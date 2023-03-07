Затопленную трассу с затонувшим авто сняли на видео в Атырауской области

Трассу затопило в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео ДП Атырауской области

«7 марта на 35 км автодороги областного значения Сагиз – Миялы в районе населенного пункта Сор көл из-за таяния снега образовался сток, который затопил трассу.

Атырауские полицейские предупреждают, что при передвижении по указанному району следует быть предельно осторожными», – предупредили водителей в ДП.

К сообщению прилагается видео с места происшествия. На кадрах – затопленная дорога и едва заметная крыша ушедшего под воду автомобиля.