Заслон – наркотикам, эффективность – судам

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Асет Сыздыков

Минюст запустил проект по применению налогового администрирования для лиц, оказывающих услуги через интернет-платформы.

Об инициативе говорили участники заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК. Проект нацелен на совершенствование исполнительного производства в стране.

Как отметил в своем выступ­лении вице-министр юстиции Даниель Ваисов, из всех алимент­ных производств взыскания осуществляются ежемесячно через бухгалтерские службы работодателей (63%) и самостоятельно должниками (31%). Лишь 6% дел являются проблемными, где должники не имеют доходов и имущества.

Но зачастую они, не имея официального места работы, зарабатывают на таких интернет-платформах, как Яндекс-такси, Индрайвер, курьерские службы. Поэтому Минюст запустил пилотный проект по применению налогового администрирования для такой категории граждан.

– В рамках проекта обязательства по уплате налогов и соцплатежей из дохода исполнителя будут возложены на оператора интернет-платформы. Доходы должников будут исчисляться, исходя из их пенсионных отчис­лений, – рассказал о механизме взыскания Даниель Ваисов.

Члены комиссии рекомендовали принимать организационные меры по повышению эффективности взыскания алиментов для детей и проводить целенаправленную системную работу по улучшению кадрового состава частных судебных исполнителей.

Обсудили на заседании и вопросы борьбы с наркобизнесом. Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов отметил важность перво­очередных мер, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и наркозависимостью.

– При применении мер уголовного воздействия важно, чтобы права человека не нарушались. Обращаться к лицу, употребляющему наркотики, как к человеку, которого нужно непременно наказать, неправильно. Чаще такой человек нуждается в лечении. Борьба должна быть сосредоточена на тех, кто производит и распространяет наркотики. Эти вопросы должны быть в центре внимания в работе нашей комиссии, – отметил Игорь Рогов.

О наркоситуации в стране подробно рассказал заместитель министра внутренних дел РК Ержан Саденов. Он признал, что за последние годы страну охватила волна масштабного производства и сбыта синтетических наркотиков.

– С начала года ликвидировано 35 подпольных нарколабораторий. Изъято свыше 80 тонн прекурсоров, иных веществ и оборудования. Тем самым не допущено в оборот восемь тонн готовых к употреблению веществ. Это порядка 25 миллионов разовых доз. Мы спасли тысячи жизней, – заявил представитель МВД.

Ержан Саденов сообщил, что сейчас министерство разрабатывает комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы.

– Основными целями проекта являются пресечение распространения особо опасных видов наркотиков, особенно синтети­ческих, внедрение раннего выявления наркомании, формирование достоверного и четкого учета лиц, употребляющих нар­котики, – пояснил докладчик.

По его словам, на реализацию комплексного плана на три года из бюджета выделено 53,2 млрд тенге.

«Справляется ли МВД с распространением вейпов в стране?» – спросила председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева.

– Вейпы и другие электронные сигареты – это никотиносодержащая продукция. По закону продажа таких веществ несовершеннолетним запрещена, поскольку вейпы оказывают одурманивающее воздействие на детей, – объяснил Ержан Саденов.

Исполнительный директор ОФ «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова коснулась проблемы закладки наркотиков. По ее данным, 60% среди задержанных – несовершеннолетние. Чаще всего это дети из неблагополучных семей и сироты.

– В комплексном плане мы предполагаем работу в этом направлении. Такие преступления чаще всего совершаются через Интернет. Только за пять месяцев мы заблокировали более 2 200 наркосайтов. Эту работу продолжим, – заверил заместитель министра.

Общественник Аружан Саин добавила, что детям необходимо организовать полезный досуг.

– До 2020 года среднее количество преступлений, которые совершают дети, было порядка трех тысяч в год. Как только запустили реформу по детским кружкам за счет госбюджета, количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось значительно. Когда дети занимаются полезным делом, они не втягиваются в преступную деятельность, наркоманию, – сказала Аружан Саин.

Члены комиссии отметили, что принятие комплексного плана позволит значительно активизировать работу по профилактике наркомании, медицинской и социальной реабилитации нар­козависимых лиц.

Завершая заседание, Игорь Рогов подчеркнул, что рекомендации комиссии будут доведены до сведения Главы государства, Парламента и Правительства Республики Казахстан.

#налоги #наркотики #законодательство #правопорядок #интернет-платформа

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