Защита титула в разгаре

Особое внимание не только казахстанцев, но и болельщиков со всего мира, конечно же, было приковано к действующей чемпионке Открытого чемпионата Великобритании, а ныне третьей ракетке мира Елене Рыбакиной. Наша спортсменка во втором круге соревнований обыграла представительницу Франции Ализе Корне (74-я в рейтинге WTA).

Поединок завершился победой Елены в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 47 минут. Рыбакина четыре раза подала навылет и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. А после победы над француженкой рассказала о том, почему редко проявляет эмоции на корте.

– Я спокойный человек. У меня не так много матчей, в которых проявляю эмоции. Стараюсь со­средоточиться на себе. Иногда это хорошо, иногда, возможно, нет. Нужно постоянно следить за тем, что происходит вокруг. Я бы сказала, что это просто мой характер. Когда Ализе упала, я не знала, что делать. Это был шок, и я просто старалась сохранять спокойствие, – рассказала Рыбакина на пресс-конференции.

Вчера Елена провела очередной поединок. В матче третьего раунда травяного турнира «Большого шлема» она нанесла сокрушительное поражение обладательнице уайлд-кард британке Кэйти Бултер (89-я в WTA) со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут. Казахстанка семь раз подала навылет и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. За выход в четвертьфинал Уимблдона Рыбакина сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (13-я в WTA).

В это же время лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик, занимающий 26-е мес­то в рейтинге ATP, одержав уверенную победу над немцем Максимилианом Мартеререм (170-й в рейтинге АТР), вышел в четвертый круг Уимблдона.

Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:4, 6:1, 7:6 (7:4) в пользу 26-летнего казахстанца, посеянного на турнире под 23-м номером. Поединок продолжался 1 час и 50 минут. Бублик 10 раз подал навылет и реализовал 4 из 9 брейк-пойн­тов. Следующим соперником Александра станет победитель матча между Андреем Рублевым (Россия) и Давидом Гоффеном (Бельгия).

Кстати, видимо для лучшего выступления в одиночке Александр отказался от выступлений в мужском парном разряде Уимблдона. Бублик в паре с австралийцем Люком Савиллом должен был сыграть с дуэтом Иван Додиг (Хорватия)⁄Остин Крайчек (США).