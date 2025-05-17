Зарубежные лидеры поздравили Токаева с днем рождения

Президент
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Президент Казахстана провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

Свои добрые пожелания Президенту также направили видные политические и общественные деятели, представители интеллигенции, граждане нашей страны.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

#Касым-Жомарт Токаев #день рождения #поздравления

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