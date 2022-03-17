Законы Закон Республики Казахстан 17 марта 2022 г. 13:52 О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза) Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза), совершенный в Нур-Султане 29 мая 2019 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Нур-Султан, Акорда, 16 марта 2022 года № 109-VІI ЗРК