Запущен информационный портал об участниках Великой Отечественной войны из Казахстана

Сайт batyrlargatagzym.kz представляет собой уникальный информационный ресурс открытого доступа, наполненный сведениями о ветеранах-казахстанцах, принимавших участие в Великой Отечественной войне
Данный портал — это результат общей совместной работы министерства культуры и информации РК, в том числе Комитета архивов, документации и книжного дела, министерства обороны РК, волонтеров и гражданского общества.
Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был запущен министерством культуры и информации в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров.
На сегодняшний день функционал был расширен, систематизированы данные до полноценного портала. В течение года, к 80-летию Великой Отечественной войны портал будет доработан до информационной интерактивной системы, которая объединит данные о всех ветеранах-казахстанцах.
В реализации проекта приняли участие неправительственные организации и волонтеры.
Каждый казахстанец может внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах Великой Отечественной войны. Каждый может помочь проекту в дополнении сайта, передавая для копирования сохранившиеся документы из личных семейных архивов. Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы.
Как отметил глава государства на III заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс», государство проводит последовательную работу по сохранению памяти о наших соотечественниках, совершивших в годы войны беспримерные ратные и трудовые подвиги.
Важной частью работы портала является устранение «белых пятен» и восстановление исторической справедливости. Главная цель проекта – обеспечить каждому герою заслуженное признание в истории.