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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

Руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

Свои добрые пожелания Президенту также направили видные политические и общественные деятели, представители интеллигенции, граждане нашей страны.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.