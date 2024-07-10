Закон Республики Казахстан

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О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 25 декабря

2017 года следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый подпункта 2) пункта 1 статьи 189 исключить;

2) в пункте 17 статьи 381 слова «квитанций или иных документов» заменить словами «электронных лотерейных билетов»;

3) подпункты 48) и 53) части первой статьи 394 изложить

в следующей редакции:

«48) транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники

при соблюдении следующих условий:

реализующее юридическое лицо является уполномоченным представителем производителя транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники;

транспортные средства и (или) сельскохозяйственная техника приобретены у производителя без налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 38) части первой настоящей статьи.

В целях применения настоящего подпункта уполномоченным представителем производителя транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники признается юридическое лицо, назначенное уполномоченным представителем в рамках сделки, заключенной с производителем транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, и включенное в реестр уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя.

Реестр уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя, ведется уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности по утвержденной им форме;»;

«53) бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом, при соблюдении следующих условий:

для производителя бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов – в состав реализуемого бытового прибора и (или) прибора бытовой электроники, а также их (его) компонентов входят ранее ввезенные сырье и (или) материалы, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 399 или

пунктом 5 статьи 451 настоящего Кодекса;

для уполномоченного представителя производителя бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов – бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники, а также их компоненты приобретены у производителя без налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящим подпунктом;

для иных лиц, реализующих бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники, а также их компоненты, – указанные бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники, а также их компоненты приобретены у производителя или уполномоченного представителя без налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящим подпунктом.

В целях применения настоящего подпункта уполномоченный орган

в области государственного стимулирования промышленности

по утвержденной им форме ведет реестр юридических лиц, являющихся:

производителями бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов;

уполномоченными представителями производителя;

иными лицами, реализующими бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники, а также их компоненты.»;

4) параграф 7 главы 69 исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 2) статьи 1, который вводится в действие со дня введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации».

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 8 июля 2024 года

№ 119-VІIІ ЗРК

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