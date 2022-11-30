Защищенность должна стать реальностью

В столице и Алматы проходят «круглые столы», семинары, реализуются творческие проекты, которые направлены на информирование населения о проблеме бытового насилия и его предупреждение.

В Астане состоялся «круглый стол» на тему «Расширенный диалог в Центральной Азии: «Борьба с насилием: женщины и девочки в группе риска. Устранение причин и оказание помощи. Укрепление доступа к правосудию». В его работе принимали участие уполномоченные по правам человека и лидеры национальных структур по делам женщин Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Туркменистана, Турции, представители государственных органов, международных организаций и гражданского сектора, правозащитники и эксперты из стран Центральной Азии.

Организаторами мероприятия выступили Парламент Республики Казахстан, уполномоченный по правам человека в РК, Нацио­нальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Офис программ ОБСЕ в Астане, Структура «ООН-женщины» в Казахстане при поддержке Министерства иностранных дел РК.

– Насилие препятствует полноценному участию женщин в жизни общества. К сожалению, анализ преступности свидетельствует, что применяемый институт защиты и профилактики не обеспечивает полной безопасности пострадавших, – выступила уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова. – Несмотря на законодательное урегулирование мер, двухлетняя практика показывает их низкую результативность. В этой связи необходимо усилить реагирование на насилие путем переформатирования работы полицейских служб в рамках проекта «Сервисная полиция», парт­нерской работы с гражданским институтом, развития экономических возможностей и навыков женщин, а также привлечения психологов, социологов и специалистов в области культуры.

Депутат Мажилиса Парламента Айгуль Нуркина подчеркнула, что Казахстан солидарен в искоренении основных причин гендерного насилия и оказании помощи женщинам и девочкам из группы риска.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем видео­обращении на глобальном форуме «Поколение равенства» отметил, что Казахстан создал прочную правовую базу, важнейшим элементом которой является Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. Был подписан Указ о дальнейших мерах в области прав человека, одним из основных направлений которых является обеспечение гендерного равенства, – сказала она. – Кроме того, Республика Казахстан присоединилась к двум партнерским объединениям – Коалиции действий по противодействию гендерному насилию и Коалиции действий по экономической справедливости и правам, что предполагает принятие государством ряда обязательств. Важным шагом для улучшения положения казахстанских женщин и детей является присоединение и ратификация Республикой Казахстан ряда международных конвенций.

Как известно, на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Казахстан был избран членом Совета по правам человека (СПЧ) на 2022–2024 годы с повесткой дня по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Наша страна активно участвует в работе Комиссии ООН по положению женщин, которая рассмат­ривает выполнение международных стандартов по защите и продвижению прав женщин.

Тем не менее в Центральной Азии, как и во всем мире, насилие в отношении женщин и девочек остается распространенным явлением. Бюро национальной статистики РК сообщило, что в 2021 году в Казахстане официально зарегистрировано почти 61,5 тыс. случаев бытового насилия над женщинами. Эксперты неправительственных организаций убеждены, что около 90% женщин умалчивают данный факт, не придавая огласке происходящее в их семьях. Главная причина – страх.

Впрочем, по данным Министерства внутренних дел РК от 18 ноября текущего года, жерт­вы насилия стали активнее сообщать о таких фактах. Только в текущем году в полицию поступило 100 тысяч сигналов о бытовом насилии.

– Большинство из них приходятся на города Шымкент, Астану, Алматы, а также Карагандинскую, Павлодарскую и Костанайскую области, – ранее отмечал глава ведомства Марат Ахметжанов. – В то же время по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как потерпевшие отказывались от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь правонарушителей к ответственности.

В итоге только за этот год совершено 668 преступлений на семейно-бытовой почве. Как пояснил глава ведомства, министерством принимаются меры реагирования по каждому сигналу о бытовом насилии. С начала года в отношении дебоширов составлено 35 тыс. административных протоколов. Из них по решению суда арестованы более 10 тыс. лиц, предупреждены – 8,5 тыс., оштрафованы – 675, для обеспечения безопасности потерпевших вынесено 67 тыс. защитных предписаний.

– По ходатайству полиции судами установлено 10 тысяч особых требований к поведению правонарушителей, все они ставятся на профилактический учет. За нарушение установленных ограничений к административной ответственности привлечено 7,5 тысячи «семейных тиранов», – сообщал Марат Ахметжанов.

В соответствии с установками Главы государства пересмотрены подходы к организации работы с потерпевшими. Введена специализация следователей-женщин для расследования таких преступлений. Особая роль отводится инспекторам по защите женщин от насилия. За счет внутренних резервов их численность была увеличена вдвое. Теперь такие должности введены в каждом районном отделении полиции.

Старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия МПС ДВД города Алматы Акбота Абылкасымова в свою очередь проинформировала, что основная цель всех республиканских мероприятий в рамках международной акции – это ознакомление широких слоев населения с проводимыми мерами по профилактике и предупреждению насилия в отношении женщин, охране материнства, детства, укреп­лению роли семьи в обществе.

– В период проведения акции, с 25 ноября по 10 декабря, нами запланирована проверка по мес­ту жительства лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, выявление и постановка на учет лиц, которые совершают правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляют спиртными напитками, – сказала Акбота Абылкасымова.

На сегодня министерство тес­но сотрудничает с 50 неправительственными организациями. Помощь в социальной реабилитации жертв оказывают 57 кризисных центров. С начала года полицией направлены в кризисные центры свыше 7,5 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Из них более двух тысяч были размещены в приютах.

Однако, как отмечал Марат Ахметжанов, количества таких центров недостаточно:

– К примеру, в Шымкенте в полицию поступило более 11 тысяч сообщений о фактах бытового насилия. Однако там действует всего один кризисный центр. Аналогично не дорабатывают в данном направлении Атырауская и Северо-Казахстанская области. А в областях Абай, Алматинской и Кызылординской они вообще отсутствуют.

В рамках международной акции «16 дней активизма против гендерного насилия» объединение юридических лиц «Союз кризисных центров» совместно с партнерами в Алматы объявил старт ряда мероприятий, в том числе семинаров с экспертами в области психологии, юриспруденции, социальными работниками кризисных центров. По словам председателя правления ОЮЛ Зульфии Байсаковой, нередко женщины, подвергающиеся домашнему насилию, получают длительные сроки заключения за превышение допустимой самообороны, попадают в больницы с тяжелыми физическими и психическими травмами, их дети становятся свидетелями жестоких сцен и испытывают тяжелейше стрессы, приводящие к серьезным психосоматическим заболеваниям.

– Ежегодно членами нашего объединения предоставляется юридическая помощь и психологическая поддержка, социальное сопровождение более 25 тысячам женщин, 70 тысяч абонентов в год обращаются на телефон доверия номер 150, около семи тысяч женщин с детьми находят убежище в социальных приютах, – рассказала Зульфия Байсакова.

К Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Алматы подключились и представители творческого сообщества города. На большом LED-экране на алматинском Арбате состоялась премьера цифрового арт-проекта «Паттерн». В видео заложена идея синтеза социальной рекламы и цифрового искусства. Важен тот факт, что данная инициатива стала результатом взаимодействия креативного сообщества с администрацией города.

Инициаторами проекта стали руководитель и технический директор Исмаил Дзауров, креативный директор и куратор Наргиз Магаева, арт-директор и продюсер Антон Федишин, художник Касен Шегараев. Проект организован совместно с управлением городского планирования и урбанистики, а также с департаментом полиции города Алматы.

Абстракция, по замыслу авторов, должна помочь зрителю выполнить работу над собой и своим восприятием. Мы не видим традиционных для подачи этой темы крови, синяков, слез и боли – черно-белые фигуры передают способ измениться «беспристрастно и в то же время подлинно».

Как отмечает доктор психологических наук, психотерапевт Мария Кузубова, современные нейропсихологические исследования показывают, что насилие – это реакция на VUCA-мир (понятие, описывающее непредсказуемую, быстро меняющуюся среду), мир тотальной неопределенности, в условиях которого субъект впадает в состояние ригидности. И чтобы вернуть себе определенность, проявляет агрессию в качестве бытового насилия. По мнению психотерапевта, чтобы остановить насилие, нужно не рекламировать его как социально допустимую норму, а больше говорить о вопросах, связанных с его сублимацией, через творчество и социально приемлемые нормы.