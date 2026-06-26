Эта «Хонда» из Гонконга...

И локация, и музей

– На этом «Фиате» итальянцы участвовали в Монгол-ралли, на этой «Тойоте» люди добирались из Европы через Памир, – глава небольшого аграрного цеха Алмас Сетербаев показывает площадку возле своего предприятия.

Двор как двор: парковка, контейнеры, склады. Необычным его делает коллекция автомобилей с ярким тюнингом. Я приглядываюсь: даже мне, полному «чайнику» в автоделе, понятно, что набор моделей, мягко говоря, необычный. Алмас улыбается и поясняет: все «железные кони» – участники автопробегов или больших туров. Например, по условиям Mongol Rally, которое последние годы финиширует в Усть-Каменогорске, экипажи мог­ли пользоваться исключительно старенькими малолит­ражками. На них участники проехали по 10–15 тыс. км, в том числе по горам, бездорожью. Без специальной техподдержки! Предприниматель проводит ладонью по капотам техники – такой сразу можно памятник ставить.

– И когда некоторые участники заяви­ли, что хотели бы оставить машины здесь, родилась идея создать музей, – говорит Алмас.

Первые контуры будущего собрания уже понятны. Устькаменогорец показывает два участка, на которых будут установлены навесы, – коллекция приобретет вид экспозиции. Есть задумки и по другим фондам. В мире десятки, если не сотни, разновидностей различной экипировки, и всегда интересно сравнить модели, которыми пользовались пятьдесят или даже сто лет назад, с современными.

– Откуда, – спрашиваю я, – вообще интерес к теме?

В этом никакого секрета. Алмас – один из активистов международного клуба путешественников «Nomad 4 х 4». Территория его предприятия на онлайн-картах обозначена как точка безопаснос­ти. Любой, кто путешествует на автомобиле, неважно с Запада он или Востока, может остановиться, отдохнуть, оставить машину, погулять по городу, вернуться, переночевать. Такими локациями тревел-клубы пользуются по всему миру.

– Мы же сами путешествуем, останавливаемся в таких точках безопасности, – говорит Алмас Сетербаев. – На восток Казахстана­ приезжают много туристов. Сначала здесь собирались друзья и те, с кем я познакомился в поездках. А дальше заработало сарафанное радио.

Сейчас благодаря коллекции «железных коней» у локации в селе Ушаново на окраине областного центра в Сети появи­лось интригующее название «Музей путешественников». Заглядываю на задний двор – там тоже стоят автомобили как наглядное доказательство растущего туристического интереса к казахстанскому Алтаю. Многие, кто прошлым летом провел здесь отпуск за рулем, обратно возвращались самолетом или поездом. И искали возможность оставить своего «коня» на время или даже на год. Есть путешественники, решившие этим летом продолжить тур по региону, и предприниматель как гостеприимный хозяин предоставил им площадку бесплатно.

– Эта «Хонда» приехала из Гонконга, – рассказывает устькаменогорец. – Вот еще несколько машин, которые пока здесь, но скоро владельцы на них поедут по стране. Буквально вчера мы отправили один автомобиль в Алматы – гость из Европы решил, что этим летом продолжит маршрут не из Усть-Каменогорска, а из Алматы. Мы делаем все абсолютно бесплатно, это наша социальная ответственность.

Я разглядываю еще два потрепанных авто на отдельном пятачке. Оба участвовали в ралли, и после финиша владельцы специально оставили «лошадок» на запчасти. По словам Алмаса, таких марок нет в нашей стране, поэтому, в случае необходимости, путешественники знают, куда обратиться за деталями, – такая информация размещена в Сети на страничке Музея путешественников. Плюс опять-таки свою работу делает сарафанное радио.

– Звонят, например, из Актау и говорят: «У нас вот такие модели, такая поломка», – поясняет Алмас. – Я снимаю деталь и абсолютно бесплатно отправляю. Или, если туристы находятся в нашем регионе, они сами смотрят нужные запчасти. Это касается только иностранных путешественников, потому что они – гости нашей страны. У иностранцев должна быть возможность не остаться без помощи. Это закон гостеприимства.

– Такая забота в целом является меж­дународным стандартом тревел-клубов? – спрашиваю я у Алмаса.

– Если честно, не знаю, где бы еще безвозмездно обслуживали, готовили машины, искали доставку, загружали, – отвечает активист. – Саму доставку владельцы машин, конечно, сами оплачивают. Но всю подготовку делаем мы бесплатно. Это наш сознательный выбор.

Круг единомышленников

Любовь к путешествиям устькаменогорец с юмором объясняет генами кочевников. Еще в детстве он вместе с отцом, у которого была пасека, часто переезжал с места на место. В нулевые в стране стали возникать сообщества любителей туров на внедорожниках, заявило о себе общественное объединение «Казахское географическое общест­во». У него не было бюджета, зато оно получило поддержку тревел-клубов.

– Наш клуб «Nomad 4 х 4» был создан 11 лет назад, – рассказывает Алмас. – Вместе с географическим обществом мы стали открывать для туризма Казахстан. Стали показывать локации, куда можно возить гостей.

Знак «4 х 4», по его словам, озна­чает вид транспорта. На момент создания клуба считалось, что сложные маршруты можно пройти только на джипах. Сейчас от старых представлений не остается и следа: путешествуют и на легковых машинах, и на велосипедах, и автостопом, и с нордиками… Были бы мобильная связь и спутниковый Интернет.

– Сначала в клуб входили человек двадцать, – делится деталями наш собеседник. – Сейчас в нем примерно 150 активных участников, но наше сообщество закрытое. Вступить может только тот, кто стал участником минимум трех экс­педиций плюс за него должны проголосовать. Во время путешествия, когда нет цивилизации, человек раскрывается. На третий-четвертый день могут проявиться агрессия, какие-то комплексы. Кому-то нужен алкоголь. Все это обязательно проявляется в дороге.

В отличие от туристов, которым что-то показывает гид, в тревел-клубе сами решают, где хотят побывать и что увидеть. Путешествия на машине – это особые впечатления: ты свободен в передвижении, можешь сделать привал, когда захочешь. Заварить чай с дымком, полюбоваться закатами и восходами. Можешь открыть невероятные локации, о которых раньше никто и не слышал.

Собственно, так и происходит – на счету «номадов» океан потрясающих открытий и впечатлений. Пять лет назад один из активистов предложил, например, проверить найденные им в архиве сведения о древних городищах на западе Казахстана. Nomad организовал экспедицию, нашел локацию, провел съемку с дронов. И факт подтвердился! Или чего стоят кадры медовых пирогов из дальних сел в Катон-Карагайском районе! Хозяйки добавляют в тесто вместо муки пчелиную пыльцу. Никакой фантазии не хватит, чтобы передать аромат выпечки.

– Наш Восточный Казахстан в плане истории и культуры вообще кладезь, – говорит Алмас. – Клуб обязательно минимум два-три раза в год делает экс­педиции по области. Наш вклад еще и в том, что мы берем с собой минимум еды. В основном экспедиция закупает продукты в селах, чтобы поддержать местное население.

Все объекты, где побывали «номады», обязательно вносятся на онлайн-карты – Google Maps, Rome2Rio, Organic Map и другие. В составе группы есть карто­граф, и сам Алмас Сетербаев в качестве эксперта выкладывает в Интернете локации с комментариями. Во всем мире много любителей путешествовать, и если на мировых картах есть информация о регионах Казахстана, к ней обязательно проявят интерес путешественники из разных уголков планеты.

С идеями новых туров в клубе нет проблем, их обычно вагон и маленькая тележка. Начинается с того, что в чате появляется чье-то предложение. Дальше подключается, образно говоря, мозговой центр: выбираются точки, собирается информация. Проект выкладывается в группу, и те, кого он зацепил, откликаются.

– Среди нас не только казахстанцы, – говорит устькаменогорец. – В клубе есть граждане прибалтийских стран, россия­не, монголы, украинцы, чехи… Только в нашей точке безопасности – Музее путешественников – за год останавливаются не меньше 300–400 человек. Это именно путешественники, которые специально приезжают сюда.