Заслужили народную любовь

Имена лауреатов премии, учрежденной в 2011 году общественным фондом «Респуб­лика – Регион – Развитие» за популярность и компетент­ность, определялись в ходе двух туров интернет-голосования. Первый этап проходил в социальной сети Facebook, при этом пользователи ресурса могли предложить также своих номинантов. В ходе второго – на официальном сайте «Народного любимца-2013» – состязались по четыре финалиста, которые стали лидерами.

Премия обретает все большие масштабы. Об этом можно судить по возросшему числу и претендентов, а их в нынешнем году насчитывалось уже 367, и номинаций, которых прежде было гораздо меньше. Известные политики, представители шоу-бизнеса, чиновники, спорт­смены стали участниками состязаний за народную любовь в 14 номинациях. При этом больше всего претендентов пришлось на позицию «Самый активный блогер», представленную 61 участником.

К слову, автор проекта, президент общественного фонда «Республика – Регион – Развитие» Галым Байтук, сам известный блогер, инициировал создание официального гимна премии, а также новой, эксклюзивной статуэтки для лауреатов. Эти награды в виде руки, символизирующей «лайк», что означает «голосую «за» (дизайнер Олжас Мухамеди), победителям вручали под громкие аплодисменты гостей.

В номинации «Прогрессивный государственник» лидером признан экс-вице-министр образования Мурат Абенов, набравший больше всех голосов. «Неутомимым депутатом» стала Дарига Назарбаева. Юная шахматистка Жансая Абдумалик победила в номинации «Респект-спорт­смен». Обошло претендентов из СМИ и вновь стало «Пламенным интернет-изданием» информагентство Tengrinews.kz.

Майя Бекбаева с «Седьмого канала» признана лучшим тележурналистом. В номинации «Ясновидящий политолог» пальма первенства досталась Марату Шибутову, а звания «Успешный бизнесмен» удостоились сразу два участника: основатель и руководитель компании CVL Рустем Итемиров и руководитель АО «Казстройстекло» Муратхан Токмади.

«Самоотверженным общественником» стал Кайырболат Сахметов, президент Делового совета молодежи. «Лидером блогосферы» признали Сырыма Абдрахманова, «Авторитетом кино» – Ермека Турсунова, «Дерзким публицистом» – Сапу Мекебаева.

Среди новых номинаций нынешнего года – «Фермер-кормилец», которым стал директор ТОО «Луговской конный завод» Жамбылской области Халит Базаралиев, а также «Меценат года», им признали директора ТОО «АстанаСервисСтроймонтаж» (АССМ-01) Ерлана Алшинбаева.

Как признался руководитель строительной компании, благо­творительность в виде помощи социально незащищенным семьям стала одной из граней его работы. Будучи мастером спорта по самбо, он также старается вовлекать в массовый спорт детей и молодежь, организуя соревнования различного уровня.

Кроме того, на церемонии были названы и другие лидеры: в номинации «Fashion звезда» победила модный дизайнер Айнур Турысбек, выступившая с показом мод, в «Фееричном party» – «Домбыра party». Казахское географическое общество удостоено почетной премии «Развитие и успех», а «Проектом года» признали Ассоциацию родителей детей-инвалидов «АРДИ».

Почетной премией «Прорыв года» учредители наградили певца Сона Паскаля.

Гуляим ТУЛЕШЕВА