Инвестиции в АПК

Изменения ждут, например, Коксуский район, где реализуются сразу два якорных проекта. На Коксуском сахарном заводе идет модернизация с объемом инвестиций более 28 млрд тенге, что позволит увеличить мощность переработки до 500 тыс. тонн

сырья. Параллельно в регионе ведется работа по усилению и Аксуского сахарного завода. Инвесторами в предприятие вкладывается более 25 млрд тенге, что позволит довести объемы переработки до 450 тыс. тонн.

В Коксуском районе компания «Белес-Агро» строит предприятие по выращиванию птицы и переработке мяса. Инвес­тор вкладывает в проект 14 млрд тенге, под строительство выделено 328 га земель. Заявленная мощность – 15 тыс. тонн мяса птицы в год. Птицеводческое направление укрепится и в Панфиловском районе, где запланировано строительство фабрики SSA Poultry Farm Central Asia стоимостью 6 млрд тенге и мощностью 3,6 тыс. тонн готовой продукции в год.