Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций, совершенное в Сингапуре 21 ноября 2018 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 7 февраля 2024 года

№ 60-VІIІ ЗРК