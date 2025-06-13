Зарплата работников водной отрасли вырастет до 50%

Водное хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Ожидается, что это снизит текучесть кадров в водной сфере и позволит привлекать в нее больше высококвалифицированных специалистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подписал закон, предусматривающий внесение изменений в закон «О естественных монополиях», направленных на повышение заработной платы работников водной отрасли. Поправки были разработаны Минводы, сообщает Kazpravda.kz

Изменения позволят повысить заработную плату более 25 тысяч работников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения. В зависимости от регионов и по данным статистики, оплата труда вырастет в среднем на 35-50% – до уровня специалистов в областях теплоэнергетики и электроэнергетики. Предполагается, что это снизит текучесть кадров в водной сфере и позволит привлекать в нее больше высококвалифицированных специалистов.

Поправки в закон «О естественных монополиях» вступят в силу 1 сентября этого года.

«Согласно статистическим данным, уровень заработной платы в сферах теплоэнергетики и электроэнергетики составляет в среднем 330 тысяч тенге. В сфере водного хозяйства – 231 тысячу тенге. Разница значительная. Принятые поправки направлены на повышение кадрового потенциала водной отрасли – одной из важнейших для развития страны», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.  

Напомним, что в прошлом году Минводы в среднем на 25% увеличило заработную плату работникам РГП «Казводхоз».

#зарплата #работники #Минводы

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