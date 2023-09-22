Замакима Актау оштрафовали за занятие бизнесом

За занятие предпринимательством заместитель акима города Актау заплатил штраф в 483 тысячи тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента агентства РК по противодействию коррупции.

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«С начала года департамент составил 30 административных протоколов, по результатам рассмотрения которых в бюджет уплачено штрафов на 10 млн тенге», – сообщил на брифинге в СОК руководитель департамента антикора по Мангистауской области Шамурайт Шаменов.

Так, в занятии предпринимательской деятельностью уличили заместителя акима Актау. Чиновник сознательно нарушил требования статьи 154 КоАП «Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством РК запрет на осуществление такой деятельности» и был оштрафован на 483 тысячи тенге.