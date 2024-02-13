Запаслись семенами

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Восточном Казахстане аграрии делают ставку на масличные культуры.

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Планами на предстоящую посевную поделились в областном управлении сельского хозяйства.

Чуть меньше половины всей пашни – 290 тыс. га, или 45,3% – займут зерновые и зернобобовые культуры. В том числе под пшеницу предусмотрено 189,5 тыс. га, или примерно 30%. Около пятой части земель традиционно отведено под кормовые культуры, 2,8% – под картофель, овощи, бахчи.

Больше трети всех посевов хозяйства намерены отдать под масличные культуры, в основном подсолнечник – 197,6 тыс. га, или 33,1%. Последняя цифра многие годы держится примерно на одном уровне, хотя при рациональном земледелии подсолнечник, сильно снижающий плодородие почвы, не должен превышать в посевах 20, максимум 25%.

На сегодня хозяйства области на 100% обеспечены семенами по зерновым, масличным, овощам и на 75% – по кормовым культурам. Для успешной весенней кампании региону необходимо не менее 20 тыс. тонн дизтоп­лива. По данным Минэнерго, цена составит 250 тенге за литр – на 15% ниже рыночной. Кроме того, заключены договоры на приобретение 26 тыс. тонн минеральных удобрений – это 100% от потребностей хозяйств.

– В бюджете области для поддержки аграриев предусмотрено больше 4 миллиардов тенге, – рассказала и. о. руководителя облсельхозуправления Ажар Каджибекова. – В том числе больше одного миллиарда тенге – на субсидирование семеноводства и 1,6 миллиарда – на удешевление минеральных удобрений. Еще 16 миллионов запланировано под субсидии доставки поливной воды.

На востоке республики посевная, как правило, стартует в середине апреля в южных райо­нах области и в конце месяца – в цент­ральных и северных. Как подчеркнули специалисты, из 19 социально значимых продуктов по 16 видам Восточный Казахстан­ обеспечивает сам себя на 50–100%.

Регион самодостаточен по производству зерна, молока, мяса, растительного масла, картофеля и некоторых других овощей.

#ВКО #бюджет #аграрии #посевная #семена

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