Восхитила Степь талантами

Первый международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус – Роза Хутор» проходит недалеко от Сочи. Главная тема фестиваля – национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчест­ве молодого поколения стран БРИКС и ЕАЭС. Фестиваль стал продолжением стратегического партнерства России и Казахстана и новой моделью культурного туризма. Сочи и расположенная недалеко федеральная территория «Сириус», а также горный курорт «Роза Хутор» в течение всего лета, вплоть до 31 авгус­та, будут привлекать не только пляжами и горным отдыхом, кого этим сегодня удивишь, но и возможностью насладиться выступлениями ведущих театров, музыкальных и танцевальных коллективов, выдающихся исполнителей. В программе фес­тиваля этого года концерты, мас­тер-классы, ярмарки ремесел, просветительские мероприятия, кинопоказы, выставки и этнопрограммы в концертном цент­ре «Сириус» и многофункциональном комп­лексе «Роза-холл».

В программу этого года включены выступления артистов четырех стран. Российскую часть программы представят Симфоническая академия Российского национального молодежного симфонического оркестра и Уральский молодежный симфонический оркестр, а также Театр Бориса Эйфмана, выступления Дениса Мацуева и Игоря Бутмана. Зарубежную – Государст­венный театр оперы и балета «Астана Опера», театр «Астана Балет», Казахская национальная консерватория им. Курмангазы; а также Академия танца Сангит Натак (Индия) и Фонд классичес­кого индийского танца Пратибхи Пралад, Юношеский оркестр штата Баия (Бразилия).

В художественно-экспертный совет Первого международного фестиваля искусств вошли ведущие деятели культуры и искусства. От российской стороны: Сергей Ролдугин – народный артист РФ, профессор, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки; Валерий Гергиев – народный артист РФ, генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель-директор Мариинского театра; Светлана Захарова – народная артистка РФ, ректор Московской государственной академии хореографии и другие. В числе экспертов с казахстанской стороны – директор ТОО «Театр «Астана Балет» Таир Каратаев.

«Для нас большая честь открывать зарубежную программу этого фестиваля, – сказал директор театра «Астана Балет» Таир Каратаев. – Я уверен, что выбор пал на наш театр не случайно. Программа, в которую вошли известная и любимая зрителями не только в Казахстане концертная программа «Ұлы дала мурасы» (Наследие Великой степи), современный балет Carmina Burana на музыку Карла Орфа и концерт симфонического оркестра с замечательными вокалистами, свидетельствует о разнообразии репертуара теат­ра, универсальнос­ти и высоком исполнительском мастерстве наших артистов балета, которым по силам народный танец, классика и неоклассика, и музыкантов оркестра. По сути, «Астана Балет» доверили задать высокий уровень зарубежной программы фестиваля. Это ответственно и волнительно. Думаю, мы с этим справились».

Открылся фестиваль 1 июня в концертном зале «Сириус» выступ­лением Российского нацио­нального молодежного симфонического оркестра под управлением дирижера Алексея Рубина. Каждый номер концерта предваряло выступление ведущего программ Московской филармонии Ярослава Тимофеева – это был красноречивый и превосходный пример того, как можно рассказывать о классике точно, ярко, с чувством юмора, так, чтобы это было интересно как взрослым, так и детям.

Поскольку это первый материал в казахстанской прессе об этом фестивале, нужно немного рассказать о том, где проходили события. Наследие XXII зимних Олимпийских игр – олимпийская деревня, расположенная в самой живописной точке юга России и Большого Кавказского хребта, на берегу Черного моря, стала федеральной территорией «Сириус», где реализуются образовательные программы выдаю­щихся ученых, спортсменов и музыкантов, на которые поступают самые подготовленные, самые сильные школьники и студенты России. С этого года «Сириус» выстраивает единое творческое пространство для молодежи дружественных стран.

Открытие зарубежной прог­раммы международного фес­тиваля прошло в концертном комплексе «Роза-холл» горнолыжного курорта. Но еще до выс­тупления в зале казахстанские артисты устроили флешмоб и исполнили фрагмент одного из номеров программы «Ұлы дала мурасы» на площади Роза Хутор. Первые аплодисменты прозвучали от зрителей уже на площади. Тут же артистов окружили гости курорта, фотографировались, брали автографы. Одна из зрительниц спросила: «Вы кто, откуда?» Артисты ответили: «Мы – казахи». На что зрительница с восторгом воск­ликнула: «Какие же вы красивые!» Экзотикой зрителей не удивишь, а вот превосходная концертная программа, совершенство исполнительского мас­терства, роскошные нацио­нальные костюмы зрителей удивили и восхитили. В концертную программу «Астана Балет» включил такие известные хореографические миниатюры, как «Серiлер салтанаты», «Ата толғауы» (Традиции старины), «Балбырауын» (Вольная степь), «Әсем қоңыр» (Посвящение женщинам Великой степи), «Ақ қыз» (Пленительная нежность) и другие. Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Тати сказала, что «Сочи славится гостеприимством и красотой природы. Это вдохновляет артистов, и мы рады представить свое искусство».

Само выступление оставило, по словам зрителей, неизгладимое впечатление. После концерта зрительница, которая представилась как Татьяна из Челябинска, сказала: «Отдыхаем здесь больше недели. Скоро уезжать. Увидели афишу. Решили посмот­реть искусство наших соседей. Не ожидали такого роскошного концерта. Мы – в восторге! Великая степь велика не только своим размером, но и своими талантами».

Балет на музыку Карла Орфа Carmina Burana и концерт симфонического оркестра проходили на другой площадке – в концертном зале «Сириус». Carmina Burana, поставленный на музыку одного из знаковых музыкальных сочинений ХХ века, выглядел, кажется, даже более фантастически и зрелищно, чем в родных стенах. Два выступления – полный зал, восторженный прием публики. В этой постановке на сцену выходили не только артисты «Астана Балета» и казахстанские вокалис­ты, но также сводный хор Ростовского колледжа искусств и камерный хор «Лик» из Таганрога. Организаторы фестиваля стремятся к коллаборации артистов из разных стран не случайно. Это усиливает обмен знаниями, идеями и культурными традициями, меняет культурный ландшафт и создает идеальные условия для взаимного уважения и интереса к творчеству друг друга.

Завершал выступление «Астана Балета» концерт симфонического оркестра. И вот здесь зрители и музыканты оркестра оценили передвижную цельную акустическую оркестровую раковину весом в 100 тонн, единственную в России, – один из существенных технических элементов зала, который создает максимально объемное и чистое звучание оркестра. «Акустика – выше всех похвал и достойна белой завис­ти», – сказал после выступления главный дирижер оркестра Арман Уразгалиев.

Решение завершить выступление оркестра и в целом театра шествием из знаменитого сочинения Адиля Бестыбаева «Азия дауысы», признается Арман Уразгалиев, пришло практически во время концерта: «Услышав такие продолжительные овации, захотелось сыграть что-то особенно близкое нашему оркестру и в целом Казахстану». Публика оценила и была в восторге.

Следует отметить, что выступ­ление «Астана Балета» широко освещалось на российском телевидении. Первый канал, Общественное российское телевидение, «Россия» и другие телевизионные каналы брали интервью у художественного руководства, балетмейстеров, артистов, снимали репетиции и выступления. И все сюжеты на государственных и частных каналах, в социальных сетях были наполнены восторгом зрителей и признательностью за глубокие и яркие впечатления от выступлений, искренней радос­тью от встречи с казахстанским искусством.

Фестиваль был организован безукоризненно. График каждого дня пребывания был расписан по минутам. Фестиваль «Сириус» с каж­дым годом будет только набирать обороты. А об успешном выступ­лении «Астана Балета» говорит тот факт, что театр уже получил приглашение участвовать во Втором международном фестивале искусств для детей и молодежи «Сириус – Роза Хутор».