Заместитель акима Алматы покинула должность, чтобы ухаживать за ребенком

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Заместитель акима Алматы Асель Жунусова покинула должность по собственному желанию. Об этом стало известно в ходе встречи акима города Бауыржана Байбека с депутатами маслихата, передает Kazpravda.kz
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Асель Жунусова объяснила свой уход тем, что будет заниматься ребенком. Вместе с тем, известно, что она останется советником акима города.
"С большим сожалением ухожу. Буду заниматься ребенком, у меня ребенок с аутизмом", – сказала она.
Новым заместителем акима стал 34-летний Ильяс Усеров. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Управления экономики и бюджетного планирования города.
Усеров Ильяс Ерикович родился в городе Алматы. Выпускник Казахского Национального университета им. аль-Фараби, Казахского экономического университета имени Т.Рыскулова и университета Туран-Астана.
Начинал трудовую деятельность в алматинском филиале ДБАО "Сбербанк", был ведущим специалистом сектора кредитного администрирования.
В разные годы работал на различных должностях в управлении развития финансового сектора и координации внешней помощи Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, в управлении инвестиционной политики Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, в управлении политического развития финансового сектора Департамента управления государственными обязательствами и политического развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
Также был руководителем управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК.
На новом посту Ильяс Усеров будет курировать вопросы стратегии и бюджета, государственных активов, туристской деятельности, международного сотрудничества и цифровизации.
almaty.gov.kz