Неиспользуемые земли возвращены

В текущем году планировалось вернуть в государственную собственность 40 тыс. га земель, однако этот показатель уже перевыполнен: государству возвращено 47,6 тыс. га неиспользуемых земель, в том числе около 50 тыс. га водно-болотных и пастбищных угодий.

По данным областного управления земельных отношений, в регионе более 87 тыс. физических и юридических лиц зарегис­трировали свыше 4,5 млн га сельскохозяйственных земель. Всем землепользователям направлены уведомления о необходимости использования участков строго по назначению.

Одной из актуальных задач остается обеспечение сельских населенных пунктов общественными пастбищами. В начале года дефицит государственных пастбищ составлял 531,1 тыс. га. Для решения проблемы в нынешнем году было запланировано передать сельским округам 161,9 тыс. га возвращенных земель. На сегодняшний день уже утверждено 165,6 тыс. га пастбищ для общественных нужд.

Параллельно проводится инвентаризация земельных участков и проверка соблюдения требований земельного законодательства.