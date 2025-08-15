Зарплата учителей выросла в два раза – Токаев

Президент,Образование
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об этом на пленарном заседании Августовской конференции учителей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Великий просветитель Ахмет Байтурсынов говорил: «Душа школы – это учитель». Если мы хотим стать передовой страной, необходимо обеспечить наилучшие условия для учителей. Я уделяю образованию особое внимание. Вы помните, что одно из моих первых решений на посту Президента в 2019 году касалось именно педагогов», - сказал Глава государства.

По словам Президента, в условиях глобализации успеха добьется только та страна, которая обладает передовыми знаниями и новыми технологиями.

«Если сегодня мы воспитаем интеллектуальное новое поколение, то завтра будем в авангарде мирового развития. Поэтому поддержка образования остается главным приоритетом государственной политики», - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что за последние годы в этой сфере проделана большая работа. С 2019 года бюджет системы образования вырос в 3 раза. Введено в эксплуатацию 1 200 школ для более чем миллиона учеников. В рамках проекта «Келешек мектептері» запланировано строительство 217 школ, 128 из них уже возведены. На средства Фонда поддержки инфраструктуры образования открыто более 60 школ, еще около 30 сейчас строятся.

Принят Закон «О статусе педагога», учреждено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Оно присвоено уже 74 учителям. В прошлом году двое педагогов удостоились звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Это свидетельство огромного уважения, которое оказывает государство всему педагогическому сообществу.

«Мы уделяем особое внимание повышению социального статуса учителей. За последние 4 года их зарплата выросла в 2 раза. Сейчас надбавки получают более 500 тысяч учителей. Запущен проект «1000 лидеров изменений в образовании». 332 участника этого проекта уже стали директорами школ. Учителя освобождены от дополнительной работы, не входящей в круг их обязанностей. Благодаря этому они могут полностью сосредоточиться на обучении детей», - добавил Президент.

#Токаев #президент #зарплата #учитель

