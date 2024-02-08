Закон Республики Казахстан

Законы
0

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций

Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций, совершенное в Сингапуре 21 ноября 2018 года.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 7 февраля 2024 года

№ 60-VІIІ ЗРК

Популярное

Все
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Нужна прозрачная ценовая политика
Первому министру обороны посвящается
Водонапорные башни обмерзают в Северо-Казахстанской области
На сцене – бурабайские бабушки!
Село ждет специалистов
Этот прекрасный мир
Основа мира
А про надбавку позабыли
Берегись, автомобиль
Дождь под куполом
Публичная порка
Указ Президента Республики Казахстан
Распоряжение Главы государства
Сдерживать тарифы или развиваться?
Когда каждая буква – искусство!
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
Путеводная звезда
«Здесь живу, работаю, говорю»
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]