Запущен информационный портал об участниках Великой Отечественной войны из Казахстана

Сайт batyrlargatagzym.kz представляет собой уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполненный сведениями о ветеранах-казахстанцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне

Фото взято из сайта batyrlargatagzym.kz

Данный портал — это результат общей совместной работы министерства культуры и информации РК, в том числе Комитета архивов, документации и книжного дела, министерства обороны РК, волонтеров и гражданского общества.

Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был запущен министерством культуры и информации в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров.

На сегодняшний день функционал был расширен, систематизированы данные до полноценного портала. В течение года, к 80-летию Великой Отечественной войны портал будет доработан до информационной интерактивной системы, которая объединит данные о всех ветеранах-казахстанцах.

В реализации проекта приняли участие неправительственные организации и волонтеры.

Каждый казахстанец может внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах Великой Отечественной войны. Каждый может помочь проекту в дополнении сайта, передавая для копирования сохранившиеся документы из личных семейных архивов. Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы.

Как отметил глава государства на III заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс», государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги.

Важной частью работы портала является устранение «белых пятен» и восстановление исторической справедливости. Главная цель проекта – обеспечить каждому герою заслуженное признание в истории.