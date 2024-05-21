Закон Республики Казахстан Законы 21 мая 2024 г. 10:00 2 О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности Ратифицировать Протокол о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, совершенный в Женеве 6 декабря 2005 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 20 мая 2024 года № 85-VІIІ ЗРК