Заседание Госкомиссии по полной реабилитации жертв политрепрессий прошло в Акорде

Ерлан Карин провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz .

Фото: akorda.kz

На заседании рассмотрели ход реализации исследовательской, издательской и архивной работы Государственной комиссии.

В ходе мероприятия были анонсированы планы по изданию в 2023 году очередного блока сборников материалов и документов, посвященных истории политических репрессий.

Также учеными и экспертами представлены результаты научных проектов, ориентированных на углубленное изучение и анализ материалов, связанных с тематикой политических репрессий периода 20-50-х годов XX столетия.

Кроме того, на заседании рассмотрели ход исполнения программы целевого финансирования, реализуемой в целях поддержки ученых и исследователей для организации изыскательской работы.

По итогам заседания даны поручения, направленные на реализацию ключевых задач Государственной комиссии по развитию издательской деятельности, продолжению научно-исследовательской работы, систематизации и фондированию архивной базы.