Закон Республики Казахстан

О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях

Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях, совершенный в Ташкенте 22 декабря 2022 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 20 мая 2024 года

№ 83-VІIІ ЗРК