Закон Республики Казахстан Законы 21 мая 2024 г. 9:00 2 О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях Закон Республики Казахстан О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях, совершенный в Ташкенте 22 декабря 2022 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 20 мая 2024 года № 83-VІIІ ЗРК