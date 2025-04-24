Краснокнижное реликтовое растение обнаружили в Устюртском заповеднике

Природа
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Венера Баталова
корреспондент

Редкое растение «Катран беззубый» запечатлел старший научный сотрудник отдела науки государственного природного заповедника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Фото: Qazaqormany

Данное растение занесено в Красную книгу Казахстана и явялется реликтовым, эндемичным видом Туранской провинции.

Катран беззубый размножается семенами, цветет в апреле-мае, а плодоносит в мае-июне.

Открытие редкого вида имеет большую ценность для науки и подчеркивает важность сохранения экосистемы Устюрта. Инспекторы заповедника продолжают мониторинг и исследование ареала этого вида растения.

Напомним, ранее в нацпарке «Бурабай» обнаружили редкие виды грибов. Один из них клавариадельфус пестиковый (Clavariadelphus sp.). Самая необычная его особенность – он вырастает всего один раз в 3-5 лет. В настоящее время он занесен в красные книги нескольких стран.

#заповедник #растение #Красная книга

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