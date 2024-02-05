Закон Республики Казахстан

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О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением

Закон Республики Казахстан

О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением

Ратифицировать Специальное Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением, совершенное в Париже 30 ноября 2022 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 2 февраля 2024 года

№ 57-VІIІ ЗРК

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