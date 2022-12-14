Застрелившимся в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса"

В компании выразили соболезнования в связи с кончиной Ержана Устаева.

Фото: Kazpravda.kz

В Талдыкоргане найден мертвым в салоне собственного автомобиля мужчина. Им оказался экс-директор филиала АО "КазАгроФинанс", передает Kazpravda.kz.

По данным полиции, 13 декабря в микрорайоне Коктем города Талдыкорган, в салоне собственного авто Toyota Hilux Pick Up было обнаружено тело 47-летнего местного жителя.

"Предположительно, мужчина покончил с собой, используя огнестрельное оружие. По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства", – сообщили в Департаменте полиции области Жетысу.

На сайте АО "КазАгроФинанс" опубликовали соболезнования в связи с кончиной Ержана Устаева.

"Коллектив АО "КазАгроФинанс" выражает глубокие соболезнования родным и близким Устаева Ержана. Более 21 года Ержан посвятил работе в компании и внес значительный вклад в развитие аграрного сектора области Жетысу. Мы знали Ержана как отзывчивого и искреннего человека, преданному своему делу. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с семьей", – говорится в сообщении компании.