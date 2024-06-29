Зарубежные эксперты провели инспекцию «указанного района» на западе страны

В рамках исполнения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности военные эксперты Бельгии с участием представителей Франции и США провели инспекцию «указанного района» в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Для военных инспекторов командования бригады морской пехоты и авиационной базы Актау дали брифинги об имеющихся на вооружении образцах вооружения и военной техники, текущей военной деятельности на учебных полигонах, участии военнослужащих в республиканских и международных учениях, сообщает Минобороны РК.

Зарубежным экспертам также была предоставлена возможность осуществить воздушную инспекцию с облетом «указанного района» военно-транспортным вертолетом армейской авиации Военно-воздушных сил.

Мероприятия прошли в атмосфере взаимопонимания и транспарентности. Инспекторы отметили полное соответствие ранее предоставленной информации в рамках ежегодного обмена и выполнение Казахстаном международных обязательств.

Инспекционная группа Бельгии выразила свою признательность представителям Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций Министерства обороны РК и командованию частей за оказанное содействие в проведении инспекции и отметила высокий уровень профессионализма военнослужащих Вооруженных сил РК.