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Данное растение занесено в Красную книгу Казахстана и явялется реликтовым, эндемичным видом Туранской провинции.

Катран беззубый размножается семенами, цветет в апреле-мае, а плодоносит в мае-июне.

Открытие редкого вида имеет большую ценность для науки и подчеркивает важность сохранения экосистемы Устюрта. Инспекторы заповедника продолжают мониторинг и исследование ареала этого вида растения.

Напомним, ранее в нацпарке «Бурабай» обнаружили редкие виды грибов. Один из них клавариадельфус пестиковый (Clavariadelphus sp.). Самая необычная его особенность – он вырастает всего один раз в 3-5 лет. В настоящее время он занесен в красные книги нескольких стран.