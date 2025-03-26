Зарплату тренерам могут на 30% увеличить в Казахстане

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

На системной основе ведется работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В настоящее время Минтуризма разрабатывается второй пакет изменений и дополнений в профильный закон.

На площадке СЦК вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев сообщил, что законопроектом предусматривается определение понятий и полномочий, связанных с нормативным подушевым финансированием в детско-юношеских спортивных школах, наделение уполномоченного органа правом утверждения методики, правил подушевого финансирования, порядка размещения государственного заказа и требований к аккредитации ДЮСШ.

«Министерством уже начата соответствующая работа в этом направлении. Данный вопрос рассмотрен на заседании основной республиканской бюджетной комиссии и нашел положительное решение. В целях повышения статуса тренерской профессии Министерством также предусмотрено увеличение средней заработной платы на 30% за реализацию программ в соответствии с обновленными едиными спортивными стандартами», – сказал вице-министр.

Наряду с этим, ведется цифровая трансформация отрасли. В рамках реализации платформы «Физическая культура и спорт (Е-спорт)» Министерством в прошлом году в пилотном режиме были запущены три основных модуля.

Речь идет о таких проектах, как «Единая база паспортов спортсменов, тренеров, судей и методистов», «Электронный календарь спортивно-массовых мероприятий», «Единый реестр спортивных объектов».

Необходимо отметить, что рассматривается передача региональных организаций физической культуры и спорта, обеспечивающих подготовку спортсменов областей, городов республиканского значения и столицы, введение уполномоченного органа. Реализация указанных реформ и законодательных изменений придаст новый импульс укреплению международного авторитета РК в спортивной сфере.

В настоящее время ведомством ведется работа по переводу детско-юношеских высших спортивных школ, спортивно-интернатных школ, Центров олимпийской подготовки с регионального на республиканский уровень.

#Спорт #зарплата #СЦК #Минтуризма #тренеры

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