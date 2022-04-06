Запрет на вывоз бензина и дизтоплива хотят продлить в Казахстане

Власти Казахстана хотят ввести запрет на вывоз из Казахстана автотранспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Проект соответствующего приказа «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан» размещен на портале «Открытые НПА» до 19 апреля 2022 года для публичных обсуждений.

«В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 6 и подпунктом 1) пункта 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан», со статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе, а также разделом 10 Приложения 7 к Договору приказываем ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов», – сказано в тексте документа.

Исключение составляют смазочные масла.

Напомним, в ноябре 2021 года в Казахстане был введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.