Законопроект по ОСМС разработают в РК

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Об упорядочивании социальной поддержки и дальнейшем развитии здравоохранения, образования, науки сказал президент на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Ранее я давал поручение обеспечить более справедливое финансирование государственных социальных программ. Правительство начало эту работу. Только в прошлом году в сфере здравоохранения выявлены и оптимизированы неэффективные затраты на сумму более чем 140 миллиардов тенге. Следовательно, при ответственном подходе всегда можно найти резервы. Необходимо продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования. Предстоит принять еще ряд законодательных мер. Поэтому правительству следует оперативно проработать с парламентом законопроект по совершенствованию системы ОСМС. Документ должен быть принят до конца текущей сессии», - отметил глава государства.

Он добавил, что в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» за два года построено 460 объектов первичного звена, еще 195 планируется завершить в этом году. Однако модернизация многопрофильных центральных районных больниц продвигается не так, как хотелось бы.

«Половина из 32 больниц, запланированных на текущий год, еще на стадии разработки и экспертизы проектно-сметной документации. Вопрос их оснащения медицинским оборудованием тоже не решен. Правительству и акимам до конца этого года следует обеспечить ввод всех объектов первичного звена, а модернизацию центральных районных больниц завершить до конца 2026 года», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

#реформы #Образование #наука #ОСМС

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