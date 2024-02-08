Закон Республики Казахстан Законы 8 февраля 2024 г. 10:00 0 О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций, совершенное в Сингапуре 21 ноября 2018 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 7 февраля 2024 года № 60-VІIІ ЗРК