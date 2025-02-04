«Занимались подрывной деятельностью» – британский журналист раскритиковал агентство USAID

В Сети появился пост известного британского журналиста и телеведущего Афшина Раттанзи, где тот в достаточно жесткой манере высказался о деятельности агентства

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Известный журналист и телеведущий Афшин Раттанзи высказался о деятельности агентства USAID, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz

По мнению Раттанзи, организация, называвшая своей целью управление гражданской зарубежной помощью и содействие в развитии, на деле ответственна за "подрывную деятельность, проникновение и саботаж по всей Европе, Латинской Америке, Ближнему Востоку, Африке и Азии". В частности, журналист отметил "отпечатки пальцев" USAID на Майдане в Украине, "Белых касках" в Сирии, попытке свержения Уго Чавеса в Венесуэле.

"Демократы по-прежнему пытаются спасти преступную смену режима внешнеполитического истеблишмента Вашингтона. Эта отвратительная организация проложила дорогу в ад во всех странах, в которые она проникла под видом "укрепления демократии" и "расширения средств массовой информации". Хотя USAID финансировало некоторые комические и глупые программы по политике идентичности, не заблуждайтесь", – заявил эксперт.

Это уже не первое за короткое время громкое публичное выступление с критикой агентства. Так, утверждает DW, 2 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намечающихся отставках в руководстве USAID, поскольку им, цитата: "управляет кучка радикалов-безумцев".

"Мы их убираем, а затем примем решение", – добавил лидер США.

С ним солидарен американский миллиардер и с недавнего времени глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск, прозвавший агентство "преступной организацией", которой "пора умереть".

Более того, в своем аккаунте в соцсети X бизнесмен, обращаясь к подписчикам, поинтересовался, знают ли они, что "USAID, используя налоговые доллары, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей".

Также, на сайте Белого дома появились некоторые примеры "расходов и злоупотреблений" агентства, среди которых есть любопытный пункт:

"Миллионы в пользу EcoHealth Alliance, который участвовал в исследованиях в лаборатории Уханя".

Вместе с тем, сообщает BBC, на минувшей неделе около сотни сотрудников USAID были отправлены в административные отпуска и лишились доступа к своей электронной почте.

3 февраля телеканал CNN уведомил о закрытии штаб-квартиры Агентства США по международному развитию в Вашингтоне:

"По указанию руководства агентства штаб-квартира USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, будет закрыта для персонала агентства в понедельник, 3 февраля 2025 года. Сотрудники агентства, которые обычно работают в штаб-квартире USAID, завтра будут работать удаленно, за исключением персонала, выполняющего основные функции по обслуживанию на месте и в здании, с которым высшее руководство свяжется индивидуально".

Со стен здания сняли логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности USAID, сайт и аккаунт в соцсети X прекратили работу. Предполагалось, что работу прекратит и сама организация.

Однако, позднее госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что взял на себя роль исполняющего обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID).

По данным CNN, Рубио назвал себя исполняющим обязанности директора USAID на встрече с журналистами во время визита в Сальвадор. Подход агентства он счел "безответственным и не отвечающим национальным интересам США", поэтому американским властям и необходимо его пересмотреть. При этом, о полном упразднении организации, несмотря на высказываемые предположения, речи не идет.