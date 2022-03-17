О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского

экономического союза)

Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом сою­зе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электро­энергетического рынка Евразийского экономического союза), совершенный в Нур-Султане 29 мая 2019 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 16 марта 2022 года

№ 109-VІI ЗРК