой пункта 1 статьи 644: абзац первый подпункта 5) изложить в следующей редакции: «5) доходы лица, зарегистрированного в иностранном государстве, в виде обязательств по полученному авансу (предоплате), не обложенные в соответствии с подпунктом 5-1) настоящей части, при выполнении одного из следующих условий:»; дополнить подпунктами 5-1) и 26-1) следующего содержания: «5-1) доходы лица, зарегистрированного в иностранном государстве, в виде обязательств по полученному авансу (предоплате) при наличии одновременно следующих условий: с государством нерезидента не заключен международный договор об избежании двойного налогообложения; срок договора (контракта) составляет более двух лет;»; «26-1) страховые выплаты физическим лицам – нерезидентам, осуществляемые по договору пенсионного аннуитета;»; 130) пункт 6 статьи 645 дополнить подпунктом 6) следующего содержания: «6) физическое лицо – резидента, выплатившее доход, указанный в подпункте 6) части первой пункта 1 статьи 644 настоящего Кодекса, юридическому лицу – нерезиденту, не зарегистрированному в налоговом органе в качестве налогоплательщика. При этом физическое лицо – резидент, выплатившее доход, указанный в подпункте 6) части первой пункта 1 статьи 644 настоящего Кодекса, в целях реализации части первой настоящего подпункта признается налоговым агентом, за исключением случаев совершения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже. Исчисление, удержание и перечисление корпоративного подоходного налога у источника выплаты в бюджет с доходов юридического лица – нерезидента производятся в порядке, определенном статьей 650 настоящего Кодекса.»; 131) пункт 3 статьи 655 дополнить абзацем шестым следующего содержания: «страховые выплаты физическим лицам – нерезидентам, осуществляемые по договору пенсионного аннуитета;»; 132) пункт 1 статьи 667 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: «При этом при выплате дохода в виде дивидендов, вознаграждений и (или) роялти нерезиденту – взаимосвязанной стороне, являющемуся резидентом государства, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор, в который внесены изменения многосторонним международным договором, налоговый агент вправе применить положение части первой настоящего пункта при одновременном выполнении следующих условий: такой доход подлежит включению в налогооблагаемый доход нерезидента в иностранном государстве, резидентом которого является нерезидент, и подлежит обложению налогом без права на исключение такого дохода из налогооблагаемого дохода и (или) уменьшение (корректировка) налогооблагаемого дохода на сумму такого дохода в отчетном периоде, и (или) возврат в отчетном и (или) последующих периодах налога, уплаченного с этого налогооблагаемого дохода; номинальная ставка налога, которая применяется при обложении этого дохода в иностранном государстве, резидентом которого является нерезидент, в отчетном периоде составляет не менее 15 процентов. Для целей части третьей настоящего пункта под номинальной ставкой понимается ставка, установленная налоговым законодательством иностранного государства.»; 133) пункт 8 статьи 679 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания: «2-1) для лиц, осуществляющих переход на специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения, – дата выбора специального налогового режима с использованием специального мобильного приложения в уведомлении о применяемом режиме налогообложения;»; 134) в подпункте 3) пункта 2 статьи 683: абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: «сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категории 1, 2 и 3 в соответствии с законодательством Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания;»; абзац пятнадцатый исключить; абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: «деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги;»; 135) часть первую пункта 1 статьи 684 изложить в следующей редакции: «1. Налоговым периодом для применения специального налогового режима на основе патента, специального налогового режима с использованием фиксированного вычета или специального налогового режима с использованием специального мобильного приложения является календарный год.»; 136) в статье 686-1: пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. В специальном мобильном приложении в качестве документа, подтверждающего факт осуществления расчетов между индивидуальным предпринимателем, применяющим специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения или на основе упрощенной декларации, не являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость, и покупателем (клиентом), получателем работ, услуг, формируется чек специального мобильного приложения.»; в пункте 3: подпункты 5), 6), 7), 8) и 9) изложить в следующей редакции: «5) дату и время совершения оплаты за реализуемую категорию товара, выполненные работы, оказанные услуги; 6) стоимость реализуемой категории товара, выполненных работ, оказанных услуг (за единицу измерения); 7) наименование реализуемой категории товара, выполненных работ, оказанных услуг; 8) объем реализуемых категорий товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в единицах их измерения); 9) общую стоимость реализуемых категорий товаров, выполненных работ, оказанных услуг;»; дополнить частью второй следующего содержания: «Для целей настоящего пункта под категорией товара понимается группа товаров, объединенных по функциональному назначению.»; часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции: «4. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения или на основе упрощенной декларации, вправе уполномочить банк второго уровня или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, оператора электронных площадок при использовании их мобильного приложения формировать чеки специального мобильного приложения.»; пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Специальное мобильное приложение может быть использовано индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, для формирования и выдачи чека специального мобильного приложения, для исполнения налоговых обязательств по расчету индивидуального подоходного налога и социальных платежей, их уплате и представлению упрощенной декларации.»; 137) в статье 688: в части второй пункта 2 слова «, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» заменить словами «или суммы социальных отчислений, приходящейся на долю социальных отчислений в едином платеже, исчисленных в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании» и главой 89-1 настоящего Кодекса»; в пункте 3 слова «и социальных платежей» заменить словами «социальных платежей и (или) единого платежа»; 138) в статье 689: в заголовке слова «и социальных платежей» заменить словами «, социальных платежей и единого платежа»; часть первую дополнить словами «и (или) в порядке, предусмотренном главой 89-1 настоящего Кодекса»; в части второй слова «и социальных платежей» заменить словами «социальных платежей и (или) единого платежа»; 139) пункт 3 статьи 700 дополнить частями второй и третьей следующего содержания: «Исчисление, уплата сумм индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты, и перечисление социальных платежей, за исключением сумм, включенных в единый платеж, производятся налогоплательщиком, применяющим данный специальный налоговый режим, в общеустановленном порядке. Исчисление, уплата суммы единого платежа производятся в порядке, предус­мотренном главой 89-1 настоящего Кодекса.»; 140) пункт 2 статьи 702 изложить в следующей редакции: «2. В целях применения специального налогового режима для крестьянских или фермерских хозяйств совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения на правах частной собственности и (или) землепользования (включая право вторичного землепользования) не должна превышать размер предельной площади земельного участка, установленный для: 1 территориальной зоны – 5 000 га; 2 территориальной зоны – 3 500 га; 3 территориальной зоны – 1 500 га; 4 территориальной зоны – 500 га. Для целей настоящего пункта применяется следующее зонирование земельных участков: 1 территориальная зона: пастбища, расположенные на землях пустынных, полупустынных и предгорно-пустынно-степных почвенно-климатических зон Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей и области Жетісу, городов Алматы и Шымкента; 2 территориальная зона: земли Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, областей Ұлытау, Абай, города Астаны, а также Актюбинской области, за исключением земель 1 территориальной зоны; 3 территориальная зона: земли, включая орошаемые, Атырауской, Мангистауской областей, за исключением земель 1 территориальной зоны; 4 территориальная зона: земли, включая орошаемые, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, области Жетісу, городов Алматы и Шымкента, за исключением земель 1 территориальной зоны.»; 141) пункт 2 статьи 705 дополнить словами «либо в порядке, предусмотренном главой 89-1 настоящего Кодекса»; 142) в пункте 1 статьи 707 слова «и социальных платежей» заменить словами «, социальных платежей и (или) единого платежа»; 143) в статье 708: часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции: «Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, соответствующих целям создания специальной экономической зоны, и правила его формирования определяются Правительством Республики Казахстан.»; часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции: «В целях применения положений части первой настоящего пункта Правительство Республики Казахстан определяет отдельный перечень приоритетных видов деятельности, соответствующих целям создания специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», осуществление которых возможно за пределами территории указанной специальной экономической зоны.»; часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции: «Перечень приоритетных видов деятельности, соответствующих целям создания специальной экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Евразийского экономического союза, определяется Правительством Республики Казахстан.»; 144) подпункты 2) и 3) пункта 1 статьи 712-1 изложить в следующей редакции: «2) реализует инвестиционный проект по виду деятельности, предусмотренному в соглашении об инвестициях; 3) не является лицом, осуществляющим: деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции; проведение лотереи; деятельность в сфере игорного бизнеса; деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов; банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента); аудиторскую деятельность; профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; деятельность в сфере цифрового майнинга; деятельность кредитных бюро; охранную деятельность; деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему; деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей; реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;»; 145) подпункты 2) и 3) пункта 1 статьи 712-4 изложить в следующей редакции: «2) является товаропроизводителем, за исключением недропользователей, добывающих углеводородные полезные ископаемые, и производителей нефтепродуктов. Под товаропроизводителем для целей настоящей главы понимается юридическое лицо, у которого не менее семидесяти процентов в совокупном годовом доходе за год, предшествовавший году подачи заявки на заключение соглашения об инвестиционных обязательствах, составляет доход от реализации товаров собственного производства либо от реализации добытых таким лицом полезных ископаемых и (или) продукции, полученной в результате переработки таким лицом полезных ископаемых; 3) является субъектом крупного или среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;»; 146) абзац третий части первой статьи 713 изложить в следующей редакции: «недропользователями, являющимися плательщиками альтернативного налога на недропользование.»; 147) пункт 5 статьи 720 изложить в следующей редакции: «5. Исполнение налоговых обязательств по контрактам на добычу или разведку и добычу углеводородов на участке (участках) недр, полностью расположенном (расположенных) в казахстанском секторе Каспийского моря, и (или) участках недр с глубиной верхней точки залежей углеводородов, указанной в горном отводе или контракте на добычу или разведку и добычу углеводородов при отсутствии горного отвода, не выше 4500 метров и нижней точки залежей углеводородов, указанной в горном отводе или контракте на добычу или разведку и добычу углеводородов при отсутствии горного отвода, 5000 метров и ниже может осуществляться путем исчисления и уплаты альтернативного налога на недропользование взамен платежа по возмещению исторических затрат, налога на добычу полезных ископаемых и налога на сверхприбыль.»; 148) пункт 1 статьи 721 после цифр «722» дополнить словами «и статье 722-1»; 149) дополнить статьей 722-1 следующего содержания: «Статья 722-1. Особенности исполнения налогового обязательства по контрактам на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам 1. По контрактам на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам положения пункта 6 статьи 258, пункта 2-1 статьи 268, пункта 7-1 статьи 271, пункта 4-4 статьи 293, подпункта 5) части первой пункта 3 статьи 517, части второй пункта 2 статьи 767 и части второй статьи 768 настоящего Кодекса применяются в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действующим на дату подписания соответствующего контракта на недропользование. 2. В случае отмены налогов, платежей в бюджет, по которым исполнение налоговых обязательств осуществляется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, недропользователи по контрактам на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше) продолжают исполнять налоговые обязательства по соответствующим налогам и платежам в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действующим на дату подписания соответствующего контракта, до окончания срока действия такого контракта или внесения в него соответствующих изменений и дополнений по соглашению сторон. 3. В случае прекращения (в том числе в случае досрочного расторжения) контракта на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше) применяются последствия, установленные соответствующим контрактом. При этом недропользователь по таким контрактам не уплачивает суммы налогов, платежей, не уплаченных в бюджет вследствие предоставленных по контракту освобождений, льгот или иных изъятий. После прекращения (в том числе в случае досрочного расторжения) контракта на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам исполнение налоговых обязательств осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, действующим на дату возникновения налогового обязательства, начиная с налогового периода, следующего за датой прекращения действия такого контракта. 4. Положения подпункта 1) части первой пункта 2 и пункта 6 статьи 258, пункта 2-1 статьи 268, пункта 7-1 статьи 271, пункта 4-4 статьи 293 и подпункта 5) части первой пункта 3 статьи 517, части второй пункта 2 статьи 767 и части второй статьи 768 настоящего Кодекса применяются недропользователем с даты регистрации контракта на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам, а по контрактам на недропользование, заключенным до 31 декабря 2022 года, – с даты регистрации дополнения к контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов, предусматривающего изложение такого контракта в новой редакции в соответствии с типовым контрактом на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам, до истечения двадцати календарных лет с даты начала экспорта полезных ископаемых, добытых в рамках соответствующего контракта на недропользование.»; 150) пункт 3 статьи 736 изложить в следующей редакции: «3. Если иное не установлено настоящим пунктом, в целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых из общего объема добытых за налоговый период углеводородов, минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей подлежит исключению объем углеводородов, минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей, переданных для проведения технологического опробования и исследований. Объем углеводородов, минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей, передаваемых для технологического опробования и исследований, ограничивается минимальной массой технологических проб, указанных в национальных стандартах для соответствующих видов (сортов) углеводородов, минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей. При этом исключение объема углеводородов, минерального сырья, подземных вод и лечебных грязей, переданных для проведения технологического опробования и исследований, из вышеуказанного общего объема добычи не производится в случае их реализации, в том числе после первичной переработки (обогащения), а также при их переработке.»; 151) статью 744 изложить в следующей редакции: «Статья 744. Объект обложения Объектом обложения является физический объем добытых недропользователем за налоговый период минерального сырья или твердых полезных ископаемых с учетом объема фактических потерь в недрах за налоговый период, превышающего пределы нормируемых потерь в недрах, установленных техническим проектом разработки месторождения, утвержденным уполномоченным для этих целей государственным органом Республики Казахстан (облагаемый объем полезных ископаемых). При этом недропользователь передает сведения о физическом объеме добытых недропользователем минерального сырья или твердых полезных ископаемых за истекший (отчетный) календарный год в уполномоченный орган по изучению и использованию недр не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме, установленной таким уполномоченным органом. Для целей определения объекта обложения добытые минеральное сырье и (или) твердые полезные ископаемые определяются в рамках государственного баланса, действующего по состоянию на день, предшествующий дню перехода к учету запасов по Казахстанскому кодексу публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (далее – Кодекс KAZRC), а также с учетом минерального сырья, добываемого из состава списанных запасов (возврат потерь) на месторождении. По минеральному сырью и (или) твердым полезным ископаемым, которые ранее не были утверждены Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых, добытое минеральное сырье и (или) полезные ископаемые определяются в рамках запасов полезных ископаемых согласно Кодексу KAZRC. Для целей определения облагаемого объема полезных ископаемых применяются единицы измерения, используемые в отчетных и сводных балансах запасов минерального сырья и (или) твердых полезных ископаемых, представляемых уполномоченному органу по изучению и использованию недр. Не является объектом обложения объем урана, возвращенный в недра в рамках добычи методом подземного скважинного выщелачивания.»; 152) в статье 745: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Налоговой базой для исчисления налога на добычу полезных ископаемых является стоимость облагаемого объема полезных ископаемых за налоговый период.»; подпункты 4) и 5) пункта 2 исключить; в пункте 3: абзац первый изложить в следующей редакции: «3. В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых стоимость облагаемого объема полезных ископаемых за налоговый период определяется:»; части первую и девятую подпункта 1) изложить в следующей редакции: «1) по твердым полезным ископаемым, содержащимся в добытом минеральном сырье, указанном в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, – исходя из средней биржевой цены на такие полезные ископаемые за налоговый период.»; «Средняя биржевая цена на полезное ископаемое применяется ко всему объему каждого вида твердого полезного ископаемого, указанного в пункте 4 настоящей статьи, содержащегося в добытом минеральном сырье, в том числе к объему, переданному другим юридическим лицам и (или) структурному подразделению в рамках одного юридического лица для последующей переработки и (или) использования на собственные производственные нужды;»; подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции: «2) по твердым полезным ископаемым, содержащимся в добытом минеральном сырье, указанном в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи: по твердым полезным ископаемым, указанным в пункте 4 настоящей статьи, – в порядке, определенном подпунктом 1) настоящего пункта; по другим видам добытых твердых полезных ископаемых, содержащихся в добытом минеральном сырье, – исходя из средневзвешенной цены их реализации, а в случае передачи другим юридическим лицам и (или) структурному подразделению в рамках одного юридического лица для последующей переработки и (или) использования на собственные производственные нужды – исходя из фактической производственной себестоимости добычи и первичной переработки (обогащения), приходящейся на такие виды полезных ископаемых, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, увеличенной на 20 процентов; 3) по минеральному сырью, указанному в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи, – исходя из средневзвешенной цены реализации минерального сырья и (или) твердого полезного ископаемого, в том числе прошедших только первичную переработку (обогащение).»; в пункте 4 слова «полезных ископаемых» заменить словами «твердых полезных ископаемых»; пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. В случае отсутствия реализации минерального сырья и (или) твердого полезного ископаемого, в том числе прошедших только первичную переработку, стоимость облагаемого объема полезных ископаемых определяется исходя из средневзвешенной цены реализации последнего налогового периода, в котором имела место такая реализация. Положения настоящего пункта не применяются в отношении минерального сырья, указанного в пункте 4 настоящей статьи.»; в части первой пункта 6: абзац первый изложить в следующей редакции: «6. При полном отсутствии реализации минерального сырья и (или) твердого полезного ископаемого, в том числе прошедших только первичную переработку (обогащение), с начала действия контракта стоимость облагаемого объема полезных ископаемых определяется:» подпункты 1), 2) и 3) изложить в следующей редакции: «1) по твердым полезным ископаемым, указанным в пункте 4 настоящей статьи, – в порядке, определенном подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи; 2) по другим видам твердых полезных ископаемых, указанным в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи, – исходя из фактической производственной себестоимости добычи и первичной переработки (обогащения), приходящейся на такие виды твердых полезных ископаемых, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, увеличенной на 20 процентов; 3) по минеральному сырью и (или) твердым полезным ископаемым, указанным в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи, за исключением указанного в подпункте 4) части первой настоящего пункта, – исходя из фактической производственной себестоимости добычи и первичной переработки (обогащения), приходящейся на такие виды полезных ископаемых, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, увеличенной на 20 процентов. В случае последующей реализации минерального сырья и (или) твердого полезного ископаемого, в том числе прошедших только первичную переработку, кроме полезных ископаемых, указанных в пункте 4 настоящей статьи, недропользователь обязан произвести корректировку сумм исчисленного налога на добычу полезных ископаемых с учетом фактической средневзвешенной цены реализации в налоговом периоде, в котором имела место первая реализация.»; пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. В целях настоящей статьи средневзвешенная цена реализации за налоговый период определяется по следующей формуле: Ц ср. = (V1 р.п. х Ц1 р. + V2 р.п. х Ц2 р....+ Vnp.п. х Цn p.)⁄V общ. реализации, где: V1 р.п., V2 р.п., Vnp.п. – объемы каждой партии минерального сырья и (или) твердого полезного ископаемого, реализуемых за налоговый период; Ц1 р., Ц2 р..., Цn р. – фактические цены реализации минерального сырья и (или) твердого полезного ископаемого по каждой партии в налоговом периоде; n – количество партий реализованных минерального сырья и (или) твердого полезного ископаемого в налоговом периоде; V общ. реализации – общий объем реализации минерального сырья и (или) твердого полезного ископаемого за налоговый период. При этом в случае если средневзвешенная цена реализации минерального сырья и (или) твердого полезного ископаемого ниже их производственной себестоимости, увеличенной на 20 процентов, определяемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, то средневзвешенная цена реализации за налоговый период определяется исходя из такой производственной себестоимости, увеличенной на 20 процентов. Средневзвешенная цена реализации применяется недропользователем ко всему облагаемому объему полезных ископаемых, в том числе к объемам, переданным по производственной себестоимости добычи структурному подразделению в рамках одного юридического лица для последующей переработки и (или) использованным на собственные производственные нужды недропользователя, включая использование в качестве исходного сырья для производства товарной продукции.»; 153) в пункте 1 статьи 746: абзац первый части первой изложить в следующей редакции: «1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, ставки налога на добычу полезных ископаемых устанавливаются в следующих размерах:»; части третью, четвертую и пятую изложить в следующей редакции: «Если иное не установлено настоящей статьей, налог на добычу полезных ископаемых на все виды твердых полезных ископаемых и минерального сырья, добываемых из состава забалансовых запасов по месторождению, уплачивается по ставке 0 процента. В целях настоящей главы к забалансовым запасам относятся: твердые полезные ископаемые и минеральное сырье, которые по состоянию на день, предшествующий переходу к учету запасов по Кодексу KAZRC, относились к забалансовым запасам по месторождению на основании утверждения их таковыми Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых; в случае осуществления добычи твердых полезных ископаемых на основании лицензий на недропользование, полученных после перехода к учету запасов по Кодексу KAZRC, к забалансовым запасам относятся твердые полезные ископаемые, содержащиеся в минеральном сырье, объемы которых включены в категорию предполагаемых минеральных ресурсов и не являются доказанными или вероятными минеральными запасами за соответствующий налоговый период. При этом ставка налога на добычу полезных ископаемых в размере 0 процента не применяется в случае реализации минерального сырья и (или) твердых полезных ископаемых, добываемых из состава забалансовых запасов.»; 154) в статье 766: в пункте 1: часть первую изложить в следующей редакции: «1. Если иное не установлено пунктом 4 настоящей статьи, альтернативный налог на недропользование вправе применить взамен платежа по возмещению исторических затрат, налога на добычу полезных ископаемых, налога на сверхприбыль юридические лица – недропользователи, заключившие в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании: 1) контракт на добычу и (или) совмещенную разведку и добычу углеводородов на участке (участках) недр, полностью расположенном (расположенных) в казахстанском секторе Каспийского моря; 2) контракт на добычу и (или) разведку и добычу углеводородов по участку (участкам) недр с глубиной верхней точки залежей углеводородов, указанной в горном отводе или контракте на добычу или разведку и добычу углеводородов при отсутствии горного отвода, не выше 4500 метров и нижней точки залежей углеводородов, указанной в горном отводе или контракте на добычу или разведку и добычу углеводородов при отсутствии горного отвода, 5000 метров и ниже.»; в части третьей слова «с даты заключения» заменить словами «с даты регистрации»; дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4. Альтернативный налог на недропользование применяют взамен платежа по возмещению исторических затрат, налога на добычу полезных ископаемых, налога на сверхприбыль юридические лица – недропользователи, заключившие в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании контракт на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам, в силу соответствующего контракта с даты его регистрации. Указанные недропользователи не направляют уведомление, указанное в пункте 1 настоящей статьи. При этом для целей настоящей главы контрактом на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам также признается контракт на разведку и добычу или добычу углеводородов, изложенный в новой редакции в соответствии с типовым контрактом на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании. В таком случае положения части первой настоящего пункта применяются с даты регистрации дополнения к ранее заключенному контракту на недропользование.»; 155) в статье 767: пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания: «С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 722-1 настоящего Кодекса, для недропользователя по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным морским проектам превышение вычетов для целей исчисления альтернативного налога на недропользование над суммой исчисленного для целей альтернативного налога на недропользование совокупного годового дохода за налоговый период переносится на последующие десять лет включительно для погашения за счет исчисленного для целей альтернативного налога на недропользование налогооблагаемого дохода данных последующих налоговых периодов.»; пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания: «В целях настоящего пункта в качестве дохода не рассматривается превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшее при списании до коммерческого обнаружения в период разведки стратегическим партнером обязательства национальной компании по недропользованию или юридического лица, акции (доли участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат такой национальной компании по недропользованию.»; абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: «не подлежит вычету превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положительной курсовой разницы, в том числе в составе расходов, относимых на вычеты в соответствии со статьей 258 настоящего Кодекса;»; 156) статью 768 изложить в следующей редакции: «Статья 768. Ставка налога Если иное не предусмотрено настоящей статьей, альтернативный налог на недропользование исчисляется по следующим ставкам исходя из мировой цены нефти, рассчитанной в порядке, определенном пунктом 3 статьи 741 настоящего Кодекса:  С учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4 статьи 722-1 настоящего Кодекса, по контрактам на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным морским проектам в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании альтернативный налог на недропользование исчисляется по следующим ставкам исходя из мировой цены нефти, рассчитанной в порядке, определенном пунктом 3 статьи 741 настоящего Кодекса: »; 157) подпункт 6) пункта 3 статьи 774 дополнить абзацем шестым следующего содержания: «деятельность по осуществлению цифрового майнинга и (или) обороту цифровых активов;»; 158) дополнить разделом 24-1 следующего содержания: «Раздел 24-1. Единый платеж Глава 89-1. Единый платеж Статья 776-1. Общие положения 1. Налоговый агент в соответствующей декларации самостоятельно определяет единый порядок обложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты, в соответствии с положениями настоящей главы или в соответствии с положениями раздела 8 настоящего Кодекса. 2. Налоговыми агентами в целях настоящей главы признаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микропредпринимательства и малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы, предусмотренные параграфом 3 главы 77 и главой 78 настоящего Кодекса, выплачивающие доход физическому лицу в виде заработной платы и выбравшие исполнение обязательств по исчислению, удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога с таких доходов в составе единого платежа. 3. В единый платеж включаются подлежащие уплате суммы индивидуального подоходного налога с доходов, подлежащих обложению у источника выплаты, обязательные пенсионные взносы и обязательные пенсионные взносы работодателя, уплачиваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», социальные отчисления, уплачиваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании», взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании». 4. Выбранный порядок обложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты в первоначальной или очередной декларации, не подлежит изменению в течение налогового периода. Статья 776-2. Объект обложения единым платежом Объектом обложения единым платежом является доход работника, предусмотренный статьей 322 настоящего Кодекса, начисленный работодателем, являющимся субъектом микропредпринимательства и малого предпринимательства, применяющим специальные налоговые режимы, предусмотренные параграфом 3 главы 77 и главой 78 настоящего Кодекса. Статья 776-3. Ставка единого платежа и доля в нем индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты 1. Ставка единого платежа, применяемая к объекту обложения, составляет: с 1 января 2023 года – 20,0 процента; с 1 января 2024 года – 21,5 процента; с 1 января 2025 года – 23,8 процента; с 1 января 2026 года – 24,8 процента; с 1 января 2027 года – 25,8 процента; с 1 января 2028 года – 26,3 процента. При этом за работников, освобожденных от уплаты социальных платежей (за исключением обязательных профессиональных пенсионных взносов) в соответствии с законами Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», «Об обязательном социальном страховании», «Об обязательном социальном медицинском страховании», а также за работников, за которых в соответствии с подпунктами 1), 7), 8), 9), 11), 12) и 13) пункта 1 статьи 26 Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» взносы на обязательное социальное медицинское страхование уплачиваются государством, ставка единого платежа снижается на соответствующую долю социальных платежей (за исключением обязательных профессиональных пенсионных взносов). 2. Доля индивидуального подоходного налога плательщика единого платежа от ставки единого платежа составляет: с 1 января 2023 года – 9,0 процента; с 1 января 2024 года – 8,4 процента; с 1 января 2025 года – 7,6 процента; с 1 января 2026 года – 7,3 процента; с 1 января 2027 года – 7,0 процента; с 1 января 2028 года – 6,9 процента. Статья 776-4. Порядок исчисления, уплаты единого платежа и отражения обязательств по нему в соответствующей налоговой отчетности 1. Исчисление, удержание соответствующих долей единого платежа и его перечисление, а также отражение обязательств по нему в соответствующей налоговой отчетности производятся налоговым агентом в порядке и сроки, которые установлены настоящей главой. 2. Исчисление единого платежа производится налоговым агентом при начислении объекта обложения. 3. Удержание сумм соответствующих долей единого платежа, причитающихся на индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы на обязательное социальное медицинское страхование, производится налоговым агентом не позднее дня выплаты дохода, подлежащего обложению у источника выплаты. 4. Обязательные пенсионные взносы работодателя, социальные отчисления и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование осуществляются налоговыми агентами за счет собственных средств в пользу работников. 5. Налоговый агент перечисляет единый платеж по начисленным доходам ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, общей суммой через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации «Правительство для граждан» с указанием месяца, за который перечисляется такой единый платеж. 6. Уплата, перечисление единого платежа и распределение его в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей (за исключением обязательных профессиональных пенсионных взносов), а также их возврат осуществляются в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом в области социального обеспечения по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, уполномоченным органом, а также уполномоченными государственными органами по государственному планированию, в области здравоохранения и области цифрового развития. 7. Суммы единого платежа отражаются в соответствующих декларациях в порядке, предусмотренном статьями 358, 688 и 707 настоящего Кодекса. Статья 776-5. Налоговый период Налоговым периодом для исчисления налоговыми агентами единого платежа является календарный месяц. Статья 776-6. Компетенция Государственной корпорации «Правительство для граждан» в рамках единого платежа 1. Государственная корпорация «Правительство для граждан» в рамках единого платежа осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии: 1) ведет персонифицированный учет плательщиков единого платежа на базе индивидуального идентификационного номера; 2) актуализирует персонифицированный учет плательщиков единого платежа; 3) распределяет и перечисляет сумму единого платежа в Государственный фонд социального страхования, фонд социального медицинского страхования, единый накопительный пенсионный фонд и соответствующий бюджет по месту нахождения налогового агента; 4) осуществляет возврат ошибочно (излишне) уплаченных сумм единого платежа в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом в области социального обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Казахстан, уполномоченным органом, а также уполномоченными государственными органами по государственному планированию, в области здравоохранения и области цифрового развития. 2. Цены на работы, услуги, производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией «Правительство для граждан», устанавливаются уполномоченным органом, определяемым решением Правительства Республики Казахстан из числа центральных государственных органов, по согласованию с антимонопольным органом и уполномоченным органом.»; 159) в статье 780: в части второй пункта 1 слова «поступления оплаты за товар, услугу» заменить словами «уплаты налога»; дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания: «2. Для целей настоящего раздела датой совершения оборота по электронной торговле товарами и (или) оказанию услуг в электронной форме физическим лицам является дата осуществления платежа покупателем товара и (или) услуг. 3. Уплаченные суммы налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящей статьей возврату не подлежат.». 2. В Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»: 1) в подпункте 2) статьи 33: дополнить абзацем десятым следующего содержания: