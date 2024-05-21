Закон Республики Казахстан

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О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях

Закон Республики Казахстан

О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях

Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях, совершенный в Ташкенте 22 декабря 2022 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 20 мая 2024 года

№ 83-VІIІ ЗРК

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