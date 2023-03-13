Зацветут ли сады фундука?

Урожаи лесных орехов

Напомним: шесть лет назад в Енбекшиказахском районе Алматинской области на площади 10 га был разбит первый в нашей стране опытно-экс­периментальный сад экзотичного фундука. Садоводы уже получили два сигнальных урожая, собрав примерно по 700 граммов лесного ореха с одного куста. В количественном отношении это немного, но для начала неплохой результат.

Как рассказывает автор проекта глава элитного семеноводческого хозяйства Маншук Жексембекова, специалисты исследовали форму фундука, наполняемость его ядра, характеристики скорлупы. Главное – фермеры узнали, когда в казахстанских условиях начинает плодоносить эта культура, в какое время проводить уборку урожая.

Оказалось, что некоторые сорта нужно собирать примерно в тот же период, что и в Европе (в конце августа – начале сентября). Другие созревают позже.

Нынешней осенью садоводы рассчитывают получить уже запланированный урожай, выращенный в промышленных масштабах. Затем в течение трех лет проверят, соответствуют ли привезенные из разных стран сорта фундука тем требованиям и качествам, которые были заявлены при разработке проекта. Необходимо определить в составе продукта наличие жира, белков, углеводов, влажность и другие параметры.

– В сортах семян, попавших в наши почвенно-климатические условия, могут поменяться качественные показатели, – улучшиться либо стать хуже, – поясняет Маншук Абыхановна. – У нас сухое лето, очень мало вредителей, насекомых, грибковых заболеваний. Влажность при сборе урожая намного ниже, чем, к примеру, в Италии. В этом аспекте наши условия лучше. Как известно, благодаря погодным явлениям казахстанская пшеница имеет более высокую клейковину по сравнению с российской. Такую же аналогию можно провести и для фундука, и для грецкого ореха.

По мнению ученого-садовода, у этого направления агропромышленного комплекса есть хорошие перспективы, потому как большую часть сырья для кондитерских фаб­рик (в основном орехи) Казахстан закупает за рубежом. У нас можно и нужно выращивать орехоплодные культуры, сорта которых показали устойчивость к засухе, морозам и другим особенностям климата.

По данным экспертов, примерно на десятый год после первой посадки урожайность фундука достигает четырех тонн орехов на один гектар. И потом в течение последующих 35 лет производительность остается стабильно высокой.

Бюрократические препоны

Для развития ореховодства в Казахстане подходят почвенно-климатические условия юго-востока и юга. Потенциал у отрасли огромный, но нет культуры выращивания орехов. Более того, хозяйства не получают поддержки в части государственного субсидирования со стороны Минсельхоза.

По словам Маншук Жексембековой, до сих пор не разработаны требования и правила по внесению орехоплодных (грецкого ореха, фисташки, фундука, миндаля) в реестр сельскохозяйственных культур, которые допущены к выращиванию у нас в стране. Когда это будет оформлено документально, фермеры смогут подавать заявки на получение государственных субсидий.

Без малого 20 лет Маншук Абыхановна возглавляет элитное семеноводческое хозяйство по выращиванию семян зернобобовых культур. Восемь лет назад разбила в родном селе Тургень яблочные сады по интенсивной технологии. А с 2017 года стала выращивать фундук и грецкий орех в партнерстве с КазНИИ плодоводства и виноградарства и коллегами из Италии.

Однако до сих пор ее крестьянское хозяйство, являющееся членом Международного консорциума производителей орехов INC, не получило статус питомника орехоплодных культур. Из-за этого фермер не может поставлять саженцы за рубеж, хотя у нее есть потенциальные покупатели из стран ближнего зарубежья: Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана.

– Одного моего слова, что у меня отличные саженцы, недостаточно, – говорит кандидат биологических наук. – При оформлении экспортных документов требуется печать сертифицированного питомника. Никто же не покупает саженцы вдоль дороги. Покупателям нужны сертификат происхождения, карантинные справки и другие бумаги. Как это делается во всем мире.

Чиновники, курирующие отрасль АПК, мотивируют свой отказ тем, что орехоплодных культур нет в реестре допущенных сортов. Кроме того, в Казахстане не разработаны правила по выращиванию фундука и грецкого ореха. В общем, все застопорилось из-за бюрократических проволочек. И это при том, что одно из ключевых преимуществ лесного ореха – его экспортоориентированность. А еще есть немало отечественных фермеров, желающих разводить у себя на участках орехоплодные сады.

Впрочем, не менее острые проблемы испытывают действующие питомники плодовых культур: яблок, груш, малины, персика и других. По данным садоводов, ощущается нехватка современной материально-технической базы. Кроме того, они не имеют преференций и льгот при покупке дорогостоящей техники и оборудования.

В Алматинской области осталось всего пять питомников плодовых культур (когда-то было 12). Причина в том, что государство оказывает поддержку предпринимателям, которые завозят импортные саженцы. Корневая система таких растений, говорит ученый-садовод, не адаптирована к казахстанским климатическим и природным условиям. В первый же год, не получив должного ухода, они погибают вследствие болезней.

По мнению эксперта, вопрос можно легко решить – через выдачу субсидий на выращивание собственных саженцев.

Нарекания аграриев вызывает и система Gosagro.kz – новая онлайн-платформа для субсидирования крестьянских хозяйств, которую внедрили вместо старой «Қолдау». Фермеры считают ее неповоротливой, тяжелой, напичканной массой ненужных ссылок.

– Программа запрашивает от претендентов на получение субсидий много информации, часто дублирующейся, – говорит Маншук Абыхановна. – Если оставить систему в таком виде, многие фермеры откажутся от нее. Они не могут целыми днями сидеть за компьютером либо нанимать для этого отдельного работника. Надо учитывать, что в сельской местнос­ти Интернет работает с перебоями.

В итоге аграрии не могут вовремя сдать заявки, получить субсидии, которые нужны им сегодня, а не через год. В общем онлайн-площадка требует тщательной доработки.

Фермеры предлагают также создать Агробанк, который способствовал бы развитию сельского предпринимательства, упразднив массу государст­венных программ поддержки села. По словам Маншук Жексембековой, субсидии хороши, но они не дисцип­линируют крестьян, а напротив, расхолаживают. А когда аграрий берет в банке кредит, он лично отвечает за своевременный возврат заемных средств, выплату процентов.

– Агробанк должен быть специализированным финансовым учреж­дением, понимающим сезонность работы фермеров, – убеждена специалист. – Мы хотим, чтобы условия кредитования были приемлемыми, проценты – низкими. И не нужно требовать от кресть­ян залог под получение займа.

Если государство окажет поддерж­ку отрасли садоводства и ореховодства, то можно привлечь к выращиванию орехоплодных культур большое число предпринимателей из окрестных сел и других районов. Они могли бы диверсифицировать свой бизнес, потому как орехи не «скоропорт» и для их хранения не нужны специальные условия. И тогда питомник Маншук Абыхановны был бы загружен на полную мощность.

Есть еще проблемы, связанные с получением субсидий на покупку удобрений, с кооперацией малых садоводческих хозяйств.

К слову, перечень этих и других актуальных вопросов Маншук Жексембекова подготовила вместе с коллегами-садоводами из Алматинской области и передала главе Минсельхоза Ерболу Карашукееву в ходе его недавней рабочей поездки в регион.