Закон Республики Казахстан

О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

Ратифицировать Протокол о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, совершенный в Женеве 6 декабря 2005 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 20 мая 2024 года

№ 85-VІIІ ЗРК