Закон Республики Казахстан

О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением

Ратифицировать Специальное Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением, совершенное в Париже 30 ноября 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 2 февраля 2024 года

№ 57-VІIІ ЗРК