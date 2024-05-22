Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года:

часть третью пункта 3 статьи 16 исключить.

2. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) в подпункте 11) пункта 1 статьи 48 слова «для нужд связи и энергетики» заменить словами «для нужд энергетики и связи, в том числе для строительства антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой, спутниковой связи согласно статье 119 настоящего Кодекса»;

2) часть вторую пункта 4 статьи 69 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) строительства сетей и сооружений связи;»;

3) часть первую пункта 4 статьи 115 дополнить словами «и волоконно-оптических линий связи»;

4) часть первую пункта 1 статьи 119 после слов «отведенные для размещения» дополнить словами «волоконно-оптических линий связи,».

3. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года:

пункт 9 статьи 19-1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) данные космического мониторинга, содержащие признаки нарушений законодательства Республики Казахстан.».

4. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

в части первой пункта 2 статьи 187 слова «сведения о матери ребенка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), а также дату рождения и пол ребенка,» заменить словами «сведения о матери ребенка, в том числе фамилию, имя, отчество (при его наличии), а также дату рождения, пол и индивидуальный идентификационный номер ребенка,».

5. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

пункт 2 статьи 100-1 дополнить подпунктом 9-4) следующего содержания:

«9-4) осуществляет мониторинг реализации государственной технологической политики в регионах в порядке, определяемом уполномоченным органом в области государственной поддержки инновационной деятельности;»;

2) пункт 3 статьи 116 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) утверждение предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередач для проведения волоконно-оптических линий связи.»;

3) дополнить статьей 123-1 следующего содержания:

«Статья 123-1. Предельные тарифы на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор

воздушных линий электропередач для проведения волоконно-оптических линий связи Государством регулируются предельные тарифы на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередач для проведения волоконно-оптических линий связи в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области связи.»;

4) в статье 129:

в пункте 2 цифры «7, 8,» заменить цифрами «7, 7-1, 8,»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Действие настоящей главы, за исключением настоящей статьи, пункта 1 статьи 130, статей 131-1, 136, 143, 151, 153, 154, 155, 156 и 157 настоящего Кодекса, не распространяется на осуществление государственного контроля в форме проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям

по направленным уведомлениям в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», если законами Республики Казахстан предусмотрен порядок проведения данного контроля посредством автоматизированной информационной системы.»;

5) пункт 2 статьи 241-3 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) предоставляют ежегодную информацию в инновационную обсерваторию о реализации мер по развитию инноваций и технологий для проведения независимого анализа эффективности инновационной системы.»;

6) в статье 241-5:

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Основными задачами отраслевых центров технологических компетенций являются осуществление технологического прогнозирования соответствующей отрасли, содействие в разработке и реализации целевой технологической программы, мониторинг мировых технологических трендов, определение текущих условий и конкурентных преимуществ для ускоренного технологического развития, а также потребностей и заинтересованности субъектов частного предпринимательства, содействие в распространении наилучших практик и опыта инновационной деятельности среди субъектов предпринимательства соответствующей отрасли, осуществление международного сотрудничества с целью привлечения в Республику Казахстан иностранных инвестиций.»;

в пункте 4:

часть первую изложить в следующей редакции:

«4. Для реализации технологической политики отраслевыми центрами технологических компетенций разрабатываются целевые технологические программы, которые утверждаются соответствующими государственными органами.»;

часть вторую после слова «отрасли» дополнить словом «(отраслей)»;

часть третью исключить;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Государственные органы в пределах своей компетенции участвуют в реализации целевой технологической программы, в том числе посредством привлечения иностранных инвестиций.»;

7) в пункте 2 статьи 241-6:

часть вторую после слова «рекомендаций» дополнить словами

«, в том числе посредством информационной системы,»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Национальные холдинги, национальные институты развития и иные организации, уполномоченные на реализацию мер государственной поддержки частного предпринимательства, предоставляют ежегодную информацию в инновационную обсерваторию о реализации мер по развитию инноваций и технологий для проведения независимого анализа эффективности инновационной системы.»;

8) главу 23-1 дополнить статьей 241-10 следующего содержания:

«Статья 241-10. Экспериментальный режим для апробирования инновационных проектов

1. В целях апробирования инновационных проектов, требующих установления особого нормативного правового регулирования, может вводиться экспериментальный режим.

Экспериментальный режим для апробирования инновационных проектов вводится в соответствии с требованиями, применяемыми для пилотных проектов, установленными Законом Республики Казахстан «О правовых актах».

2. Экспериментальный режим для апробирования инновационных проектов вводится на определенный срок и в отношении определенного круга лиц, выразивших согласие на участие в экспериментальном режиме.

3. Экспериментальный режим для апробирования инновационных проектов не должен вызывать негативные последствия для общества и государства и наносить вред и (или) какой-либо ущерб жизни и здоровью человека, животному и растительному миру, окружающей среде.

Введению экспериментального режима для апробирования инновационных проектов должен предшествовать всесторонний анализ для выработки мер, направленных для исключения и (или) минимизации возможных рисков.

4. Введение экспериментального режима для апробирования инновационных проектов может быть инициировано субъектами инновационной системы, предпринимательства, научной и (или) научно-технической деятельности, иными физическими и юридическими лицами.

5. Порядок инициирования экспериментальных режимов для апробирования инновационных проектов определяется Правительством Республики Казахстан.

6. Экспериментальный режим для апробирования инновационных проектов в финансовой сфере деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов и (или) платежными услугами, вводится в рамках особого режима регулирования в соответствии с законами Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».».

6. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

в статье 437:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Электронное таможенное сопровождение осуществляется национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок, определяемым Правительством Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о транспорте, путем обеспечения возможности отслеживания, контроля перемещения транспортного средства, на котором установлено техническое оборудование системы спутниковой навигации, позволяющее определять местоположение транспортного средства посредством передачи сигнала по каналам связи.»;

в пунктах 5 и 6 слова «международных автомобильных» исключить.

7. В Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»:

часть вторую пункта 2 статьи 66 после слова «Кодексом,» дополнить словами «данных космического мониторинга, содержащих признаки нарушений законодательства Республики Казахстан,».

8. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) статью 58 дополнить подпунктом 16-1) следующего содержания:

«16-1) информационно-коммуникационная платформа «электронного здравоохранения» – технологическая платформа, предназначенная для автоматизации деятельности уполномоченного органа, формирования Национального электронного паспорта здоровья, а также централизованного сбора, обработки, хранения государственных электронных информационных ресурсов в области здравоохранения;»;

2) дополнить статьей 59-1 следующего содержания:

«Статья 59-1. Уполномоченная организация цифрового здравоохранения

Деятельность по созданию, внедрению, развитию, сопровождению информационно-коммуникационной платформы «электронного здравоохранения», а также обеспечению ее функционирования и информационного взаимодействия с субъектами цифрового здравоохранения осуществляет уполномоченная организация в области цифрового здравоохранения, определяемая Правительством Республики Казахстан.».

9. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года:

часть первую пункта 3 статьи 174 дополнить словами «, а также данных космического мониторинга, содержащих признаки нарушений законодательства Республики Казахстан».

10. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года «О транспорте в Республике Казахстан»:

1) статью 1:

дополнить подпунктами 5-2), 8-1), 8-2), 8-3) и 8-4) следующего содержания:

«5-2) объект отслеживания – товары (продукция) и транспортные средства, определяемые в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, заключенными в рамках Евразийского экономического союза, законодательством Республики Казахстан;»;

«8-1) навигационная пломба – техническое устройство, состоящее из элемента пломбирования и электронного блока, функционирующее на основе технологий навигационных спутниковых систем и обеспечивающее передачу информации, имеющей отношение к объекту отслеживания, отвечающее требованиям, установленным правом Евразийского экономического союза;

8-2) отслеживание перевозок с использованием навигационных пломб – процесс, включающий в себя активацию навигационной пломбы, наблюдение за объектом отслеживания, деактивацию навигационной пломбы и передачу данных, полученных в процессе наблюдения за объектом отслеживания;

8-3) информационная система отслеживания перевозок – информационная система, включающая аппаратно-программный комплекс, функционирующая на основе технологий навигационных спутниковых систем и навигационной пломбы;

8-4) национальный оператор информационной системы отслеживания перевозок – юридическое лицо, обеспечивающее отслеживание перевозок с использованием навигационных пломб;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Иные понятия, используемые в настоящем Законе, в целях отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, применяются в том значении, в каком они используются в международных договорах, ратифицированных Республикой Казахстан, заключенных в рамках Евразийского экономического союза, законодательстве Республики Казахстан.»;

2) дополнить статьями 6-1 и 6-2 следующего содержания:

«Статья 6-1. Отслеживание перевозок с использованием навигационных пломб

1. Отслеживание перевозок с использованием навигационных пломб осуществляется в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, заключенными в рамках Евразийского экономического союза, законодательством Республики Казахстан.

2. Места наложения и снятия навигационных пломб, лица, налагающие (снимающие) навигационные пломбы и присутствующие при таком наложении (снятии), операции по наложению (снятию) навигационных пломб на таможенной территории Евразийского экономического союза и порядок их совершения, включая порядок передачи документов (сведений) при осуществлении отслеживания с использованием навигационных пломб, хранение таких документов (сведений), а также порядок уничтожения (стирания) записанной ранее в навигационную пломбу информации определяются правом Евразийского экономического союза либо законодательством Республики Казахстан.

3. Сохранность навигационных пломб обеспечивается перевозчиками, осуществляющими перевозки с использованием навигационных пломб.

Статья 6-2. Национальный оператор информационной системы отслеживания перевозок

1. Национальный оператор информационной системы отслеживания перевозок определяется Правительством Республики Казахстан и является субъектом специального права.

2. Национальный оператор информационной системы отслеживания перевозок обеспечивает работу информационной системы отслеживания перевозок на постоянной основе в течение двадцати четырех часов в сутки, семь дней в неделю.

3. Национальный оператор информационной системы отслеживания перевозок обеспечивает хранение сведений и информации в информационной системе отслеживания перевозок в течение пяти лет. Указанный срок хранения исчисляется со дня, следующего за днем деактивации навигационной пломбы, использованной при отслеживании перевозок.

4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, национальный оператор информационной системы отслеживания перевозок несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

5. Взаимоотношения национального оператора информационной системы отслеживания перевозок и перевозчика, а также иных заинтересованных лиц при отслеживании перевозок с использованием навигационных пломб осуществляются на договорной основе в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

6. Порядок осуществления взаимодействия (включая информационное) между национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок и уполномоченным органом в сфере таможенного дела

при отслеживании перевозок с использованием навигационных пломб определяется уполномоченным органом в сфере таможенного дела.».

11. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

часть вторую пункта 4 статьи 50 дополнить подпунктом 17) следующего содержания:

«17) обмен данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества между центром обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества, финансовыми организациями, платежными организациями, операторами сотовой связи, органами уголовного преследования, Национальным Банком Республики Казахстан, уполномоченным органом.».

12. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) подпункт 14) статьи 2 дополнить словами «, и телекоммуникационного оборудования, являющегося собственностью операторов сотовой связи»;

2) пункт 4 статьи 40 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«телекоммуникационного оборудования, являющегося собственностью операторов сотовой связи.».

13. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

в пункте 1 статьи 27:

подпункт 6) после слова «сооружений» дополнить словами «, в том числе сооружений связи»;

в подпункте 7) слова «города республиканского значения, столицы» исключить;

дополнить подпунктами 7-3), 7-4) и 34-1) следующего содержания:

«7-3) предоставляет места с подведенным электроснабжением для строительства операторами сотовой или спутниковой связи антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или спутниковой связи

по их заявлению;

7-4) обеспечивает организацию и контроль бесперебойной работы систем экстренных служб;»;

«34-1) проводят инвентаризацию сетей телекоммуникаций и кабельной канализации, построенных за счет бюджетных средств, а также предоставляют их в имущественный наем (аренду) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

2) в пункте 1 статьи 31:

подпункт 6) дополнить словами «, в том числе сооружений связи»;

дополнить подпунктами 7-1) и 7-2) следующего содержания:

«7-1) предоставляет места с подведенным электроснабжением для строительства операторами сотовой или спутниковой связи антенно-мачтовых сооружений и (или) опор для оборудования сотовой или спутниковой связи

по их заявлению;

7-2) обеспечивает организацию и контроль бесперебойной работы систем экстренных служб;».

14. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

в Республике Казахстан»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 49-1) следующего содержания:

«49-1) автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее – автоматизированный реестр) – компонент информационной системы в сфере архитектуры, градостроительства и строительства интегрированный с информационными системами государственных органов и иных организаций, содержащий сведения о субъектах архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии с настоящим Законом;»;

2) дополнить статьей 9-2 следующего содержания:

«Статья 9-2. Требования по обеспечению связью

При проектировании и строительстве сооружения, здания, расположенного в общественной (общественно-деловой) зоне, заказчик обеспечивает:

проведение волоконно-оптических линий связи;

отдельное помещение с системой управления микроклиматом (вентиляция, кондиционирование и другое) для операторов связи с целью размещения и подключения средств связи.

Собственниками таких сооружений и зданий обеспечивается равный доступ операторов связи.»;

3) в статье 31-3:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Меры оперативного реагирования применяются в случае неисполнения соответствующего уведомления об устранении выявленных нарушений.»;

пункт 3 дополнить подпунктами 4) и 5) следующего содержания:

«4) приостановление действия разрешения и (или) приложения к разрешению;

5) лишение (отзыв) разрешения и (или) приложения к разрешению.»;

пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае осуществления проверки посредством автоматизированного реестра постановление о применении мер оперативного реагирования оформляется в автоматическом режиме в данном автоматизированном реестре.»;

пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:

«При осуществлении проверки посредством автоматизированного реестра акт о результатах проверки не оформляется.»;

4) дополнить статьями 31-4 и 32-2 следующего содержания:

«Статья 31-4. Государственный контроль посредством автоматизированной информационной системы

1. Государственный контроль посредством автоматизированной информационной системы осуществляется на автоматизированном реестре в форме проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям в соответствии с Законом Республики Казахстан

«О разрешениях и уведомлениях». Проверка осуществляется на постоянной основе путем мониторинга сведений о субъекте архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе полученных посредством интеграции с информационными системами государственных органов и иных организаций.

2. В случае выявления нарушения требований законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по результатам проверки на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям автоматизированный реестр формирует и направляет субъекту архитектурной, градостроительной и строительной деятельности уведомление об устранении выявленных нарушений

с указанием:

1) номера и даты составления уведомления;

2) наименования государственного органа;

3) наименования субъекта архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (объекта) контроля и надзора, его места нахождения;

4) выявленных нарушений и требований об их устранении с указанием срока исполнения требований;

5) подписи должностного лица.

3. В случае неустранения нарушений, указанных в уведомлении об устранении выявленных нарушений, применяются меры оперативного реагирования в виде приостановления действия разрешения и (или) приложения к разрешению в соответствии со статьей 31-3 настоящего Закона.

Лишение (отзыв) разрешения и (или) приложения к разрешению осуществляется за неисполнение меры оперативного реагирования в виде приостановления действия разрешения и (или) приложения к разрешению

в соответствии со статьей 31-3 настоящего Закона.

В случае нарушения требований законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности два и более раза в течение года к субъекту архитектурной, градостроительной и строительной деятельности применяется мера оперативного реагирования в виде лишения (отзыва) разрешения и (или) приложения к разрешению

в соответствии со статьей 31-3 настоящего Закона.

4. Уведомление об устранении выявленных нарушений и постановление о применении мер оперативного реагирования

в автоматическом режиме формируются посредством автоматизированного реестра и направляются в личные кабинеты пользователя на веб-портале «электронного правительства» и информационной системы в сфере строительства, архитектуры и градостроительства.»;

«Статья 32-2. Автоматизированный реестр

1. В автоматизированный реестр вносятся сведения и данные о физических, юридических лицах, осуществляющих деятельность в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Порядок ведения автоматизированного реестра определяется уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.»;

5) подпункт 1) пункта 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:

«1) основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную, инженерную инфраструктуру и размещение сети связи, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;»;

6) пункт 3 статьи 47-1 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) планы строительства сооружений связи, линий связи и других объектов инженерной инфраструктуры, а также резервирование территории для нужд связи.»;

7) в подпункте 7) части первой пункта 2 статьи 60 слова «опор связи» заменить словами «сооружений связи»;

8) в части третьей пункта 2 статьи 68 слова «антенно-мачтовых сооружений и (или) опор» заменить словами «сооружений связи»;

9) статью 73 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Приемка в эксплуатацию законченных дорожных работ по строительству волоконно-оптических линий связи производится заказчиком строительства волоконно-оптических линий связи вдоль автомобильных дорог при их полной готовности и осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

15. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года «Об автомобильных дорогах»:

пункт 2 статьи 9 после слов «или спутниковой связи» дополнить словами «, волоконно-оптических линий связи,»;

в статье 14:

предложение второе пункта 1 дополнить словами «, а также для строительства волоконно-оптических линий связи вдоль автомобильных дорог»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. При планировании развития, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования по согласованию

с уполномоченным государственным органом по автомобильным дорогам возможно строительство волоконно-оптических линий связи с дальнейшей передачей их на содержание уполномоченного органа в области связи.».

16. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»:

в пункте 1 статьи 5:

подпункт 2) после слова «разрабатывает» дополнить словами «и утверждает»;

подпункт 3) исключить.

17. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:

1) подпункты 28-1) и 32) статьи 1 исключить;

2) статью 14-1 исключить;

3) пункт 6 статьи 45 исключить.

18. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

в статье 2:

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) управление сетью связи – совокупность организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение функционирования сети связи, ее конфигурирование, в том числе регулирование потока сетевого трафика;»;

дополнить подпунктами 13-1) и 22-1) следующего содержания:

«13-1) центр управления сетью связи – комплекс программно-аппаратных и организационно-технических средств для управления сетью связи или формирования узла связи в составе сети связи;»;

«22-1) опоры совместного использования – сооружения связи, предназначенные для одновременного размещения средств телекоммуникаций и (или) иных объектов инженерной инфраструктуры, устройств информационного назначения;»;

в подпункте 23) слова «и в соответствии с типовым договором присоединения» исключить;

подпункт 36-4) исключить;

дополнить подпунктом 40-4) следующего содержания:

«40-4) мобильная станция связи – передвижное средство связи для обеспечения сетью связи зон, находящихся вне покрытия;»;

подпункт 47) после слов «осуществлять распределение,» дополнить словом «перераспределение,»;

дополнить подпунктом 48-1) следующего содержания:

«48-1) перераспределение (переустройство использования) радиочастотного спектра – комплекс мер, направленных на полный или частичный вывод существующих частотных присвоений из какой-либо конкретной полосы частот в целях реализации перспективных технологий в области связи, эффективного использования радиочастотного спектра

с предоставлением действующему пользователю радиочастотного спектра полос частот взамен высвобождаемого диапазона частот с возмещением всех затрат, необходимых для перехода на предоставленные частоты;»;

подпункт 67-5) изложить в следующей редакции:

«67-5) виртуальный оператор сотовой связи – оператор связи, использующий инфраструктуру одного либо нескольких операторов сотовой связи для предоставления услуг сотовой связи;»;

дополнить подпунктами 67-6) и 70-1) следующего содержания:

«67-6) опоры для оборудования сотовой или спутниковой связи – сооружения связи, не имеющие прочной связи с землей в виде заглубленного фундамента, для размещения на них оборудования сотовой или спутниковой связи;»;

«70-1) технология широковещательной передачи сообщений – массовая рассылка текстовых сообщений на сетях сотовой связи, предназначенная для незамедлительной доставки информационных сообщений в определенной географической области;»;

2) в статье 6:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Цель и задачи государственного регулирования и контроля за деятельностью в области связи»;

дополнить частью первой следующего содержания:

«Целью государственного регулирования общественных отношений в области связи является стабильное и эффективное функционирование отрасли связи.»;

3) в пункте 1 статьи 8:

подпункты 3), 5), 6), 7), 10), 18), 19), 19-1), 19-6), 19-9) и 19-16) исключить;

в подпункте 19-17) слова «, инструкций по расчету ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов» исключить;

подпункт 19-19) исключить;

подпункты 19-20) и 19-21) изложить в следующей редакции:

«19-20) организация и проведение конкурсов (или аукционов) по распределению полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) в Республике Казахстан в диапазонах, определенных радиочастотными органами, для распределения через проведение конкурса (или аукциона), определение условий конкурсов (или аукционов), требований к их участникам;

19-21) утверждение порядка размещения средств телекоммуникаций на опорах совместного использования;»;

дополнить подпунктами 19-22) и 19-23) следующего содержания:

«19-22) утверждение правил выявления и пресечения работы незаконно эксплуатируемых радиоэлектронных средств, в том числе усилителей сигналов связи, высокочастотных устройств, специального технического оборудования для блокирования радиосигнала, по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Казахстан;

19-23) организация доступности инфраструктуры связи на территории Республики Казахстан;»;

4) пункт 1 статьи 9-1 дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:

«7) техническое сопровождение мероприятий по перераспределению (переустройству использования) радиочастотного спектра в Республике Казахстан;

8) согласование частотно-территориальных планов сетей сотовой связи.»;

5) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«2. Выработка предложений по реализации государственной политики в области распределения радиочастотного спектра, а также эффективного использования радиочастотного спектра и орбитальных позиций спутников связи в интересах государства осуществляется радиочастотными органами.»;

6) в статье 12:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Распределение радиочастотного спектра осуществляется в соответствии с национальной Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений, утверждаемой уполномоченным органом в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи.»;

подпункт 2) пункта 5-1 изложить в следующей редакции:

«2) совместного использования радиочастот, выделенных для оказания услуг сотовой связи, в том числе для деятельности виртуального оператора сотовой связи. Совместное использование радиочастот оформляется договором.»;

пункт 6 дополнить частью шестой следующего содержания:

«Уполномоченным органом могут устанавливаться дополнительные обязательства операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью.»;

пункт 8-1 дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания:

«6) решение уполномоченного органа о проведении перераспределения радиочастотного спектра в целях:

реализации перспективных технологий в области связи;

эффективного использования радиочастотного спектра, полос частот в соответствии с планами перспективного использования радиочастотного спектра;

7) прекращение деятельности индивидуального предпринимателя или ликвидация юридического лица;

8) непредставление оператором связи уведомления об эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств и расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения в течение шести месяцев со дня получения разрешения на использование радиочастотного спектра, определяемого в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.»;

часть третью пункта 9 исключить;

7) статью 14 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. Операторы связи при угрозе и (или) возникновении чрезвычайной ситуации социального характера, природного и техногенного характера, а также при введении чрезвычайного положения обязаны предоставлять

по запросу оперативных штабов мобильные станции связи в их распоряжение.

6. Операторы сотовой связи обеспечивают функционирование технологии широковещательной передачи сообщений на своих сетях.»;

8) пункты 1 и 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«1. Право использования радиочастотного ресурса предоставляется после распределения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) на основе конкурса (или аукциона), если услуга связи будет оказываться

с использованием радиочастот в диапазоне, по которому радиочастотными органами выставлено ограничение по возможному числу операторов связи, действующих на определенной территории, в связи с недостаточным объемом радиочастотного спектра. При этом на оператора связи возлагаются обязательства по обеспечению услугами связи территории либо населенных пунктов, которые отражаются в разрешении на использование радиочастотного спектра.

2. Решение о проведении конкурса (или аукциона) принимается уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Конкурс (или аукцион) проводится в срок не позднее шести месяцев после принятия такого решения.»;

9) часть первую пункта 2 статьи 20 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) предельные тарифы на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередач для проведения волоконно-оптических линий связи.»;

10) в статье 21:

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Операторы связи сетей всех категорий обязаны иметь центр управления сетью связи на территории Республики Казахстан.»;

в части третьей пункта 7 слова «сетей шифрованной, засекреченной, кодированной связи и» исключить;

11) статью 25 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Организация спутниковой связи через наземные сети телекоммуникаций иностранных спутниковых операторов, находящихся на территории иностранного государства, осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона.»;

12) в статье 26:

в пункте 1 слова «, типовая форма которого утверждается уполномоченным органом» исключить;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Виртуальные операторы сотовой связи вправе предоставлять услуги связи в случае получения разрешения в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».»;

13) часть вторую пункта 1 статьи 28 исключить;

14) в статье 29:

в пункте 4-2:

в части первой слова «на основании договора» исключить;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома принимают на собрании решение о передаче операторам сотовой связи части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду) для установления телекоммуникационного оборудования либо делегируют такое полномочие в соответствии с Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях».»;

пункт 4-3 изложить в следующей редакции:

«4-3. Операторы связи на основании договора могут совместно использовать объекты инженерной инфраструктуры, опоры совместного использования, иные средства телекоммуникаций и сети связи.»;

дополнить пунктом 4-4 следующего содержания:

«4-4. Операторы связи и (или) владельцы сетей телекоммуникаций предоставляют доступ к своей телекоммуникационной инфраструктуре операторам сотовой связи для организации беспроводного доступа к сети Интернет в сельских населенных пунктах на основании договора.»;

часть вторую пункта 6 исключить;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Волоконно-оптические линии связи могут проводиться через опоры воздушных линий электропередач в соответствии с правилами устройства электроустановок, утвержденными государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики.

Опоры воздушных линий электропередач, находящиеся в собственности государства, предоставляются операторам связи

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

Операторы связи выполняют технические условия по ремонту опор воздушных линий электропередач, находящихся в ненадлежащем состоянии.»;

15) главу 6 дополнить статьей 31-1 следующего содержания:

«Статья 31-1. Предоставление субъектами естественных монополий кабельной канализации

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по предоставлению в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации, за исключением деятельности субъектов малого предпринимательства, обязаны предоставлять регулируемую услугу в соответствии с подпунктом 3) части первой пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».»;

16) пункт 4 статьи 32 исключить;

17) в статье 34:

в заголовке слово «универсальных» исключить;

пункт 3 исключить;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Услуги связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах подлежат субсидированию с целью внедрения цифровых технологий в порядке, определенном уполномоченным органом.».

19. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»:

1) подпункт 2) пункта 3 статьи 19 исключить;

2) подпункт 8) статьи 22 изложить в следующей редакции:

«8) установить добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов либо снять его в кредитном бюро либо посредством веб-портала «электронного правительства».».

20. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров»:

1) в статье 9:

пункт 3 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) медицинское свидетельство о рождении ребенка;»;

в пункте 6:

подпункт 1) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«медицинского свидетельства о рождении ребенка;»;

подпункт 2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«медицинского свидетельства о рождении ребенка;»;

2) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3-10) следующего содержания:

«3-10) операционному центру межбанковской системы переводов денег в целях деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества и реализации мер, направленных на предотвращение платежных транзакций с признаками мошенничества, а также для оказания услуг удаленной биометрической идентификации клиентов;».

21. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О статусе столицы Республики Казахстан»:

подпункт 36) статьи 9 исключить.

22. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

подпункт 21-4) статьи 1 после слова «научно-технической» дополнить словом «, инновационной».

23. В Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»:

подпункт 19-2) статьи 1 после слова «научно-технической» дополнить словом «, инновационной».

24. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

статью 76 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Договор безвозмездного пользования государственным имуществом в случаях передачи операторам связи в безвозмездное пользование опор воздушных линий электропередачи, находящихся в собственности государства, в ограниченное пользование для совместного проведения волоконно-оптических линий связи, линий электропередач заключается в соответствии с Законом Республики Казахстан «О связи» сроком:

не более одного года для территориально-административных единиц, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона;

не более трех лет для территориально-административных единиц, предусмотренных статьей 18-1 настоящего Закона.».

25. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

в подпункте 13-1) статьи 9 слова «документирования и» исключить.

26. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

подпункт 5) пункта 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«5) создание и эксплуатация на территории Республики Казахстан сетей связи, центр управления которыми расположен за ее пределами, а также ввоз средств телекоммуникаций для обеспечения функционирования такой сети связи.

Требования настоящего подпункта не распространяются на эксплуатацию сетей связи на территории Республики Казахстан

с применением негеостационарных спутников в рамках пилотного проекта.

Пилотный проект по использованию сетей связи с применением негеостационарных спутников без соблюдения требований, указанных в части первой настоящего подпункта, действует до 1 января 2026 года.

Порядок использования сетей связи с применением негеостационарных спутников определяется уполномоченным органом в области связи по согласованию с органами национальной безопасности;».

27. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О космической деятельности»:

1) статью 4 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.»;

2) подпункты 3) и 14) пункта 1 статьи 9 исключить;

3) пункты 2 и 3 статьи 10 исключить.

28. В Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального благосостояния»:

подпункт 3) пункта 2 статьи 4 дополнить словами «, а также содействие в развитии инновационной деятельности».

29. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»:

пункт 6 статьи 21 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) обмен сведениями по платежным транзакциям с признаками мошенничества, составляющими тайну предоставления микрокредита, между центром обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества, микрофинансовыми организациями, иными финансовыми организациями, платежными организациями, операторами сотовой связи, органами уголовного преследования, Национальным Банком Республики Казахстан, уполномоченным органом.».

30. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»:

1) в статье 3:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Цель и принципы оказания государственных услуг»;

дополнить частью первой следующего содержания:

«Целью государственного регулирования общественных отношений в сфере оказания государственных услуг является обеспечение качественного оказания государственных услуг услугополучателям.»;

2) подпункты 8) и 9) статьи 8 исключить;

3) в статье 9:

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты в сфере оказания государственных услуг в пределах своей компетенции;»;

подпункт 12-2) исключить;

в подпункте 12-3) слова «, утвержденными Правительством Республики Казахстан (далее – правила цифровой трансформации государственного управления)» исключить.

31. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»:

1) в статье 21:

в пункте 1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Президиум Национальной палаты (далее – президиум) состоит из нечетного количества его членов и возглавляется председателем.»;

подпункты 2), 3) и 4) части второй изложить в следующей редакции:

«2) не менее 5 депутатов Парламента Республики Казахстан, общественных деятелей Республики Казахстан и (или) представителей республиканских ассоциаций (союзов), представляющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;»;

«3) председателей комитетов президиума;

4) председателей региональных советов.»;

в части первой пункта 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) общественные деятели Республики Казахстан и (или) представители республиканских ассоциаций (союзов), представляющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;»;

подпункт 4) исключить;

предложение второе пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«Требования к кандидатам на должность председателей комитетов и порядок их избрания устанавливаются уставом Национальной палаты.».

32. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) пункт 1 статьи 51 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае если законами Республики Казахстан предусмотрен порядок проведения разрешительного контроля, осуществляемого на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям посредством автоматизированной информационной системы, то такой контроль осуществляется в соответствии с такими законами Республики Казахстан.»;

2) графу 3 строки 12 приложения 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Спутниковая связь с применением негеостационарных спутников связи.»;

3) класс 1 приложения 2 дополнить строкой 87-14 следующего содержания:

«

87-14. Выдача разрешения виртуальному оператору сотовой связи Разрешение виртуальному оператору сотовой связи

».

33. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 2014 года «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий»:

в пункте 1 статьи 9:

в части первой слова «Премьер-Министр Республики Казахстан» заменить словами «руководитель уполномоченного органа в сфере информатизации»;

в части второй слова «Председателем Управляющего комитета» заменить словами «уполномоченным органом в сфере информатизации».

34. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О благотворительности»:

подпункт 13) статьи 1 после слова «науки,» дополнить словом «инноваций,»;

подпункт 3) пункта 2 статьи 2 после слова «науки» дополнить словами «и инновационной деятельности»;

пункт 3 статьи 20 после слова «науки,» дополнить словом «инноваций,»;

подпункт 1) статьи 28 после слов «объекты науки» дополнить словами «и инновационной деятельности»;

подпункт 2) статьи 30-1 после слов «объекты науки» дополнить словами «и инновационной деятельности».

35. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»:

в статье 1:

в подпункте 33-1) слова «Правительством Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченным органом»;

подпункт 55-2) изложить в следующей редакции:

«55-2) «Единое окно» национальной инновационной системы – информационная система, обеспечивающая доступность к мерам поддержки инновационной деятельности и инноваций посредством единого портала.

Организацией, уполномоченной на обеспечение создания, развития и сопровождения «Единого окна» национальной инновационной системы, является автономный кластерный фонд;»;

дополнить подпунктом 55-4) следующего содержания:

«55-4) сервис цифровых документов – объект информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», закрепленный за оператором и предназначенный для отображения и использования документов в электронном виде, сформированных на основании сведений из объектов информатизации.

Документы в сервисе цифровых документов, используемые и представляемые государственным органам, физическим и юридическим лицам, равнозначны документам на бумажном носителе;»;

2) в статье 7:

подпункты 10), 20), 23), 25), 30), 37), 38), 50), 52) и 54) исключить;

дополнить подпунктом 63-7) следующего содержания:

«63-7) обеспечивает управление, ведение, сопровождение, функционирование и использование «Единого окна» национальной инновационной системы;»;

3) в части первой статьи 9:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) обеспечивают соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, требований по управлению данными;»;

дополнить подпунктом 17-6) следующего содержания:

«17-6) обеспечивают реализацию архитектуры «электронного правительства», доступ к ней, а также участвуют в развитии «Единого окна» национальной инновационной системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

4) подпункт 1) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1) обеспечивают соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, требований по управлению данными;»;

5) в статье 12:

подпункты 10), 14) и 15) изложить в следующей редакции:

«10) проводит в сфере информатизации экспертизу инвестиционного предложения, финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, а также технического задания на создание и развитие объекта информатизации «электронного правительства» и архитектуры «электронного правительства»;»;

«14) осуществляет управление проектами по созданию и развитию объектов информатизации «электронного правительства», а также управление проектами по реализации стратегических и программных документов;

15) оказывает консультационную, методологическую и практическую помощь государственным органам при создании и развитии объектов информатизации «электронного правительства», управлении данными, проектном управлении при реализации документов Системы государственного планирования Республики Казахстан;»;

подпункт 22) исключить;

6) подпункты 1) и 4) пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1) обеспечивает соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, требований по управлению данными;»;

«4) оказывает информационно-коммуникационные услуги государственным органам в соответствии с перечнем, утвержденным уполномоченным органом;»;

7) главу 3 дополнить статьей 20-1 следующего содержания:

«Статья 20-1. Использование простой электронной подписи

1. Простая электронная подпись является электронно-цифровым видом подтверждения подписи лица посредством использования кодов, паролей или иных средств идентификации.

2. Субъекты частного предпринимательства при взаимодействии с иностранцами, иностранными юридическими лицами, юридическими лицами с иностранным участием вправе использовать простую электронную подпись.

3. Сделки, удостоверенные посредством простой электронной подписи лица, имеющего полномочия на их подписание, равнозначны подписанным документам на бумажных носителях, за исключением сделок, подлежащих

в соответствии с законодательством Республики Казахстан нотариальному удостоверению или обязательной государственной регистрации, и сделок, перечень которых утверждается уполномоченным органом, при выполнении следующих условий:

1) между сторонами сделки достигнуто соглашение в письменной форме об использовании простой электронной подписи при совершении сделок между ними;

2) стороны сделки соглашением между ними в письменной форме признают подлинность и действительность сделок, заключенных между ними посредством простой электронной подписи.

Требования настоящей статьи действуют в рамках пилотного проекта до 1 июля 2026 года.»;

8) статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Архитектура «электронного правительства»

Формирование, мониторинг реализации и развитие архитектуры «электронного правительства» осуществляются в соответствии с правилами формирования и мониторинга реализации архитектуры «электронного правительства».

Развитие архитектуры «электронного правительства» обеспечивается с учетом единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.»;

9) пункт 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«2. Государственные органы, государственные юридические лица, субъекты квазигосударственного сектора размещают на архитектурном портале «электронного правительства» сведения об объектах информатизации и электронные копии технической документации к ним в соответствии с правилами формирования и мониторинга реализации архитектуры «электронного правительства».

Перечень технической документации к объекту информатизации, требуемой к размещению, определяется правилами формирования и мониторинга реализации архитектуры «электронного правительства».»;

10) подпункт 2) пункта 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«2) архитектуры «электронного правительства», а также требований по управлению данными;»;

11) пункт 4 статьи 60 изложить в следующей редакции:

«4. Администраторы бюджетных программ, за исключением специального государственного органа Республики Казахстан, размещают расчеты расходов на государственные закупки товаров, работ и услуг в сфере информатизации в информационной системе государственного планирования.».

36. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) статью 1 дополнить подпунктами 7-2) и 7-3) следующего содержания:

«7-2) платежная транзакция с признаками мошенничества – платеж и (или) перевод денег (включая попытку совершения такого платежа и (или) перевода денег, платеж и (или) перевод денег, находящиеся в процессе исполнения), осуществленные в результате действий третьих лиц, направленных на хищение денег клиента путем обмана или злоупотребления доверием;

7-3) центр обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (далее – антифрод-центр) – юридическое лицо Национального Банка Республики Казахстан, которое осуществляет меры, направленные на предотвращение платежных транзакций с признаками мошенничества;»;

2) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

«Статья 25-1. Антифрод-центр

1. Антифрод-центр:

1) осуществляет сбор, консолидацию и хранение сведений о событиях и попытках по платежным транзакциям с признаками мошенничества, поступивших от финансовых организаций, платежных организаций, операторов сотовой связи и органов уголовного преследования;

2) обрабатывает и анализирует данные по платежам и (или) переводам денег, отнесенным в соответствии с установленными критериями к платежным транзакциям с признаками мошенничества, необходимые финансовым организациям, платежным организациям, операторам сотовой связи, органам уголовного преследования;

3) предоставляет информацию, необходимую для предотвращения платежных транзакций с признаками мошенничества, финансовым организациям, платежным организациям, операторам сотовой связи, органам уголовного преследования, в том числе информацию об угрозах, уязвимостях, предпосылках возникновения событий, а также методах их предупреждения и ликвидации последствий;

4) обеспечивает соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

5) выполняет иные функции, определенные Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законами Республики Казахстан.

2. Платеж и (или) перевод денег (включая попытку совершения такого платежа и (или) перевода денег, платеж и (или) перевод денег, находящиеся в процессе исполнения) признаются финансовой организацией, платежной организацией платежной транзакцией с признаками мошенничества:

1) если имеется заявление клиента о выявлении им платежной транзакции с признаками мошенничества;

2) если имеется подтвержденная информация от органа уголовного преследования;

3) если в соответствии с внутренними документами финансовой организации, платежной организации имеются такие основания;

4) если бенефициар платежа и (или) перевода денег находится в базе данных о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества.

3. Требования к порядку осуществления деятельности антифрод-центра и взаимодействия антифрод-центра с лицами, участвующими в деятельности антифрод-центра, устанавливаются нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Лицами, участвующими в деятельности антифрод-центра, являются финансовые организации, платежные организации, операторы сотовой связи, органы уголовного преследования, Национальный Банк Республики Казахстан и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Орган уголовного преследования в течение трех рабочих дней с момента получения сообщения (информации) от антифрод-центра по платежной транзакции с признаками мошенничества информирует антифрод-центр о необходимости уведомления финансовых организаций, платежных организаций о наличии оснований для отказа в осуществлении платежа и (или) перевода денег и дальнейшем приостановлении либо их отсутствии для возобновления платежа и (или) перевода денег. В случае неинформирования органом уголовного преследования в течение трех рабочих дней о дальнейших действиях финансовые организации, платежные организации осуществляют данный платеж и (или) перевод денег, если не имеется иных оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, препятствующих осуществлению данного платежа и (или) перевода денег.

5. Финансовая организация, платежная организация при выявлении платежной транзакции с признаками мошенничества осуществляют следующие действия:

1) приостанавливают исполнение указания и (или) блокируют сумму денег на срок не более трех рабочих дней;

2) в порядке, установленном договором, заключенным с клиентом, предоставляют клиенту информацию о приостановлении исполнения указания и (или) блокировании платежа и (или) перевода денег с указанием причин и оснований;

3) направляют уведомление в антифрод-центр для отправки информации по платежной транзакции с признаками мошенничества в орган уголовного преследования для последующего проведения мероприятий, установленных законами Республики Казахстан;

4) в случае неполучения по истечении трех рабочих дней решения органа уголовного преследования о дальнейшем приостановлении платежа и (или) перевода денег либо об отсутствии необходимости в приостановлении такого платежа и (или) перевода денег осуществляют данный платеж и (или) перевод денег, если не имеется иных оснований, предусмотренных законами Республики Казахстан, препятствующих проведению данного платежа и (или) перевода денег.

6. Финансовые организации, платежные организации при получении информации от антифрод-центра о лицах, связанных с платежными транзакциями с признаками мошенничества, отказывают или приостанавливают в исполнении указания в сроки и порядке, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

7. Антифрод-центр и лица, участвующие в деятельности антифрод-центра, несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

8. Финансовые организации, платежные организации обязаны направлять в антифрод-центр информацию обо всех событиях и (или) попытках осуществления платежных транзакций с признаками мошенничества по форме, в сроки и порядке, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

9. Антифрод-центр вправе предоставлять органам уголовного преследования данные по платежным транзакциям с признаками мошенничества, в том числе относящиеся к банковской и иной охраняемой законом тайне, в соответствии с законами Республики Казахстан.

10. Антифрод-центр осуществляет формирование и ведение баз данных о событиях и попытках осуществления платежной транзакции с признаками мошенничества, представляет к ним доступ лицам, участвующим в деятельности антифрод-центра, в режиме реального времени в порядке, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

11. Антифрод-центр осуществляет без согласия клиента обмен данными с финансовыми организациями, платежными организациями, операторами сотовой связи, органами уголовного преследования, обработку данных по платежным транзакциям с признаками мошенничества, включающими сведения о клиенте-физическом лице, его индивидуальном идентификационном номере, номере банковского счета и (или) платежной карточки, абонентском номере сотовой связи, документе, удостоверяющем личность, и другие сведения, необходимые для идентификации клиента и платежей и (или) переводов денег с его участием.»;

3) пункт 4 статьи 50 после слов «законодательством Республики Казахстан о» дополнить словами «платежах и платежных системах,».

37. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»:

часть первую подпункта 26) части первой пункта 2 статьи 26 после слов «Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» дополнить словами «пунктом 6-1 статьи 29 Закона Республики Казахстан «О связи»,».

38. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О промышленной политике»:

часть вторую статьи 24 изложить в следующей редакции:

«Основными задачами отраслевых центров технологических компетенций являются осуществление технологического прогнозирования соответствующей отрасли, содействие в разработке и реализации целевой технологической программы, мониторинг мировых технологических трендов, определение текущих условий и конкурентных преимуществ для ускоренного технологического развития, а также потребностей и заинтересованности субъектов частного предпринимательства, содействие в распространении наилучших практик и опыта инновационной деятельности среди субъектов предпринимательства соответствующей отрасли, осуществление международного сотрудничества с целью привлечения в Республику Казахстан иностранных инвестиций.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 6, 8, 10 и 17 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 21 мая 2024 года

№ 86-VІIІ ЗРК