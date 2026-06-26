Как рождаются куклы с характером

«Я создаю скульптурные истории о людях, которые не разучились жить» – так жительница Темиртау Алия Сулейменова отзывается о куклах, сделанных собственными руками. Надо сказать, что эта характеристика применима и к самой мастерице. Она – известный человек в регионе: в прошлом следователь, адвокат, трехкратная чемпионка мира и абсолютная обладательница Кубка мира по таэквондо ITF. Победы и поражения сопровождали нашу героиню на протяжении многих лет, но она не потеряла вкус к жизни. Наоборот, увлечение куклами добавило в нее ярких красок.

– Каждая моя кукла рождается со своими эмоциями и настроением. Я вкладываю в них частичку своей души, – рассуждает Алия Сулейменова. – Да, понимаю, что иногда мне не хватает мастерства, ведь у меня нет художественного образования, я самоучка. Но, возможно, поэтому в моих игруш­ках есть уникальность. Они не вписываются в общепринятые стандарты.

Действительно, творения нашей героини сложно назвать бездушными куклами. Это, скорее, маленькие люди. Вот уличный музыкант, который так проникновенно играет на скрипке, что, судя по выражению лица, сам испытывает от этого удовольствие. Вот хитрый папарацци с микрофоном в одной руке и биноклем – в другой. Он с довольной ухмылкой высматривает звезду, чтобы задать каверзный вопрос. Вот дама преклонного возраста, сидящая в позе лотоса с одухотво­ренным лицом.

– Идеи для создания своих кукол я беру из жизни – присматриваюсь к людям, которые мне встречаются, или из книг, сказок и даже из снов, – перечисляет мастерица. – Бывает, мне попадаются детали, для которых хочется придумать героя. Как-то раз нашла дома фигурку в виде маленькой скрипочки. Подумала и сделала под нее гнома-музыканта. В другой раз увидела маленький декоративный фонарик и решила, что он понадобится мне как деталь к образу сторожа.

Поначалу Алия экспериментировала с материалом: использовала ткань, фарфор, пластилин, но остановилась на полимерной глине. Она достаточно пластичная и вместе с тем крепкая. Наша героиня лепит из нее головы, руки, ноги своих будущих персонажей и запекает их в обычной духовке. Если результат ей не нравится, то она без сожаления выбрасывает заготовку и начинает все заново. Первой работой в глине стала кукла в образе адвоката. Переделывать ее не пришлось. Голова с всклокоченными волосами, рука с зажатым в ней документом, черная мантия с белой манишкой – все получилось с первого раза.

– Эту куклу я подарила председателю Карагандинской областной коллегии адвокатов, – рассказывает Алия. – Думаю, ему понравилось. Он поддерживает мое увлечение, поставил статуэтку на видное место в своем кабинете. Правда, сказал, что форма у моего адвоката, как у судьи. Тогда я с ним согласилась, но теперь, когда прошло время, у адвокатов тоже появилась своя мантия. Я как в будущее смотрела.

За три года наша героиня соз­дала около 70 кукол. Есть повар, врач, металлурги, фокусник, гольфист, гном верхом на крысе и король Артур с волшебником Мерлином, сидящие за столом. Однажды знакомый Алии Сулейменовой увидел ее коллекцию и посоветовал принять участие в международном конкурсе талантов. Поначалу сомневалась, а потом решилась: стала отправлять фотографии своих кукол. И не зря. Она заняла первое место в международном конкурсе Golden Time Talent в Великобритании, получила признание на форуме Beauty of the Costa Brava в Испании и завоевала первую премию в конкурсе Fiestalonia Kazakhstan. Ее работы внесли в британский каталог «100 мировых талантов».

Историей создания одной из них – For life – хочется поделиться с читателями. В ней автор запечатлела двух жизнерадостных дам преклонного возраста, которые пьют вино и делают селфи. Эту картину наша героиня подглядела в реальной жизни, когда ездила на международный конкурс в Испанию. Во время мастер-класса по рисованию на живописном берегу моря Алия заметила пожилых людей, которые гуляют по пляжу, улыбаются, пьют вино и фотографируются.

– У меня сразу родился образ для новой работы. Я решила соз­дать двух задорных бабусь-подружек, – рассказывает Алия. – Одна у меня получилась ветреная, а другая – скромная, как это обыч­но бывает в жизни. Первая подружка хохочет, веселится и делает фотографии, а вторая просто улыбается и позирует. Я решила, что селфи они будут делать не на смартфон, а на фотоаппарат. Почему? Потому что взрослые люди не очень любят гаджеты, им привычнее старая техника: нажал кнопку и готово!

Наша героиня признается, что сама в старости хотела бы быть похожей на этих жизнерадостных подружек. Хотела бы путешествовать, любоваться живописными уголками природы и общаться с приятными людьми. Благо друзей у мастерицы хватает.

– С какой из двух своих бабуль я себя ассоциирую? Скорее, с более скромной, – улыбается она. – Потому что я застенчивая, не выплес­киваю всю свою энергетику на окружающих. А когда подруги предлагают сделать совместное селфи, то снимают они. Я просто ищу себя в кадре.

Другая работа, герои которой обаятельные старики, называется «Танец вне времени». В ней Алия Сулейменова запечатлела пожилого кавалера в модных джинсах и шляпе, который закружил в вальсе озорную партнершу преклонных лет. Мастерица признается, что ей нравится списывать образы для кукол с пожилых людей.

– Я создаю шаржевые игрушки. В их лицах много гротеска, – отмечает Алия. – Поэтому могу позволить себе преувеличение: вылепить большой нос или уши, добавить морщинок, сделать ассиметричное лицо. Я художник – я так вижу.

Своих кукол Алия создает по велению души, но иногда приходится работать по заказу. Бывает, знакомые просят сделать игрушку на подарок, и отказать им было бы невежливо. Как-то раз мастерице предстояло воплотить в кукле сразу несколько образов: врача, бегуна, пловца и велосипедиста. Вдохновение долго не приходило, а потом ее осенило. Она вылепила добродушного Айболита, одела его в спортивные шорты, сверху накинула халат, в руку дала плавательные очки и посадила фигурку на велосипед. Игрушка заказчику понравилась, но ее создательница зареклась работать на заказ.

– Мне неинтересно подстраиваться под чьи-то стандарты, – резюмирует Алия Сулейменова. – Ручная работа этого не предполагает. Хенд­мейд – это полет фантазии. Мне нравится заниматься творчеством без всяких рамок.