Повышение оплаты труда тренеров и инструкторов-педагогов в области спорта в Казахстане — системный процесс, который поэтапно реализуется в соответствии с поручением Главы государства, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Так, с 2020 года заработная плата педагогических работников спортивной направленности ежегодно увеличивалась на 25%. К 2024 году рост составил 100%. Это повышение было осуществлено в рамках исполнения поручений, данных в Послании Президента народу Казахстана от 2 сентября 2019 года.

Кроме того, с 2022 года базовая заработная плата работников сферы физической культуры и спорта — тренеров, методистов, инструкторов и других специалистов — также увеличивается в течение четырёхлетнего периода. В 2025 году данный показатель достиг 100%.

В целях стимулирования повышения профессиональной квалификации тренеров-педагогов начата работа по введению дополнительной надбавки.

В частности, с 2026 года тренерам, прошедшим специальный квалификационный тест и осуществляющим учебно-тренировочный процесс в соответствии с национальными стандартами, будет предусмотрена доплата в размере 30% от ежемесячного должностного оклада.

Таким образом, в стране последовательно продолжается работа по повышению статуса специалистов в сфере спорта, поэтапному увеличению заработной платы и созданию условий для их профессионального развития.