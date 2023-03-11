Завершился обучающий курс второго потока Школы аналитики при Сенате

Сенат
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В столице завершился обучающий курс второго потока Школы аналитики. Идею о её создании, озвученную членами Клуба молодых экспертов при Сенате, поддержал председатель Палаты Маулен Ашимбаев, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента. 

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

За два месяца слушатели Школы аналитики прошли интенсивный курс по совершенствованию навыков подготовки аналитических материалов и сегодня представили свои финальные командные проекты. 

По аналогии с первым потоком Школы аналитики, этот восьминедельный курс состоял из теоретических и практических блоков. В качестве лекторов и тренеров были приглашены известные казахстанские и зарубежные эксперты. Они рассказывали о различных аналитических методах и подходах, проводили мастер-классы и тренинги. Особенностью проекта стало проведение обучения на казахском, русском и английском языках. 

Выступая в рамках заключительного дня Школы, Маулен Ашимбаев отметил важность усиления аналитических подходов и подвел итоги командных проектов. Шестьдесят прошедших отбор участников Школы были распределены по десяти командам, каждая из которых взяла тему, посвященную одному из аспектов региональной проблематики.

"Вторая Школа аналитики посвящена проблемам и перспективам регионального развития Казахстана. В рамках курса проведено 32 часа лекций, мастер-классов и тренингов. Перед слушателями выступили известные зарубежные и казахстанские аналитики, ученые, эксперты. Хотелось бы пожелать вам всем успехов и выразить надежду, что наш проект станет важной вехой в вашем профессиональном и личностном развитии", – отметил председатель Палаты.

Он также подчеркнул, что работа Школы аналитики будет продолжена в различных форматах, а её участники будут привлекаться к законотворческой работе и проектам, реализуемым Сенатом Парламента.

В заключительный день обучения тренинг для её слушателей в формате ток-шоу провели журналист Ерболат Мухамеджан и политолог Газиз Абишев. Участники проекта смогли применить на практике дискуссионные методы в аналитике и навыки публичного выступления.

Отметим, что видеоверсии лекций второй Школы аналитики будут опубликованы на официальном YouTube-канале Школы аналитики 

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