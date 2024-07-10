Закон Республики Казахстан Законы 10 июля 2024 г. 2:40 0 О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года следующие изменения: 1) абзац одиннадцатый подпункта 2) пункта 1 статьи 189 исключить; 2) в пункте 17 статьи 381 слова «квитанций или иных документов» заменить словами «электронных лотерейных билетов»; 3) подпункты 48) и 53) части первой статьи 394 изложить в следующей редакции: «48) транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники при соблюдении следующих условий: реализующее юридическое лицо является уполномоченным представителем производителя транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники; транспортные средства и (или) сельскохозяйственная техника приобретены у производителя без налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 38) части первой настоящей статьи. В целях применения настоящего подпункта уполномоченным представителем производителя транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники признается юридическое лицо, назначенное уполномоченным представителем в рамках сделки, заключенной с производителем транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, и включенное в реестр уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя. Реестр уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя, ведется уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности по утвержденной им форме;»; «53) бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом, при соблюдении следующих условий: для производителя бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов – в состав реализуемого бытового прибора и (или) прибора бытовой электроники, а также их (его) компонентов входят ранее ввезенные сырье и (или) материалы, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 3 статьи 399 или пунктом 5 статьи 451 настоящего Кодекса; для уполномоченного представителя производителя бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов – бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники, а также их компоненты приобретены у производителя без налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящим подпунктом; для иных лиц, реализующих бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники, а также их компоненты, – указанные бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники, а также их компоненты приобретены у производителя или уполномоченного представителя без налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящим подпунктом. В целях применения настоящего подпункта уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности по утвержденной им форме ведет реестр юридических лиц, являющихся: производителями бытовых приборов и (или) приборов бытовой электроники, а также их компонентов; уполномоченными представителями производителя; иными лицами, реализующими бытовые приборы и (или) приборы бытовой электроники, а также их компоненты.»; 4) параграф 7 главы 69 исключить. Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 2) статьи 1, который вводится в действие со дня введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации». Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 8 июля 2024 года № 119-VІIІ ЗРК