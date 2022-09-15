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Заслон для монополии власти
Адия Кенжегулова

Спикер Мажилиса, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов провел собрание фракции, в котором приняли участие и депутаты от АНК. Участники заседания поддержали инициативу о внедрении семилетнего президентского срока без права переизбрания уже на следующих выборах и возврате столице названия Астана. Депутаты в своих выступлениях подчеркнули прогрессивность данных реформ и их полное соответствие курсу по построению справедливого Казахстана.

Открывая мероприятие, Ерлан Кошанов отметил, что вопросы по внедрению 7-летнего президентства и переименованию столицы, вынесенные Главой государства на рассмотрение Конституционного совета, являются предложениями депутатов всех фракций Мажилиса.

– Ограничение президентского мандата одним сроком на семь лет – прогрессивная и необходимая норма. Это новый заслон для монополии власти и окончательный отход от суперпрезидентской формы правления. Вопрос широко обсуждается в обществе, и мы поддерживаем внедрение новой избирательной системы уже с этого года, – подчерк­нул председатель фракции.

Он также отметил, что предложение по изменению названия столицы никак не отменяет вклад Первого Президента в построение современного Казахстана, а является ответом на запрос общества.

Далее депутаты выступили в поддержку предлагаемых реформ.

Так, руководитель депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Сауытбек Абдрахманов сделал акцент на своевременности внедрения новых норм и отметил, что Мажилис осознает свою историческую ответственность в этом вопросе.

– В Казахстане, где президент имеет широкие полномочия, именно регулярная смена высшего долж­ностного лица в процессе выборов позволит предотвращать чрезмерную концентрацию и монополизацию власти в руках главы государства, – подчеркнул депутат.

Практическую пользу от внедрения однократного семилетнего президентства отметил и депутат Елнур Бейсенбаев.

– Однократный президентский срок без права переизбрания – политическая новация. Он побуждает избранного кандидата к эффективной и своевременной реализации программы, обещанной народу. Потому что у избранного президента не будет второго шанса. Самое интересное, что благодаря реформе в ближайшие 20 лет мы с вами сможем увидеть трех новоизбранных президентов, – заявил Елнур Бейсенбаев.

Он также напомнил, что если поправки в Конституцию будут приняты до предстоящих выборов, то для вновь избранного президента и для всех последующих глав государств возможность повторного участия в выборах президента будет ограничена законом.

Депутат Юрий Жулин обратил внимание, что норма об одном сроке президентства создает условия для появления в Казахстане целой плеяды новых политиков, а также на высокие ожидания граждан по переименованию столицы.

– Инициатива депутатов о возврате прежнего названия столице основана на многочисленных обращениях граждан. Нам сегодня нужно слышать людей, поддержать Президента и направить энергию общества на движение вперед, – заявил Юрий Жулин.

– Казахстан – не единственная страна в мире, которая внедрит новацию о семилетнем сроке президентства, – отметила в своем выступлении депутат Вера Ким. – В мире уже существует более ста лет практика однократного избрания президента. Например, в таких странах, как Израиль (7 лет), Армения (7 лет), Мексика (6 лет), Южная Корея (5 лет). Во Франции также обсуждается возможность введения однократного семилетнего президентского срока. Это говорит о том, что данная практика не только распространена, но и имеет тенденцию к расширению, – поделилась депутат.

По итогам заседания фракции Ерлан Кошанов дал ряд поручений по усилению информационно-разъяс­нительной работы. Он подчеркнул, что важно донести суть реформ и их прогрессивность до всех казахстанцев. Для этого надо максимально использовать возможности социальных сетей, СМИ и активнее встречаться с населением.

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