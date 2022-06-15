Фото: Kazpravda.kz
Мажилис
Запрет на ввоз растений намерены ввести в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект «О растительном мире» с сопутствующими поправками. Документ предусматривает введение запрета на ввоз в страну чужеродных видов растений, представляющих угрозу для естественной флоры, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев указал на важность принятия отдельного закона «О растительном мире».

«Целью принятия законопроекта является введение правового регулирования отношений в области охраны, воспроизводства и рационального использования растительного мира на всей территории страны. В сферу регулирования законопроекта войдут объекты растительного мира, произрастающие в естественных условиях, а также дикорастущие растения и их части, содержащиеся в специальных условиях в целях сохранения генетических ресурсов. Положения законопроекта «О растительном мире» не распространяются на сельскохозяйственные растения, а также объекты растительного мира на приусадебных, дачных и садовых участках», - сказал он.

Мотивируя необходимость принятия закона, он сообщил, что в силу хищнического использования происходит истощение сырьевых запасов лекарственных растений. А росту неконтролируемого объема использования лекарственных растений способствует повышенный спрос на внешних рынках. Так, ссылаясь на данные таможенной статистики, министр напомнил, что основными рынками сбыта казахстанского корня солодки являются Китай, Турция и США.

«С 2018 по 2021 год в Китай вывезено 32,7 тыс. тонн корня солодки, что значительно превышает рекомендуемый Институтом ботаники и фитоинтродукции объем. Другим неурегулированным вопросом является бесконтрольный ввоз на территорию Казахстана чужеродных видов растений. Уже имеются случаи, когда в страну были завезены чужеродные виды растений. Так, на территории Регионального природного парка «Медеу» наблюдается распространение чужеродного вида растения - завезенного с Северной Америки клена древесного «Асер Негундо», который вытесняет абрикос обыкновенный и яблоню Сиверса. Также имеется угроза ввоза в страну чужеродных растительных ресурсов, зараженных инвазивными вредителями и болезнями. Например, в зеленых насаждениях Алматы наблюдается активное распространение Охридского минера, который повреждает каштаны, а также вредителя, который повреждает дубовые насаждения», - отметил Сериккали Брекешев.

Законопроект, по его словам, определяет порядок инвентаризации, государственного мониторинга и кадастра объектов растительного мира. Это позволит вести учет растительных ресурсов по всей стране, анализировать изменения их количественных и качественных характеристик, а также экономическую оценку объектов растительного мира.

Также документом устанавливается порядок озеленения путем районирования пород деревьев, кустарников, а также травянистых растений, на основании рекомендаций, предоставленных научными организациями.

Законопроект устанавливает требования к интродукции и гибридизации объектов растительного мира, а также запрет на ввоз чужеродных видов растений, представляющих угрозу для естественной флоры.

«Законопроектом устанавливается уведомительный порядок в сфере обращения отдельными видами растительного мира. Это означает, что отечественные предприятия будут иметь возможность на законных основаниях рационально использовать растительные ресурсы для производства фармацевтической, пищевой и технической продукции. Данная мера позволит развивать малый и средний бизнес, привлекать инвестиции в эту сферу, а также увеличить доходы госбюджета за счет введения платы за специальное использование растительного мира субъектами бизнеса. Казахстанцы же смогут осуществлять сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений для личного и домашнего пользования на безвозмездной основе и без разрешительных документов», - резюмировал глава Минэкологии.

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