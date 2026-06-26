Как Иван Башич прославляет «Астану»

Североамериканский чемпио­нат мира по футболу перешагнул через экватор – в группах A, B и C завершились драматичные матчи третьего тура, окончательно сформировав итоговые расклады в этих квартетах. По состоя­нию на утро 25 июня путевки в плей-офф главного турнира четырехлетия гарантировали себе 12 национальных сборных. В их число вошли Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Марокко, Бразилия, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия и Колумбия. Для этих коллективов задача-минимум выполнена – они обеспечили себе места не ниже второго и прямые путевки в 1⁄16 финала мирового первенства.

Квартет А подарил болельщикам историческую сенсацию. Сборная ЮАР в мексиканском городе Гвадалупе сломила сопротивление Южной Кореи со счетом 1:0. Судьбу тяжелейшего и вязкого противостояния решил единственный точный удар. На 63-й минуте полузащитник южноафриканцев Тхапело Масеко застал врасплох азиатскую оборону. Минимальное преимущест­во подопечные ЮАР удержали до финального свистка, что позволило им впервые в своей футбольной истории выйти в плей-офф чемпионата мира.

В параллельной встрече этой группы на легендарном стадио­не «Ацтека» в Мехико хозяева турнира, сборная Мексики, не оставили камня на камне от оборонительных редутов Чехии – 3:0. Забитые мячи Матео Чавеса на 55-й минуте, Хулиана Киньонеса на 61-й и Альваро Фидальго в компенсированное время обеспечили мексиканцам уверенное первое место в группе с семью очками. Настоящие овации трибун вызвало появление на поле легендарного 40-летнего голкипера Гильермо Очоа, который на 78-й минуте заменил Рауля Ранхеля и официально сыграл на своем шестом чемпионате мира. Сборная Чехии с одним очком бесславно покинула турнир.

Благодаря этим исходам определилась первая официальная пара раунда 1⁄16 финала. Занявшая второе место в группе А сборная ЮАР сыграет с хозяйкой мундиаля – национальной коман­дой Канады, финишировавшей второй в квартете B. Канадцы на групповом этапе успели разгромить Катар (6:0), поделить очки с Боснией и Герцеговиной (1:1) и уступить Швейцарии со счетом 1:2. Этот исторический матч плей-офф состоится 28 июня.

В самой группе B победителем стала прагматичная Швейцария, обыгравшая канадцев в очном споре. Третью же строчку здесь заняла сборная Боснии и Герцеговины, которая в заключительном туре уверенно разобралась с Катаром – 3:1. В составе победителей на поле вновь блистал полузащитник «Астаны» Иван Башич, который является первым представителем казахстанской Премьер-лиги на чемпионатах мира. На 29-й минуте Башич сделал великолепную голевую передачу на Керима Алайбеговича, который открыл счет в матче. Спустя еще пять минут боснийцы вели 2:0 благодаря автоголу катарского вратаря Махмуда Абунады. Оплошность кипера на 42-й минуте исправил Хасан аль-Хайдос, отыгравший один мяч. Но на 80-й минуте Эрмин Махмич забил в ворота Катара третий гол. Боснийцы набрали четыре очка, и этот результат поз­волил им стать первой командой с третьих мест, досрочно гарантировавшей себе путевку в 1⁄16 финала, поскольку как минимум в четырех других группах обладатели третьих строчек уже не смогут превзойти их показатели.

В квартете С лидерство подтвердила Бразилия под руководством Карло Анчелотти. «Пентакампеоны» на стадионе «Хард Рок» в Майами разгромили Шотландию со счетом 3:0. Главным героем встречи стал звездный нападающий Винисиус Жуниор, оформивший дубль (голы на 7-й и компенсированной к первому тайму минутах), а окончательную точку на 60-й минуте поставил Матеус Кунья. Бразилия набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места.

Со второй строчки в этой группе дальше идут «Атласские львы» из Марокко, уступившие южноамериканцам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В Атланте на поле «Мерседес-Бенц Стэдиум» марокканцы выдали сумасшедший триллер со сборной Гаити – 4:2. Гаитяне шокировали фаворита уже на 10-й минуте, когда голкипер Яссин Буну срезал мяч в собственные ворота. Отыграться марокканцы сумели на 39-й минуте усилиями Ашрафа Хакими, но незадолго до перерыва Вильсон Изидор вновь вывел Гаити вперед. Африканцев спас гол Исмаэля Сайбари на 45-й минуте. Во втором тайме класс Марокко взял свое: точные удары Суфьяна Рахими и Жессима Яссина принесли «Атласским львам» путевку в кубковую стадию. Шотландия с тремя очками сохраняет призрачные шансы на плей-офф, а Гаити покидает Америку без набранных баллов.