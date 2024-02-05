Закон Республики Казахстан Законы 5 февраля 2024 г. 10:00 1 О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением Закон Республики Казахстан О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением Ратифицировать Специальное Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением, совершенное в Париже 30 ноября 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 2 февраля 2024 года № 57-VІIІ ЗРК